https://anlatilaninotesi.com.tr/20241115/israil-konsoloslugu-yakininda-bir-kisi-pompali-tufekle-havaya-ates-acti-1090416803.html
İsrail Konsolosluğu yakınında bir kişi pompalı tüfekle havaya ateş açtı
İsrail Konsolosluğu yakınında bir kişi pompalı tüfekle havaya ateş açtı
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Beşiktaş'ta bulunan İsrail Konsolosluğu yakınlarında pompalı tüfekle havaya ateş açan bir kişi, özel harekat polislerinin gerçekleştirdiği operasyon sonucu... 15.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-15T06:01+0300
2024-11-15T06:01+0300
2024-11-15T06:01+0300
türkiye
israil
konsolosluk
pompalı tüfek
gözaltı
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Beşiktaş'taki İsrail Konsolosluğu yakınlarında bir kişi pompalı tüfekle havaya 5-6 el ateş açtı. Vatandaşların silah seslerini duyması üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi.Pompalı tüfekle havaya ateş açan şüpheli, Özel Harekat polislerinin operasyonu sonucu yakalanarak gözaltına alındı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241115/izmirde-apartmanda-yapilan-ilaclama-sonrasi-1-yasindaki-bebek-hayatini-kaybetti-1090415258.html
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israil, konsolosluk, pompalı tüfek, gözaltı
israil, konsolosluk, pompalı tüfek, gözaltı
İsrail Konsolosluğu yakınında bir kişi pompalı tüfekle havaya ateş açtı
Beşiktaş'ta bulunan İsrail Konsolosluğu yakınlarında pompalı tüfekle havaya ateş açan bir kişi, özel harekat polislerinin gerçekleştirdiği operasyon sonucu yakalanarak gözaltına alındı.
Beşiktaş'taki İsrail Konsolosluğu yakınlarında bir kişi pompalı tüfekle havaya 5-6 el ateş açtı.
Vatandaşların silah seslerini duyması üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi.
Pompalı tüfekle havaya ateş açan şüpheli, Özel Harekat polislerinin operasyonu sonucu yakalanarak gözaltına alındı.