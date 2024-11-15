https://anlatilaninotesi.com.tr/20241115/israil-konsoloslugu-yakininda-bir-kisi-pompali-tufekle-havaya-ates-acti-1090416803.html

İsrail Konsolosluğu yakınında bir kişi pompalı tüfekle havaya ateş açtı

İsrail Konsolosluğu yakınında bir kişi pompalı tüfekle havaya ateş açtı

Sputnik Türkiye

Beşiktaş'ta bulunan İsrail Konsolosluğu yakınlarında pompalı tüfekle havaya ateş açan bir kişi, özel harekat polislerinin gerçekleştirdiği operasyon sonucu... 15.11.2024, Sputnik Türkiye

2024-11-15T06:01+0300

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2024-11-15T06:01+0300

türkiye

israil

konsolosluk

pompalı tüfek

gözaltı

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Beşiktaş'taki İsrail Konsolosluğu yakınlarında bir kişi pompalı tüfekle havaya 5-6 el ateş açtı. Vatandaşların silah seslerini duyması üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi.Pompalı tüfekle havaya ateş açan şüpheli, Özel Harekat polislerinin operasyonu sonucu yakalanarak gözaltına alındı.

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türkiye

israil

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israil, konsolosluk, pompalı tüfek, gözaltı