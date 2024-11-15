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İspanya'da yaşlı bakım evinde çıkan yangında 10 kişi öldü, 2 kişi ağır yaralandı
İspanya'da yaşlı bakım evinde çıkan yangında 10 kişi öldü, 2 kişi ağır yaralandı
Sputnik Türkiye
İspanya'da meydana gelen sel felaketinin ardından şimdi de bir huzurevinde yangın çıktı. Yerel saatle 05:00 civarında çıktığı tahmin edilen yangında, duman... 15.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-15T14:53+0300
2024-11-15T14:53+0300
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İspanya'da geçen günlerde yaşanan sel felaketlerinin büyük yıkıma yol açmasının ardından ülkenin kuzeydoğusunda bulunan bir huzurevinde çıkan yangında en az 10 kişinin öldüğü, 2 kişinin de ağır yaralandığı duyuruldu. Henüz nedeni bilinmeyen yangının, İspanya Zaragoza şehrinde meydana geldiği belirtildi.Yerel medya, bunama ve ruh sağlığı sorunları olan yaşlıların tedavisine odaklanan huzurevinde toplamda 82 kişinin yaşadığını belirtti. Bölgenin belediye başkanı, huzurevindekilerin çıkan yangında yandıkları için değil, dumanı soludukları için öldüklerini duyurdu.Yangın, İspanya'nın Valensiya bölgesinde yaşanan sel felaketinden sadece birkaç hafta sonra meydana geldi. 200'den fazla kişinin ölümüne yol açan sel felaketinde, mağdurların yarısının 70 yaş ve üzeri yaşlılar oldukları raporlandı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241112/ispanya-sel-felaketinin-izlerini-resimleri-kurtar-projesiyle-silecek-1090297848.html
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avrupa, ispanya, sel felaketi, yangın, yangın söndürme, ölüm, yaralı, ağır yaralı, huzurevi, ruh sağlığı, mağdur, valensiya
avrupa, ispanya, sel felaketi, yangın, yangın söndürme, ölüm, yaralı, ağır yaralı, huzurevi, ruh sağlığı, mağdur, valensiya

İspanya'da yaşlı bakım evinde çıkan yangında 10 kişi öldü, 2 kişi ağır yaralandı

14:53 15.11.2024
© AP Photo / Ferran Mallolİspanya'da yaşlı bakım evinde çıkan yangında 10 kişi öldü
İspanya'da yaşlı bakım evinde çıkan yangında 10 kişi öldü - Sputnik Türkiye, 1920, 15.11.2024
© AP Photo / Ferran Mallol
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İspanya'da meydana gelen sel felaketinin ardından şimdi de bir huzurevinde yangın çıktı. Yerel saatle 05:00 civarında çıktığı tahmin edilen yangında, duman soluyan 10 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi ağır yaralandı.
İspanya'da geçen günlerde yaşanan sel felaketlerinin büyük yıkıma yol açmasının ardından ülkenin kuzeydoğusunda bulunan bir huzurevinde çıkan yangında en az 10 kişinin öldüğü, 2 kişinin de ağır yaralandığı duyuruldu. Henüz nedeni bilinmeyen yangının, İspanya Zaragoza şehrinde meydana geldiği belirtildi.
Yerel medya, bunama ve ruh sağlığı sorunları olan yaşlıların tedavisine odaklanan huzurevinde toplamda 82 kişinin yaşadığını belirtti. Bölgenin belediye başkanı, huzurevindekilerin çıkan yangında yandıkları için değil, dumanı soludukları için öldüklerini duyurdu.
Yangın, İspanya'nın Valensiya bölgesinde yaşanan sel felaketinden sadece birkaç hafta sonra meydana geldi. 200'den fazla kişinin ölümüne yol açan sel felaketinde, mağdurların yarısının 70 yaş ve üzeri yaşlılar oldukları raporlandı.
İspanya’da selden zarar gören aile fotoğrafları Resimleri Kurtar girişimiyle onarılıyor - Sputnik Türkiye, 1920, 12.11.2024
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İspanya, sel felaketinin izlerini 'Resimleri Kurtar' projesiyle silecek
12 Kasım, 12:48
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