https://anlatilaninotesi.com.tr/20241115/ispanyada-yasli-bakim-evinde-cikan-yanginda-10-kisi-oldu-2-kisi-agir-yaralandi-1090440637.html

İspanya'da yaşlı bakım evinde çıkan yangında 10 kişi öldü, 2 kişi ağır yaralandı

İspanya'da yaşlı bakım evinde çıkan yangında 10 kişi öldü, 2 kişi ağır yaralandı

Sputnik Türkiye

İspanya'da meydana gelen sel felaketinin ardından şimdi de bir huzurevinde yangın çıktı. Yerel saatle 05:00 civarında çıktığı tahmin edilen yangında, duman... 15.11.2024, Sputnik Türkiye

2024-11-15T14:53+0300

2024-11-15T14:53+0300

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İspanya'da geçen günlerde yaşanan sel felaketlerinin büyük yıkıma yol açmasının ardından ülkenin kuzeydoğusunda bulunan bir huzurevinde çıkan yangında en az 10 kişinin öldüğü, 2 kişinin de ağır yaralandığı duyuruldu. Henüz nedeni bilinmeyen yangının, İspanya Zaragoza şehrinde meydana geldiği belirtildi.Yerel medya, bunama ve ruh sağlığı sorunları olan yaşlıların tedavisine odaklanan huzurevinde toplamda 82 kişinin yaşadığını belirtti. Bölgenin belediye başkanı, huzurevindekilerin çıkan yangında yandıkları için değil, dumanı soludukları için öldüklerini duyurdu.Yangın, İspanya'nın Valensiya bölgesinde yaşanan sel felaketinden sadece birkaç hafta sonra meydana geldi. 200'den fazla kişinin ölümüne yol açan sel felaketinde, mağdurların yarısının 70 yaş ve üzeri yaşlılar oldukları raporlandı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241112/ispanya-sel-felaketinin-izlerini-resimleri-kurtar-projesiyle-silecek-1090297848.html

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avrupa, ispanya, sel felaketi, yangın, yangın söndürme, ölüm, yaralı, ağır yaralı, huzurevi, ruh sağlığı, mağdur, valensiya