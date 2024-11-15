https://anlatilaninotesi.com.tr/20241115/ehliyet-yenileme-randevu-ehliyet-yenileme-ucreti-2024-2025-ehliyet-yenileme-icin-gerekli-evraklar-1090420695.html
Yenilemeyen yandı, randevu bulunamıyor: Gitmeyenler 333 katı daha fazla para ödemek zorunda kalacaklar
Yenilemeyen yandı, randevu bulunamıyor: Gitmeyenler 333 katı daha fazla para ödemek zorunda kalacaklar
Sputnik Türkiye
1 Ocak 2025 itibarıyla eski tip ehliyetler tamamen geçersiz olacak. Ehliyetini yenilemeyen sürücüler, 15 TL yerine 5 bin TL ödeyecek. Üstelik eski tip... 15.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-15T09:43+0300
2024-11-15T09:43+0300
2024-11-15T09:43+0300
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Milyonlarca sürücüyü ilgilendiren ehliyet yenileme sürecinde son tarih 31 Aralık 2024 olarak belirlendi. 1 Ocak 2025’ten itibaren eski tip ehliyetlerin kullanımı yasaklanacak. Ehliyetini yenilemeyenler, hem yüksek yenileme ücretleri hem de trafiğe çıkmaları halinde ağır cezalarla karşı karşıya kalacak.1 Ocak sonrası ceza ve masraflar artıyorEhliyetini zamanında yenilemeyen sürücüleri ciddi maddi yaptırımlar bekliyor:Bu nedenle sürücülerin yıl sonuna kadar ehliyetlerini yenilemesi büyük önem taşıyor.Randevular yoğun: Müdürlükler doldu taştıEhliyet yenileme süreci hız kazanırken, nüfus müdürlüklerinde büyük bir yoğunluk yaşanıyor. Randevuların yüzde 100’e yakını dolmuş durumda. Birçok kişi, sıra bulamamanın telaşıyla karşı karşıya kalırken, nüfus müdürlüklerinden randevu alamayanlar işlemlerini gerçekleştiremiyor.Randevusunu alıp işlemlerini tamamlayan sürücüler, ehliyet yenileme sürecinde rahat bir nefes aldı. Ancak zaman daralıyor, bu yüzden randevu için erkenden harekete geçmek gerekiyor.Ehliyet yenileme i̇çin son tarihEhliyet yenilemek için son tarih 31 Aralık 2024. Sürücülerin bu tarihe kadar gerekli belgelerle birlikte nüfus müdürlüklerinden randevu alması şart.Ehliyet yenileme i̇çin gerekli belgelerEhliyetinizi yenilemek için şu belgeleri hazırlamanız gerekiyor:Cezadan kurtulmak i̇çin ne yapılmalı?Eski tip ehliyete sahip sürücüler, 2025’e girmeden işlemlerini tamamlamalı. Aksi halde, hem yenileme ücretinde 333 kat artış hem de 13 bin TL’ye kadar para cezası ile karşılaşabilirler. Nüfus müdürlükleri üzerinden online randevu alarak yoğunluk artmadan işlemlerinizi tamamlayabilirsiniz.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241115/islam-memis-cazibesine-kapilmayin-diyerek-altin-ve-konut-icin-kritik-uyarida-bulundu-hangi-yatirim-1090418628.html
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ehliyet yenileme, ehliyet yenileme cezası, ehliyet yenileme randevu, ehliyet yenileme ücreti, ehliyet yenileme için gerekli evraklar, ehliyet yenileme harcı, a2 ehliyet nedir, b sınıfı ehliyet nedir, b1 sınıfı ehliyet nedir, b sınıfı ehliyet motor, b sınıfı ehliyetin kapsamı yeniden genişletiliyor, b sınıfı ehliyet hangi araçları kullanır, b sınıfı ehliyet motor kullanımı
ehliyet yenileme, ehliyet yenileme cezası, ehliyet yenileme randevu, ehliyet yenileme ücreti, ehliyet yenileme için gerekli evraklar, ehliyet yenileme harcı, a2 ehliyet nedir, b sınıfı ehliyet nedir, b1 sınıfı ehliyet nedir, b sınıfı ehliyet motor, b sınıfı ehliyetin kapsamı yeniden genişletiliyor, b sınıfı ehliyet hangi araçları kullanır, b sınıfı ehliyet motor kullanımı
Yenilemeyen yandı, randevu bulunamıyor: Gitmeyenler 333 katı daha fazla para ödemek zorunda kalacaklar
1 Ocak 2025 itibarıyla eski tip ehliyetler tamamen geçersiz olacak. Ehliyetini yenilemeyen sürücüler, 15 TL yerine 5 bin TL ödeyecek. Üstelik eski tip ehliyetle trafiğe çıkanları 13 bin TL'lik para cezası bekliyor. İşte ehliyet yenileme süreciyle ilgili tüm detaylar ve dikkat edilmesi gerekenler...
