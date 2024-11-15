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Gürcistan Başbakanı Kobahidze: Ülkemizi aşırı müdahaleye karşı koruyacağız
Gürcistan Başbakanı Kobahidze: Ülkemizi aşırı müdahaleye karşı koruyacağız
Sputnik Türkiye
Ortakların Gürcistan'ın bağımsızlığına ve egemenliğine saygı göstermesi gerektiğini kaydeden Başbakan Kobahidze, ülke yönetiminin duruşunu onurlu bir şekilde... 15.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-15T15:24+0300
2024-11-15T15:24+0300
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dış müdahale
avrupa birliği
irakliy kobahidze
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yaptırım
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Batı, Gürcistan’daki mevcut iktidarı demokrasiyi geriye götürmek, Batı karşıtı söylemlerde bulunmak ve komplo teorileri yaymakla suçluyor. Parlamentoya girmeyi başaran dört muhalif güç, onları destekleyen STK'lar ve hile yapıldığını iddia eden Gürcistan Cumhurbaşkanı Salome Zurabişvili tarafından sonuçları tanınmayan parlamento seçimlerinin ardından eleştiriler yoğunlaştı.Gürcistan Başbakanı İrakliy Kobahidze, yerel televizyonda yaptığı açıklamada, Batı'nın ülkedeki süreçlere ve politikaya müdahale etme çabalarıyla ilgili şu yorumda bulundu: Her yerde ilkeli duruş sergilemeleri gerektiğini ve eğer ülkenin iç işlerine müdahale olacaksa iktidarın duruşunu layıkıyla savunması gerektiğini söyleyen Başbakan, “Yabancı politikacılar, bürokratlar sık sık içişlerimize kaba bir şekilde karışmaya ve ülkemizin nasıl gelişmesi gerektiğine karar vermeye çalışıyorlar. Hatta çoğu zaman bizden doğrudan en zor sorunları kendi elleriyle ülkeye getirmek anlamına gelen bir şey istiyorlar” ifadesini kullandı.Örnek olarak, Rusya’ya yaptırım uygulama talebini gösteren Kobahidze, bunun ülke ekonomisinin yaptırımların ilk yılında yüzde 10 küçülme anlamına geldiğini kaydederek sözlerini şöyle sürdürdü:“Ortaklık ve dostluk bir şey, ancak herkesin Gürcistan'ın bağımsızlığına ve egemenliğine saygı duyması başka bir şey” diyen Başbakan, bu konuda şu değerlendirmede bulundu:Daha önce Gürcü Rüyası Genel Sekreteri ve Tiflis Belediye Başkanı Kaha Kaladze, belirli ülkelerin Gürcistan'ı Rusya'ya karşı savaşmaya çağırdığını açıklamıştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241115/orbandan-abye-cagri-rusyaya-uygulanan-yaptirimlari-gozden-gecirin-1090440781.html
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gürcistan, batı, dış müdahale, avrupa birliği, irakliy kobahidze, rusya, yaptırım, ekonomi, kaha kaladze
gürcistan, batı, dış müdahale, avrupa birliği, irakliy kobahidze, rusya, yaptırım, ekonomi, kaha kaladze

Gürcistan Başbakanı Kobahidze: Ülkemizi aşırı müdahaleye karşı koruyacağız

15:24 15.11.2024
© AA / Davit KachkachishviliGürcistan Başbakanı Kobakhidze
Gürcistan Başbakanı Kobakhidze - Sputnik Türkiye, 1920, 15.11.2024
© AA / Davit Kachkachishvili
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Ortakların Gürcistan'ın bağımsızlığına ve egemenliğine saygı göstermesi gerektiğini kaydeden Başbakan Kobahidze, ülke yönetiminin duruşunu onurlu bir şekilde savunacağını ve ülkeyi içişlerine yönelik her türlü aşırı müdahale girişiminden korumaya devam edeceğini belirtti.
Batı, Gürcistan’daki mevcut iktidarı demokrasiyi geriye götürmek, Batı karşıtı söylemlerde bulunmak ve komplo teorileri yaymakla suçluyor. Parlamentoya girmeyi başaran dört muhalif güç, onları destekleyen STK'lar ve hile yapıldığını iddia eden Gürcistan Cumhurbaşkanı Salome Zurabişvili tarafından sonuçları tanınmayan parlamento seçimlerinin ardından eleştiriler yoğunlaştı.
Gürcistan Başbakanı İrakliy Kobahidze, yerel televizyonda yaptığı açıklamada, Batı'nın ülkedeki süreçlere ve politikaya müdahale etme çabalarıyla ilgili şu yorumda bulundu:
Seçim sloganımız ‘Sadece barış, haysiyet ve refahla Avrupa'ya doğru’ şeklindeydi. Saygınlık buradaki anahtar kelimelerden biriydi. Politikalarınızı onurlu bir şekilde yürütmezseniz, elbette ulusal çıkarlarınızı gerektiği gibi savunamazsınız.
Her yerde ilkeli duruş sergilemeleri gerektiğini ve eğer ülkenin iç işlerine müdahale olacaksa iktidarın duruşunu layıkıyla savunması gerektiğini söyleyen Başbakan, “Yabancı politikacılar, bürokratlar sık sık içişlerimize kaba bir şekilde karışmaya ve ülkemizin nasıl gelişmesi gerektiğine karar vermeye çalışıyorlar. Hatta çoğu zaman bizden doğrudan en zor sorunları kendi elleriyle ülkeye getirmek anlamına gelen bir şey istiyorlar” ifadesini kullandı.
Örnek olarak, Rusya’ya yaptırım uygulama talebini gösteren Kobahidze, bunun ülke ekonomisinin yaptırımların ilk yılında yüzde 10 küçülme anlamına geldiğini kaydederek sözlerini şöyle sürdürdü:
Bu ülke, insanlar, toplum için büyük bir felaket olur. Bu tür müdahaleler kabul edilemez. Gelecekteki her türlü aşırı müdahale girişimine karşı kendimizi savunacağız.
“Ortaklık ve dostluk bir şey, ancak herkesin Gürcistan'ın bağımsızlığına ve egemenliğine saygı duyması başka bir şey” diyen Başbakan, bu konuda şu değerlendirmede bulundu:
Bu ilkelere saygı gösterilmeden hiçbir adil ilişki mümkün değil. Böyle bir duruş temelde önemli. Bu nedenle ulusal çıkarların savunma hattı egemenliğin savunulmasından geçiyor ve gelecekte de bu politikayı izlemeye devam edeceğiz.
Daha önce Gürcü Rüyası Genel Sekreteri ve Tiflis Belediye Başkanı Kaha Kaladze, belirli ülkelerin Gürcistan'ı Rusya'ya karşı savaşmaya çağırdığını açıklamıştı.
Viktor Orban - Sputnik Türkiye, 1920, 15.11.2024
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