ABD, Kursk bölgesinde Kuzey Kore askerlerinin bulunduğu iddiası üzerine Rusya'yı tehdit etti

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
SEYİR HALİ
Roma'da teknik direktör arayışı sürüyor
07:06
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
6 dk
YERİ VE ZAMANI
Vatandaşlardan ‘Çözüm hangi partide?’ sorusuna yanıt: Hiçbiri
09:06
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:06
13 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:21
13 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:45
10 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
GÜN ORTASI
Tip-1 diyabet hastalarında sensörün önemi: Bize alarm veriyor, hemen müdahale etme şansımız oluyor
12:05
84 dk
HABER MASASI
1990'larda Moda
13:30
35 dk
YAPAY ZEKA GÜNLÜĞÜ
The Beatles’ın 50 yıl sonra yapay zeka ile düzenlenen şarkısı Grammy’ye aday gösterildi
14:05
54 dk
ANKARA FARKI
CHP'de ne oluyor?
15:01
59 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:05
85 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
3 dk
YOL ARKADAŞI
AİDS kabusu geri mi döndü
17:33
87 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
13 dk
ÖZEL HABER
Abdullah Ağar: Türk SİHA'larının gizli bilgilerini Fransa'ya Ukrayna vermiş olabilir
19:17
8 dk
ÖZEL HABER
Veteriner Hekimler Derneği'nden kuş gribi tehdidine karşı uyarı: Önlem alınmazsa salgın olabilir
19:33
4 dk
ARAMIZDAN AYRILANLAR
'Bir Garip Orhan Veli'
19:43
13 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
1 dk
SEYİR HALİ
Ali Çağatay'la Seyir Hali
07:01
119 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
1 dk
YERİ VE ZAMANI
Güçlü Özgan'la Yeri ve Zamanı
09:05
115 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
1 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:06
22 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:21
20 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:45
20 dk
GÜN ORTASI
Okan Aslan'la Gün Ortası
12:05
85 dk
HABER MASASI
Selin Yazıcı, Ebru Dönmez ve Serkan Baştımar'la Haber Masası
13:30
35 dk
HAFTANIN KEYFİ
Serhat Ayan'la Haftanın Keyfi
14:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
1 dk
ÇALIŞMA HAYATIM
Melis Elmen'le Çalışma Hayatım
15:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:01
89 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
1 dk
YOL ARKADAŞI
Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı
17:33
87 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
BÖLGENİN KALBİ
Ceyhun Bozkurt'la Bölgenin Kalbi
19:05
84 dk
TARİHTE BUGÜN
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin kuruluşu: 'Ayşe tatile çıksın'
20:36
15 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
- Sputnik Türkiye, 1920
Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241115/abd-kursk-bolgesinde-kuzey-kore-askerlerinin-bulundugu-iddiasi-uzerine-rusyayi-tehdit-etti-1090415749.html
ABD, Kursk bölgesinde Kuzey Kore askerlerinin bulunduğu iddiası üzerine Rusya'yı tehdit etti
ABD, Kursk bölgesinde Kuzey Kore askerlerinin bulunduğu iddiası üzerine Rusya'yı tehdit etti
Sputnik Türkiye
ABD Başkanı Joe Biden'ın Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, Beyaz Saray'ın müttefikleriyle birlikte koordine bir şekilde siyasi kararlar alarak, Kursk... 15.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-15T04:54+0300
2024-11-15T04:54+0300
ukrayna krizi
rusya
ukrayna
kuzey kore
abd
güney kore
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/05/10/1071149045_3:0:748:419_1920x0_80_0_0_6983c60c2f15217a1597bb57ca31d1ed.jpg
