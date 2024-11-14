https://anlatilaninotesi.com.tr/20241114/abdullah-avci-manchester-cityde-yeni-bir-macera-sinyali-1090382800.html

Abdullah Avcı Manchester City'de: 'Yeni bir macera sinyali'

Abdullah Avcı Manchester City'de: 'Yeni bir macera sinyali'

Sputnik Türkiye

Trabzonspor’dan ayrıldıktan sonra boşta kalan deneyimli teknik direktör Abdullah Avcı, İngiltere’de Manchester City’yi ziyaret etti. Sosyal medya hesabından... 14.11.2024, Sputnik Türkiye

2024-11-14T11:41+0300

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spor

abdullah avcı

futbol

türkiye futbol federasyonu (tff)

transfer

manchester

manchester city

ingiltere

trabzonspor

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Trabzonspor'dan ayrılmasının ardından herhangi bir takımda görev almayan teknik direktör Abdullah Avcı, İngiltere’de sürpriz bir ziyaret gerçekleştirdi. Geçtiğimiz hafta Premier Lig ve Championship’te beş maçı tribünden izleyen Avcı, son olarak Manchester City’yi ziyaret ederek futbol dünyasında dikkatleri üzerine çekti.Sosyal medyadan dikkat çeken paylaşım61 yaşındaki deneyimli teknik adam, Manchester City temaslarını sosyal medya hesabından paylaştı. Paylaşımında, "Manchester City ziyaretimizde bizleri çok güzel ağırlayan Spor Koordinatörü Lee Twigg’e, City U17 Takımı Antrenörü Kolo Toure’ye ve altyapı antrenörü Mustafa Alper Avcı'ya ilgileri için teşekkür ederim. Güzel bir fikir alışverişi oldu" ifadelerini kullanan Avcı, İngiltere ziyaretine dair detaylara yer verdi.İngiltere futboluna yakından bakışAvcı, İngiltere’deki maçları ve kulüpleri yakından izleyerek futbol bilgisine yenilikler katmaya devam ediyor. Türkiye’deki kariyerinde önemli başarılara imza atan teknik adam, İngiltere futbolunu yerinde inceleyerek uluslararası düzeyde yeni bilgiler edinmeyi hedefliyor. Özellikle Manchester City gibi son yıllarda futbol dünyasına damga vuran bir kulübü ziyaret etmesi, Avcı'nın gelecekteki kariyer adımlarına dair merak uyandırdı.Yeni bir macera mı yoksa hazırlık mı?Abdullah Avcı’nın City ziyareti, futbol kamuoyunda heyecan yaratırken, tecrübeli teknik adamın yeni bir takım çalıştırma hazırlığı içinde olup olmadığı merak konusu oldu. Avrupa’da çeşitli temaslarda bulunarak futbol kültürünü genişleten Avcı’nın İngiltere’deki gözlemleri ve ziyaretleri, futbol dünyasında “yeni bir macera” sinyali olarak yorumlanıyor.Abdullah Avcı İngiltere’deki gelişmelerden faydalanıyorTrabzonspor’dan ayrılmasının ardından bir süre ara veren Avcı, İngiltere’deki bu önemli ziyaretle futbol dünyasına dönük yeni stratejiler üzerinde çalıştığının ipuçlarını verdi. Manchester City ile gerçekleşen fikir alışverişi, onun yalnızca Türkiye değil, Avrupa futboluna da olan ilgisini yansıtıyor.Deneyimli teknik adamın İngiltere’deki temaslarının ardından nasıl bir kariyer hamlesi yapacağı ise şimdiden merakla bekleniyor.

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abdullah avcı, futbol, türkiye futbol federasyonu (tff), transfer, manchester, manchester city, ingiltere, trabzonspor