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İspanya, sel felaketinin izlerini 'Resimleri Kurtar' projesiyle silecek
İspanya, sel felaketinin izlerini 'Resimleri Kurtar' projesiyle silecek
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İspanya, tarihinin en büyük sel felaketini yaşamasının ardından toparlanmaya çalışıyor. Sel felaketinde kaybedilen fotoğrafları toplayan uzmanlar, 'Resimleri... 12.11.2024, Sputnik Türkiye
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İspanya, sel felaketinin izlerini 'Resimleri Kurtar' projesiyle silecek

12:48 12.11.2024
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İspanya, tarihinin en büyük sel felaketini yaşamasının ardından toparlanmaya çalışıyor. Sel felaketinde kaybedilen fotoğrafları toplayan uzmanlar, 'Resimleri kurtar' projesiyle parçalanan ailelerin değerli anılarını bir araya getiriyor.
© AA / Alex Juarez

İspanya’daki sel felaketi sırasında birçok kişinin aile fotoğraflarını kaybetmesinin ardından Valencia Politeknik Üniversitesi uzmanları seferber oldu.

İspanya’daki sel felaketi sırasında birçok kişinin aile fotoğraflarını kaybetmesinin ardından Valencia Politeknik Üniversitesi uzmanları seferber oldu. - Sputnik Türkiye
1/5
© AA / Alex Juarez

İspanya’daki sel felaketi sırasında birçok kişinin aile fotoğraflarını kaybetmesinin ardından Valencia Politeknik Üniversitesi uzmanları seferber oldu.

© AA / Alex Juarez

İnsanların bu 'değerli anıları' kaybetmesine izin vermeyen uzmanlar, 'Resimleri Kurtar' projesiyle, ağır su hasarına uğrayan fotoğrafları eski haline getirmeye çalışıyor.

İnsanların bu &#x27;değerli anıları&#x27; kaybetmesine izin vermeyen uzmanlar, &#x27;Resimleri Kurtar&#x27; projesiyle, ağır su hasarına uğrayan fotoğrafları eski haline getirmeye çalışıyor. - Sputnik Türkiye
2/5
© AA / Alex Juarez

İnsanların bu 'değerli anıları' kaybetmesine izin vermeyen uzmanlar, 'Resimleri Kurtar' projesiyle, ağır su hasarına uğrayan fotoğrafları eski haline getirmeye çalışıyor.

© AA / Alex Juarez

29 Ekim'de özellikle İspanya'nın doğusundaki Valensiya bölgesinde büyük yıkıma yol açan sel felaketinde ölü sayısı 211'i geçti. Ülke hala eski haline gelmeye çalışırken bin 900'ü aşkın kayıp ilanı olduğu bildirildi.

29 Ekim&#x27;de özellikle İspanya&#x27;nın doğusundaki Valensiya bölgesinde büyük yıkıma yol açan sel felaketinde ölü sayısı 211&#x27;i geçti. Ülke hala eski haline gelmeye çalışırken bin 900&#x27;ü aşkın kayıp ilanı olduğu bildirildi. - Sputnik Türkiye
3/5
© AA / Alex Juarez

29 Ekim'de özellikle İspanya'nın doğusundaki Valensiya bölgesinde büyük yıkıma yol açan sel felaketinde ölü sayısı 211'i geçti. Ülke hala eski haline gelmeye çalışırken bin 900'ü aşkın kayıp ilanı olduğu bildirildi.

© AA / Alex Juarez

İspanya tarihinin en öldürücü felaketi olarak nitelendiren sel felaketinde etkilenmeyen bölgelerdeki halk büyük dayanışma gösterdi. Başbakan Pedro Sanchez'in açıklamalarına göre, İspanya demokrasi tarihinde ilk kez bu kadar fazla asker ve güvenlik görevlisi tek bir bölgeye gönderildi. Bölgeye gönderilen güvenlik görevlileri de arama kurtarma çalışmalarına katıldı.

İspanya tarihinin en öldürücü felaketi olarak nitelendiren sel felaketinde etkilenmeyen bölgelerdeki halk büyük dayanışma gösterdi. Başbakan Pedro Sanchez&#x27;in açıklamalarına göre, İspanya demokrasi tarihinde ilk kez bu kadar fazla asker ve güvenlik görevlisi tek bir bölgeye gönderildi. Bölgeye gönderilen güvenlik görevlileri de arama kurtarma çalışmalarına katıldı. - Sputnik Türkiye
4/5
© AA / Alex Juarez

İspanya tarihinin en öldürücü felaketi olarak nitelendiren sel felaketinde etkilenmeyen bölgelerdeki halk büyük dayanışma gösterdi. Başbakan Pedro Sanchez'in açıklamalarına göre, İspanya demokrasi tarihinde ilk kez bu kadar fazla asker ve güvenlik görevlisi tek bir bölgeye gönderildi. Bölgeye gönderilen güvenlik görevlileri de arama kurtarma çalışmalarına katıldı.

© AA / Alex Juarez

Felaket ayrıca ekonomik zararlara da yol açtı. Ticaret Odası'nın verilerine göre 4 bini aşkın işletme zarar gördü. Sel sularının sürükleyip sokaklara, otoyollara yığdığı yüz binden fazla aracın kaldırılmasının bir iki ay kadar sürmesi bekleniyor.

Felaket ayrıca ekonomik zararlara da yol açtı. Ticaret Odası&#x27;nın verilerine göre 4 bini aşkın işletme zarar gördü. Sel sularının sürükleyip sokaklara, otoyollara yığdığı yüz binden fazla aracın kaldırılmasının bir iki ay kadar sürmesi bekleniyor. - Sputnik Türkiye
5/5
© AA / Alex Juarez

Felaket ayrıca ekonomik zararlara da yol açtı. Ticaret Odası'nın verilerine göre 4 bini aşkın işletme zarar gördü. Sel sularının sürükleyip sokaklara, otoyollara yığdığı yüz binden fazla aracın kaldırılmasının bir iki ay kadar sürmesi bekleniyor.

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