Sullivan, “Diplomatik alanda, Ukrayna'ya maddi destekle ilgili ve diğer konularda koordineli bir dizi politika kararı alacağımıza inanıyorum” ifadelerini kullandı. Ayrıca Sullivan, ABD'nin Avrupa'daki müttefikleri ve ortakları ile birlikte Japonya ve Güney Kore ile de hareket etme niyetinde olduğunu vurguladı.ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcü Yardımcısı Vedant Patel, Kuzey Kore'den 10 bin askeri personelin Kursk bölgesinde Rus güçleriyle birlikte çatışmalara katıldığı iddiasında bulunmuştu.Rusya, ABD'nin bu açıklamaları teyit etmediğine dikkat çekerken, Kuzey Kore, Rusya'ya askeri personel gönderme suçlamalarını, ABD ve müttefiklerinin kendi suçlarını örtbas etmek ve Ukrayna'daki çatışmayı uzatmak için yaptıkları 'kirli manevralar' olarak nitelendirmişti.Güney Kore ajansı Renhap, Güney Kore ordusundan bir kaynağa dayandırdığı haberinde, Seul'ün, Kuzey Kore ordusunun Kursk yakınlarındaki çatışmalara katıldığı iddiasıyla ilgili olarak ABD Dışişleri Bakanlığı'nın tutumunu desteklemek için acele etmediğini aktarmış, ayrıca kaynağın, Seul'ün 'Kuzey Kore ordusunun çatışmalara katılımı konusunda henüz kesin bir sonuca varacak düzeyde olmadığını' söylediğini ifade etmişti.ABD Dışişleri Bakanı Anthony Blinken, kanıt göstermeden ABD'nin Rusya'nın önümüzdeki günlerde Ukrayna'ya karşı çatışmaya gireceğine inandığını ve Kuzey Koreli savaşçıların zaten Rus topraklarında olduğunu iddia etmişti.Joe Biden ise, Ukrayna'ya, Ukrayna'da bulunmaları halinde Kuzey Kore birliklerini vurma yetkisi vermişti.Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, ABD tarafından gelen bu tür açıklamaları yorumlarken, ABD temsilcilerinin kendi bilgilerinin kesin bir teyidi olmadığını itiraf ettiklerine dikkat çekmişti. Ayrıca Peskov, konuyla ilgili çelişkili bilgilere “Güney Kore bir şey söylüyor, ardından Pentagon bu tür açıklamaları teyit etmediklerini söylüyor" sözleriyle dikkat çekmişti.NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, ekim ayı sonunda yaptığı açıklamada, Güney Kore'den bir heyetin ittifaka, Kuzey Kore güçlerinin Kursk bölgesi de dahil olmak üzere Rusya'ya gönderildiğine dair 'kanıtlar' sunduğunu iddia etmiş ancak bu 'kanıtların' nelerden oluştuğunu açıklamamıştı.Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Kuzey Kore ile stratejik ortaklık anlaşmasının askeri yardıma ilişkin bir madde içerdiğini ancak Moskova ve Pyongyang'ın bu madde çerçevesinde ne yapacağının iki devlet arasındaki bir mesele olduğunu söylemişti.Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Mariya Zaharova, daha önce Rusya ve Kuzey Kore arasındaki askeri alandaki etkileşimin uluslararası hukuk normlarını ihlal etmediğini vurgulamış ve Rusya'da Kuzey Kore birliklerinin bulunduğuna dair haberler üzerine Güney Kore'de yaşanan tedirginliği 'uydurma ve abartı' olarak nitelendirmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241115/pentagon-ukraynaya-haftalik-duzenli-silah-sevkiyati-yapmayi-planliyor-1090415498.html
rusya
ukrayna
kuzey kore
güney kore
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/05/10/1071149045_96:0:655:419_1920x0_80_0_0_a0d350afcd8331ad7617e1dbb1b189e8.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
rusya, ukrayna, kuzey kore, abd, güney kore
rusya, ukrayna, kuzey kore, abd, güney kore

ABD, Kursk bölgesinde Kuzey Kore askerlerinin bulunduğu iddiası üzerine Rusya'yı tehdit etti

04:54 15.11.2024
© İHABeyaz Saray
Beyaz Saray - Sputnik Türkiye, 1920, 15.11.2024
© İHA
Abone ol
ABD Başkanı Joe Biden'ın Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, Beyaz Saray'ın müttefikleriyle birlikte koordine bir şekilde siyasi kararlar alarak, Kursk bölgesinde Kuzey Kore askerlerinin bulunduğuna dair iddialarla yönelik Rusya'ya cevap vermeye hazır olduğunu söyledi.
