İspanya, sel felaketinin izlerini 'Resimleri Kurtar' projesiyle silecek

İspanya’daki sel felaketi sırasında birçok kişinin aile fotoğraflarını kaybetmesinin ardından Valencia Politeknik Üniversitesi uzmanları seferber oldu.
İspanya’daki sel felaketi sırasında birçok kişinin aile fotoğraflarını kaybetmesinin ardından Valencia Politeknik Üniversitesi uzmanları seferber oldu.
İnsanların bu 'değerli anıları' kaybetmesine izin vermeyen uzmanlar, 'Resimleri Kurtar' projesiyle, ağır su hasarına uğrayan fotoğrafları eski haline getirmeye çalışıyor.
İnsanların bu 'değerli anıları' kaybetmesine izin vermeyen uzmanlar, 'Resimleri Kurtar' projesiyle, ağır su hasarına uğrayan fotoğrafları eski haline getirmeye çalışıyor.
29 Ekim'de özellikle İspanya'nın doğusundaki Valensiya bölgesinde büyük yıkıma yol açan sel felaketinde ölü sayısı 211'i geçti. Ülke hala eski haline gelmeye çalışırken bin 900'ü aşkın kayıp ilanı olduğu bildirildi.
29 Ekim'de özellikle İspanya'nın doğusundaki Valensiya bölgesinde büyük yıkıma yol açan sel felaketinde ölü sayısı 211'i geçti. Ülke hala eski haline gelmeye çalışırken bin 900'ü aşkın kayıp ilanı olduğu bildirildi.
İspanya tarihinin en öldürücü felaketi olarak nitelendiren sel felaketinde etkilenmeyen bölgelerdeki halk büyük dayanışma gösterdi. Başbakan Pedro Sanchez'in açıklamalarına göre, İspanya demokrasi tarihinde ilk kez bu kadar fazla asker ve güvenlik görevlisi tek bir bölgeye gönderildi. Bölgeye gönderilen güvenlik görevlileri de arama kurtarma çalışmalarına katıldı.
İspanya tarihinin en öldürücü felaketi olarak nitelendiren sel felaketinde etkilenmeyen bölgelerdeki halk büyük dayanışma gösterdi. Başbakan Pedro Sanchez'in açıklamalarına göre, İspanya demokrasi tarihinde ilk kez bu kadar fazla asker ve güvenlik görevlisi tek bir bölgeye gönderildi. Bölgeye gönderilen güvenlik görevlileri de arama kurtarma çalışmalarına katıldı.
Felaket ayrıca ekonomik zararlara da yol açtı. Ticaret Odası'nın verilerine göre 4 bini aşkın işletme zarar gördü. Sel sularının sürükleyip sokaklara, otoyollara yığdığı yüz binden fazla aracın kaldırılmasının bir iki ay kadar sürmesi bekleniyor.
Felaket ayrıca ekonomik zararlara da yol açtı. Ticaret Odası'nın verilerine göre 4 bini aşkın işletme zarar gördü. Sel sularının sürükleyip sokaklara, otoyollara yığdığı yüz binden fazla aracın kaldırılmasının bir iki ay kadar sürmesi bekleniyor.