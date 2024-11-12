İspanya, sel felaketinin izlerini 'Resimleri Kurtar' projesiyle silecek

© AA / Alex Juarez

İspanya tarihinin en öldürücü felaketi olarak nitelendiren sel felaketinde etkilenmeyen bölgelerdeki halk büyük dayanışma gösterdi. Başbakan Pedro Sanchez'in açıklamalarına göre, İspanya demokrasi tarihinde ilk kez bu kadar fazla asker ve güvenlik görevlisi tek bir bölgeye gönderildi. Bölgeye gönderilen güvenlik görevlileri de arama kurtarma çalışmalarına katıldı.