Sullivan, “Diplomatik alanda, Ukrayna'ya maddi destekle ilgili ve diğer konularda koordineli bir dizi politika kararı alacağımıza inanıyorum” ifadelerini kullandı. Ayrıca Sullivan, ABD'nin Avrupa'daki müttefikleri ve ortakları ile birlikte Japonya ve Güney Kore ile de hareket etme niyetinde olduğunu vurguladı.
ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcü Yardımcısı Vedant Patel, Kuzey Kore'den 10 bin askeri personelin Kursk bölgesinde Rus güçleriyle birlikte çatışmalara katıldığı iddiasında bulunmuştu.
Rusya, ABD'nin bu açıklamaları teyit etmediğine dikkat çekerken, Kuzey Kore, Rusya'ya askeri personel gönderme suçlamalarını, ABD ve müttefiklerinin kendi suçlarını örtbas etmek ve Ukrayna'daki çatışmayı uzatmak için yaptıkları 'kirli manevralar' olarak nitelendirmişti.
Güney Kore ajansı Renhap, Güney Kore ordusundan bir kaynağa dayandırdığı haberinde, Seul'ün, Kuzey Kore ordusunun Kursk yakınlarındaki çatışmalara katıldığı iddiasıyla ilgili olarak ABD Dışişleri Bakanlığı'nın tutumunu desteklemek için acele etmediğini aktarmış, ayrıca kaynağın, Seul'ün 'Kuzey Kore ordusunun çatışmalara katılımı konusunda henüz kesin bir sonuca varacak düzeyde olmadığını' söylediğini ifade etmişti.
ABD Dışişleri Bakanı Anthony Blinken, kanıt göstermeden ABD'nin Rusya'nın önümüzdeki günlerde Ukrayna'ya karşı çatışmaya gireceğine inandığını ve Kuzey Koreli savaşçıların zaten Rus topraklarında olduğunu iddia etmişti.
Joe Biden ise, Ukrayna'ya, Ukrayna'da bulunmaları halinde Kuzey Kore birliklerini vurma yetkisi vermişti.
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, ABD tarafından gelen bu tür açıklamaları yorumlarken, ABD temsilcilerinin kendi bilgilerinin kesin bir teyidi olmadığını itiraf ettiklerine dikkat çekmişti. Ayrıca Peskov, konuyla ilgili çelişkili bilgilere “Güney Kore bir şey söylüyor, ardından Pentagon bu tür açıklamaları teyit etmediklerini söylüyor" sözleriyle dikkat çekmişti.
NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, ekim ayı sonunda yaptığı açıklamada, Güney Kore'den bir heyetin ittifaka, Kuzey Kore güçlerinin Kursk bölgesi de dahil olmak üzere Rusya'ya gönderildiğine dair 'kanıtlar' sunduğunu iddia etmiş ancak bu 'kanıtların' nelerden oluştuğunu açıklamamıştı.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Kuzey Kore ile stratejik ortaklık anlaşmasının askeri yardıma ilişkin bir madde içerdiğini ancak Moskova ve Pyongyang'ın bu madde çerçevesinde ne yapacağının iki devlet arasındaki bir mesele olduğunu söylemişti.
Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Mariya Zaharova, daha önce Rusya ve Kuzey Kore arasındaki askeri alandaki etkileşimin uluslararası hukuk normlarını ihlal etmediğini vurgulamış ve Rusya'da Kuzey Kore birliklerinin bulunduğuna dair haberler üzerine Güney Kore'de yaşanan tedirginliği 'uydurma ve abartı' olarak nitelendirmişti.
Pentagon - Sputnik Türkiye, 1920, 15.11.2024
Ukrayna krizi
Pentagon, Ukrayna'ya haftalık düzenli silah sevkiyatı yapmayı planlıyor
03:36
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала