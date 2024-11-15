https://anlatilaninotesi.com.tr/20241115/fransa-2-bin-300-ukraynali-askerin-egitimini-tamamladi-1090415987.html
Fransa, 2 bin 300 Ukraynalı askerin eğitimini tamamladı
Fransa, 2 bin 300 Ukraynalı askerin eğitimini tamamladı
Sputnik Türkiye
Fransa Savunma Bakanlığı, 2 bin 300 Ukrayna silahlı kuvvetleri askerinin eğitimini başarıyla tamamladığını duyurdu. 15.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-15T05:08+0300
2024-11-15T05:08+0300
2024-11-15T05:10+0300
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Fransa Savunma Bakanlığı'nın sosyal medya hesabı üzerinden yapılan açıklamada, 2 bin 300 Ukraynalı askerden oluşan bir tugayın eğitiminin tamamlandığı açıklandı. Ayrıca açıklama, Ukraynalı askerlerin Fransız topçusu ve diğer silahları kullanarak çeşitli savaş manevralarını sergilediği bir video ile paylaşıldı.Fransa, Ukrayna ordusunun 155. Tugayından, üç piyade taburu, bir mühendislik ve topçu birliği, kara hava gözetleme ve keşif birimi dahil olmak üzere 2 bin 300 Ukraynalı askerden oluşan bir tugayı bin 500 Fransız askeri ile eğitti.Fransa Savunma Bakanı Sebastien Lecornu ve Dışişleri Bakanı Jean Noel Barrot, Marne bölgesindeki askeri üssü ziyaret ederek Ukraynalı askerlerin eğitim süreçlerini incelemişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241115/abd-kursk-bolgesinde-kuzey-kore-askerlerinin-bulundugu-iddiasi-uzerine-rusyayi-tehdit-etti-1090415749.html
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fransa, ukrayna, asker, askeri eğitim
fransa, ukrayna, asker, askeri eğitim
Fransa, 2 bin 300 Ukraynalı askerin eğitimini tamamladı
05:08 15.11.2024 (güncellendi: 05:10 15.11.2024)
Fransa Savunma Bakanlığı, 2 bin 300 Ukrayna silahlı kuvvetleri askerinin eğitimini başarıyla tamamladığını duyurdu.
Fransa Savunma Bakanlığı'nın sosyal medya hesabı üzerinden yapılan açıklamada, 2 bin 300 Ukraynalı askerden oluşan bir tugayın eğitiminin tamamlandığı açıklandı.
Ayrıca açıklama, Ukraynalı askerlerin Fransız topçusu ve diğer silahları kullanarak çeşitli savaş manevralarını sergilediği bir video ile paylaşıldı.
Fransa, Ukrayna ordusunun 155. Tugayından, üç piyade taburu, bir mühendislik ve topçu birliği, kara hava gözetleme ve keşif birimi dahil olmak üzere 2 bin 300 Ukraynalı askerden oluşan bir tugayı bin 500 Fransız askeri ile eğitti.
Fransa Savunma Bakanı Sebastien Lecornu ve Dışişleri Bakanı Jean Noel Barrot, Marne bölgesindeki askeri üssü ziyaret ederek Ukraynalı askerlerin eğitim süreçlerini incelemişti.