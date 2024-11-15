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İngiltere, unu folik asitle zenginleştirerek doğum kusurlarını önlenmeyi amaçlıyor
İngiltere, unu folik asitle zenginleştirerek doğum kusurlarını önlenmeyi amaçlıyor
Sputnik Türkiye
İngiltere, bugün yürürlüğe giren yasa gereğince, ülke genelinde doğum kusurlarını önlemeye yardımcı olmak için tam buğday olmayan unlara folik asit eklemeyi... 15.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-15T13:51+0300
2024-11-15T13:51+0300
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İngiltere'de uygulanacak olan yeni yasayla, doğum kusurlarını önlemeye yardımcı olmak için tam buğday olmayan unlara folik asit eklenecek. İngiltere hükümeti, una folik asit eklenmesinin ayrık omurga hastalığı (spina bifida) gibi kusurlu doğum vakalarını önleyebileceğini öne sürüyor. Folik asit ayrıca hamile kadınların sağlığını iyileştirebilecek. Hükümet, üreticilere yeni yasaya uymaları için 2026'nın sonuna kadar süre tanıyor.Özellikle gebeliğin erken döneminde folik asit tüketimi çok önemlidir. Bebeğin beyin, kafatası ve omuriliğinin düzgün gelişmesine yardımcı olan folik asit, hamile anneler ve gebe kalmaya çalışan kadınlar için uzmanlar tarafından önerilir.İngiltereli uzmanlar, ülkedeki gebeliklerin yarısının plansız olduğu tahmin ediliyor. Unun folik asitle güçlendirilmesiyle, nüfus genelinde folik asit alımını artırmaya yardımcı olacak ve dolaylı olarak doğmamış bebekleri daha iyi korumayı amaçlanıyor.Bugün yürürlüğe giren yeni mevzuat, uzmanlar tarafından 'halihazırda var olan önemli sağlık eşitsizliklerine katkıda bulunacağını' konusunda eleştiriliyor. Uzmanlar, 'glutene karşı hassas olan, ekmek yerine pirinç yiyen ve tam buğday unundan yapılan ürünler tüketen kadınların dezavantajlı hale geleceğini, sağlık eşitsizliği olan ülkede oranı daha çok büyüteceğini' söylüyor.
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hamilelikte folik asit kullanımı, folik asit, hamilelik folik asit, hamilelik öncesi folik asit, hamilelik için folik asit,
hamilelikte folik asit kullanımı, folik asit, hamilelik folik asit, hamilelik öncesi folik asit, hamilelik için folik asit,

İngiltere, unu folik asitle zenginleştirerek doğum kusurlarını önlenmeyi amaçlıyor

13:51 15.11.2024
© REUTERS / Steven SaphoreEkmek- Fırın
Ekmek- Fırın - Sputnik Türkiye, 1920, 15.11.2024
© REUTERS / Steven Saphore
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İngiltere, bugün yürürlüğe giren yasa gereğince, ülke genelinde doğum kusurlarını önlemeye yardımcı olmak için tam buğday olmayan unlara folik asit eklemeyi zorunlu kılıyor.
İngiltere'de uygulanacak olan yeni yasayla, doğum kusurlarını önlemeye yardımcı olmak için tam buğday olmayan unlara folik asit eklenecek. İngiltere hükümeti, una folik asit eklenmesinin ayrık omurga hastalığı (spina bifida) gibi kusurlu doğum vakalarını önleyebileceğini öne sürüyor. Folik asit ayrıca hamile kadınların sağlığını iyileştirebilecek. Hükümet, üreticilere yeni yasaya uymaları için 2026'nın sonuna kadar süre tanıyor.
Özellikle gebeliğin erken döneminde folik asit tüketimi çok önemlidir. Bebeğin beyin, kafatası ve omuriliğinin düzgün gelişmesine yardımcı olan folik asit, hamile anneler ve gebe kalmaya çalışan kadınlar için uzmanlar tarafından önerilir.
İngiltereli uzmanlar, ülkedeki gebeliklerin yarısının plansız olduğu tahmin ediliyor. Unun folik asitle güçlendirilmesiyle, nüfus genelinde folik asit alımını artırmaya yardımcı olacak ve dolaylı olarak doğmamış bebekleri daha iyi korumayı amaçlanıyor.
Bugün yürürlüğe giren yeni mevzuat, uzmanlar tarafından 'halihazırda var olan önemli sağlık eşitsizliklerine katkıda bulunacağını' konusunda eleştiriliyor. Uzmanlar, 'glutene karşı hassas olan, ekmek yerine pirinç yiyen ve tam buğday unundan yapılan ürünler tüketen kadınların dezavantajlı hale geleceğini, sağlık eşitsizliği olan ülkede oranı daha çok büyüteceğini' söylüyor.
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