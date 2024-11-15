https://anlatilaninotesi.com.tr/20241115/gurcistan-basbakani-kobahidze-ulkemizi-asiri-mudahaleye-karsi-koruyacagiz-1090444266.html

Gürcistan Başbakanı Kobahidze: Ülkemizi aşırı müdahaleye karşı koruyacağız

Gürcistan Başbakanı Kobahidze: Ülkemizi aşırı müdahaleye karşı koruyacağız

Sputnik Türkiye

Ortakların Gürcistan'ın bağımsızlığına ve egemenliğine saygı göstermesi gerektiğini kaydeden Başbakan Kobahidze, ülke yönetiminin duruşunu onurlu bir şekilde... 15.11.2024, Sputnik Türkiye

2024-11-15T15:24+0300

2024-11-15T15:24+0300

2024-11-15T15:24+0300

dünya

gürcistan

batı

dış müdahale

avrupa birliği

irakliy kobahidze

rusya

yaptırım

ekonomi

kaha kaladze

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Batı, Gürcistan’daki mevcut iktidarı demokrasiyi geriye götürmek, Batı karşıtı söylemlerde bulunmak ve komplo teorileri yaymakla suçluyor. Parlamentoya girmeyi başaran dört muhalif güç, onları destekleyen STK'lar ve hile yapıldığını iddia eden Gürcistan Cumhurbaşkanı Salome Zurabişvili tarafından sonuçları tanınmayan parlamento seçimlerinin ardından eleştiriler yoğunlaştı.Gürcistan Başbakanı İrakliy Kobahidze, yerel televizyonda yaptığı açıklamada, Batı'nın ülkedeki süreçlere ve politikaya müdahale etme çabalarıyla ilgili şu yorumda bulundu: Her yerde ilkeli duruş sergilemeleri gerektiğini ve eğer ülkenin iç işlerine müdahale olacaksa iktidarın duruşunu layıkıyla savunması gerektiğini söyleyen Başbakan, “Yabancı politikacılar, bürokratlar sık sık içişlerimize kaba bir şekilde karışmaya ve ülkemizin nasıl gelişmesi gerektiğine karar vermeye çalışıyorlar. Hatta çoğu zaman bizden doğrudan en zor sorunları kendi elleriyle ülkeye getirmek anlamına gelen bir şey istiyorlar” ifadesini kullandı.Örnek olarak, Rusya’ya yaptırım uygulama talebini gösteren Kobahidze, bunun ülke ekonomisinin yaptırımların ilk yılında yüzde 10 küçülme anlamına geldiğini kaydederek sözlerini şöyle sürdürdü:“Ortaklık ve dostluk bir şey, ancak herkesin Gürcistan'ın bağımsızlığına ve egemenliğine saygı duyması başka bir şey” diyen Başbakan, bu konuda şu değerlendirmede bulundu:Daha önce Gürcü Rüyası Genel Sekreteri ve Tiflis Belediye Başkanı Kaha Kaladze, belirli ülkelerin Gürcistan'ı Rusya'ya karşı savaşmaya çağırdığını açıklamıştı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241115/orbandan-abye-cagri-rusyaya-uygulanan-yaptirimlari-gozden-gecirin-1090440781.html

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gürcistan, batı, dış müdahale, avrupa birliği, irakliy kobahidze, rusya, yaptırım, ekonomi, kaha kaladze