Milyonlarca sürücüyü ilgilendiren ehliyet yenileme sürecinde son tarih 31 Aralık 2024 olarak belirlendi. 1 Ocak 2025’ten itibaren eski tip ehliyetlerin kullanımı yasaklanacak. Ehliyetini yenilemeyenler, hem yüksek yenileme ücretleri hem de trafiğe çıkmaları halinde ağır cezalarla karşı karşıya kalacak.
1 Ocak sonrası ceza ve masraflar artıyor
Ehliyetini zamanında yenilemeyen sürücüleri ciddi maddi yaptırımlar bekliyor:
Ehliyet Yenileme Ücreti:
31 Aralık 2024’e kadar sadece 15 TL
, ancak 1 Ocak 2025 sonrası 5 bin TL
olacak.
Eski Ehliyetle Trafiğe Çıkma Cezası:
Trafikte eski tip ehliyetle yakalananlar tam 13 bin TL (12.978 TL)
ödeyecek.
Bu nedenle sürücülerin yıl sonuna kadar ehliyetlerini yenilemesi büyük önem taşıyor.
Randevular yoğun: Müdürlükler doldu taştı
Ehliyet yenileme süreci hız kazanırken, nüfus müdürlüklerinde büyük bir yoğunluk yaşanıyor. Randevuların yüzde 100’e yakını dolmuş durumda. Birçok kişi, sıra bulamamanın telaşıyla karşı karşıya kalırken, nüfus müdürlüklerinden randevu alamayanlar işlemlerini gerçekleştiremiyor.
Randevusunu alıp işlemlerini tamamlayan sürücüler, ehliyet yenileme sürecinde rahat bir nefes aldı. Ancak zaman daralıyor, bu yüzden randevu için erkenden harekete geçmek gerekiyor.
Ehliyet yenileme i̇çin son tarih
Ehliyet yenilemek için son tarih 31 Aralık 2024. Sürücülerin bu tarihe kadar gerekli belgelerle birlikte nüfus müdürlüklerinden randevu alması şart.
Ehliyet yenileme i̇çin gerekli belgeler
Ehliyetinizi yenilemek için şu belgeleri hazırlamanız gerekiyor:
1.
Nüfus cüzdanı ya da kimlik kartı
3.
1 adet biyometrik fotoğraf
4.
Sağlık raporu (Yetkili sağlık kuruluşlarından alınmalı)
5.
Ehliyet yenileme ücretine dair ödeme dekontu (15 TL)
Cezadan kurtulmak i̇çin ne yapılmalı?
Eski tip ehliyete sahip sürücüler, 2025’e girmeden işlemlerini tamamlamalı. Aksi halde, hem yenileme ücretinde 333 kat artış hem de 13 bin TL’ye kadar para cezası ile karşılaşabilirler. Nüfus müdürlükleri üzerinden online randevu alarak yoğunluk artmadan işlemlerinizi tamamlayabilirsiniz.