https://anlatilaninotesi.com.tr/20241115/bakan-simsek-yasa-disi-bahisle-ilgili-bloke-edilen-islem-tutarini-acikladi-1090426301.html

Bakan Şimşek yasa dışı bahisle ilgili bloke edilen işlem tutarını açıkladı

Bakan Şimşek yasa dışı bahisle ilgili bloke edilen işlem tutarını açıkladı

Sputnik Türkiye

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda konuşan Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, geçen yıl yasa dışı bahis ile ilgili bloke edilen işlem tutarının 664 milyon... 15.11.2024, Sputnik Türkiye

2024-11-15T11:04+0300

2024-11-15T11:04+0300

2024-11-15T11:04+0300

ekonomi

hazine ve maliye bakanlığı

mehmet şimşek

bütçe görüşmeleri

yasadışı bahis

el koyma

masak

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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, bakanlığının 2025 yılı bütçe görüşmelerinde konuştu. TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda sunum yapan Bakan Şimşek, 2023 yıl sonu itibarıyla 2,68 trilyon lira olan Hazine ve Maliye Bakanlığı bütçesinin 2,66 trilyon lirası kullanıldığını belirterek, "Bunun yaklaşık yüzde 1,2’sine tekabül eden 31,3 milyar liralık kısmı Bakanlık hizmetlerinde kullanılmıştır." dedi. Bakan Şimşek yasa dışı bahisle ilgili bloke edilen işlem tutarları hakkında da bilgi verdi. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, "2023 yılında yasa dışı bahis ile ilgili bloke ettiğimiz işlem tutarı 644 milyon liradır, MASAK tarafından düzenlenen raporlar doğrultusunda mahkemeler tarafından yaklaşık 30 milyon liralık tutara el koyma kararı verilmiştir" diye konuştu. Bakan Şimşek'in konuşmasından önemli satır başları şöyle: Terörizmin finansmanı ve suç gelirlerinin aklanmasıyla mücadelemizi, uluslararası standartlara tam uyumlu ve kararlı bir şekilde sürdürüyoruz. 2024 yılında kripto varlıklara yönelik yapılan yasal düzenleme ile kripto varlık hizmet sağlayıcılarının kuruluşu ve faaliyetleri izne bağlanmıştır.Düzenlemelerle işlemler daha güvenli hale getirilmiş, gerekli tedbir ve yaptırımların uygulanabilmesi sağlanmıştır. Önümüzdeki dönemde suç gelirlerinin aklanmasını önlemek amacıyla yasa dışı bahis ve kumarla mücadelemizi sürdüreceğiz. Türkiye'de en önemli makro dengesizlik yüksek enflasyonTürkiye'de en önemli makro dengesizlik yüksek enflasyon. Yönetilen fiyatlar enflasyon hedefiyle uyumlu belirlenecek. Bütçe imkanlarının elverdiği ölçüde yönetilen ve yönlendirilen fiyatları enflasyon hedefiyle uyumlu olarak belirleyeceğiz.Büyümedeki dengelenme öngörülerimiz doğrultusunda devam ediyor. Gelecek yılın ikinci yarısından itibaren ekonomik aktivitede göreli bir toparlanma öngörüyoruz.Dış finansmana erişim iyileşiyor.İlave rezerv birikimini sağlamak ve dış borç sürdürülebilirliğini güçlendirmek için cari açığın milli gelire oranını yüzde 2'nin altında tutmayı hedefliyoruz.TL'ye talep artıyor, rezervler ve makro finansal istikrar güçleniyor.Para politikasına hassasiyeti yüksek olan temel mallarda enflasyon düşüşü daha belirginken, dünyada olduğu gibi bizde de hizmetlerde atalet yüksek seyrediyor.Kamu maliyesi alanındaki kamu ihale reformu taslağı ve KİT yönetişim reformuna ilişkin çalışmalarımızı parti grubumuza sunduk.Ülkemizde vergi yükünün yüksek olduğu algısı gerçeği yansıtmıyor. Kayıt dışı ekonomiyle mücadelede kararlıyız. Gelir politikalarında hedefimiz vergi adaletini daha da güçlendirmek ve dolaysız vergilerin payını artırmak.Fiyat istikrarını sağlamak için ne gerekiyorsa yapacağızİç borç çevirme oranını bu yıl yüzde 132'ye ve gelecek yıl yüzde 119'a düşürmeyi hedefliyoruz.Fiyat istikrarını sağlamak için ne gerekiyorsa yapacağızRekabet gücünü ve büyüme potansiyelini artıracak tüm alanlarda yapısal reformlara hız vereceğiz.Cumhurbaşkanımızın güçlü desteğiyle uygulamaya koyduğumuz programı kararlılıkla uygulamaya devam ediyoruz.Para politikasının etkileri daha net görülecek. Bütçe açığında düşüş gerçekleşecek, etkin gelir tahsilatı ve harcama disipliniyle sağlanacak.Fiyat istikrarı için gereken yapılacak, alım gücünü fiyat istikrarı ile artırabiliriz."

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241113/bakan-isikhandan-belediyelere-uyari-hicbir-girisimde-bulunmayan-belediyelere-haciz-islemlerini-1090364991.html

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hazine ve maliye bakanlığı, mehmet şimşek, bütçe görüşmeleri, yasadışı bahis, el koyma, masak