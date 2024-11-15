https://anlatilaninotesi.com.tr/20241115/enflasyon-beklentisiyle-degisti-memur-ve-emekli-maas-zammi-2025te-ne-kadar-olacak--1090448493.html

Enflasyon beklentisiyle değişti: Memur ve emekli maaş zammı 2025'te ne kadar olacak?

Enflasyon beklentisiyle değişti: Memur ve emekli maaş zammı 2025'te ne kadar olacak?

Sputnik Türkiye

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, kasım ayı Piyasa Katılımcıları Anketi'nin sonuçlarını açıkladı. Katılımcıların yıl sonu enflasyon beklentisi yükseldi... 15.11.2024, Sputnik Türkiye

2024-11-15T16:38+0300

2024-11-15T16:38+0300

2024-11-15T16:41+0300

ekonomi

memur

emekli

emekli maaşı

merkez bankası

enflasyon

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Milyonlarca işçi, memur ve emekli maaş zamları için geri sayımda. Memur, memur emeklileri ve işçi emeklilerinin zam oranları 6 aylık enflasyon neticesinde belli oluyor. 4 aylık enflasyon farkı yüzde 12.06 olarak hesaplandı. Memur ve emeklinin maaş zammı kasım ve aralık enflasyonları ile birlikte belli olacak. Peki, emekli ve memur ne kadar zam alacak? 2025 emekli maaş zammı ne kadar olacak?Enflasyon beklentisi yükseldiMerkez Bankası, kasım ayı piyasa katılımcıları anketinin sonuçlarını açıkladı. Katılımcıların yıl sonu enflasyon beklentisi yüzde 44.11'den yüzde 44.81'e yükseldi. Kasım ayı enflasyon beklentisi yüzde 2.01, aralık ayı ise 1.67 olarak belirlendi.6 aylık enflasyon farkı ne kadar olacak?NTV'nin haberine göre, kasım ve aralık beklentileri göz önüne alındığında 6 aylık enflasyon yüzde 16.22 olarak hesaplandı. Aralık enflasyon rakamları ocak ayının ilk haftasında belli olacak.Emekli maaş zammı ne kadar olacak?Emekli maaşları, 6 aylık enflasyon oranında zamlanıyor. İşçi emeklilerinin ekim ayı itibarıyla yüzde 12,06 zammı kesinleşmiş oldu. Piyasa katılımcıları anketindeki veriler baz alındığında, yeni yılda emekli maaşlarına yüzde 16.22 oranında zam yapılacak. Enflasyon beklentileri üzerinden hesaplama yapıldığında memur ve memur emeklileri, yıl sonunda yüzde 5.65'lik enflasyon farkına hak kazanacak. Memur ve memur emeklilerinin zam oranı ise yüzde 12 olarak gerçekleşecek.En düşük emekli maaşı kaç TL olacak?En düşük memur emekli aylığı, temmuz ayında 17 bin 587 liraya yükselmişti. Aynı senaryonun gerçekleşmesi halinde en düşük memur emekli aylığı, 19 bin 697 liraya çıkacak.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241115/merkez-bankasi-piyasa-katilimcilari-anketini-paylasti-dolar-faiz-ve-enflasyon-beklentisi-belli-oldu-1090423304.html

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