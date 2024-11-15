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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241115/fransa-2-bin-300-ukraynali-askerin-egitimini-tamamladi-1090415987.html
Fransa, 2 bin 300 Ukraynalı askerin eğitimini tamamladı
Fransa, 2 bin 300 Ukraynalı askerin eğitimini tamamladı
Sputnik Türkiye
Fransa Savunma Bakanlığı, 2 bin 300 Ukrayna silahlı kuvvetleri askerinin eğitimini başarıyla tamamladığını duyurdu. 15.11.2024, Sputnik Türkiye
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Fransa Savunma Bakanlığı'nın sosyal medya hesabı üzerinden yapılan açıklamada, 2 bin 300 Ukraynalı askerden oluşan bir tugayın eğitiminin tamamlandığı açıklandı. Ayrıca açıklama, Ukraynalı askerlerin Fransız topçusu ve diğer silahları kullanarak çeşitli savaş manevralarını sergilediği bir video ile paylaşıldı.Fransa, Ukrayna ordusunun 155. Tugayından, üç piyade taburu, bir mühendislik ve topçu birliği, kara hava gözetleme ve keşif birimi dahil olmak üzere 2 bin 300 Ukraynalı askerden oluşan bir tugayı bin 500 Fransız askeri ile eğitti.Fransa Savunma Bakanı Sebastien Lecornu ve Dışişleri Bakanı Jean Noel Barrot, Marne bölgesindeki askeri üssü ziyaret ederek Ukraynalı askerlerin eğitim süreçlerini incelemişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241115/abd-kursk-bolgesinde-kuzey-kore-askerlerinin-bulundugu-iddiasi-uzerine-rusyayi-tehdit-etti-1090415749.html
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fransa, ukrayna, asker, askeri eğitim
fransa, ukrayna, asker, askeri eğitim

Fransa, 2 bin 300 Ukraynalı askerin eğitimini tamamladı

05:08 15.11.2024 (güncellendi: 05:10 15.11.2024)
© AP Photo / Andrew MarienkoA Ukrainian serviceman guards next to the site of the National Academy of State Administration building damaged by shelling in Kharkiv, Ukraine, Friday, March 18, 2022. (AP Photo/Andrew Marienko)
A Ukrainian serviceman guards next to the site of the National Academy of State Administration building damaged by shelling in Kharkiv, Ukraine, Friday, March 18, 2022. (AP Photo/Andrew Marienko) - Sputnik Türkiye, 1920, 15.11.2024
© AP Photo / Andrew Marienko
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Fransa Savunma Bakanlığı, 2 bin 300 Ukrayna silahlı kuvvetleri askerinin eğitimini başarıyla tamamladığını duyurdu.
Fransa Savunma Bakanlığı'nın sosyal medya hesabı üzerinden yapılan açıklamada, 2 bin 300 Ukraynalı askerden oluşan bir tugayın eğitiminin tamamlandığı açıklandı.
Ayrıca açıklama, Ukraynalı askerlerin Fransız topçusu ve diğer silahları kullanarak çeşitli savaş manevralarını sergilediği bir video ile paylaşıldı.
Fransa, Ukrayna ordusunun 155. Tugayından, üç piyade taburu, bir mühendislik ve topçu birliği, kara hava gözetleme ve keşif birimi dahil olmak üzere 2 bin 300 Ukraynalı askerden oluşan bir tugayı bin 500 Fransız askeri ile eğitti.
Fransa Savunma Bakanı Sebastien Lecornu ve Dışişleri Bakanı Jean Noel Barrot, Marne bölgesindeki askeri üssü ziyaret ederek Ukraynalı askerlerin eğitim süreçlerini incelemişti.
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