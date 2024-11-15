https://anlatilaninotesi.com.tr/20241115/ehliyet-yenileme-randevu-ehliyet-yenileme-ucreti-2024-2025-ehliyet-yenileme-icin-gerekli-evraklar-1090420695.html

Yenilemeyen yandı, randevu bulunamıyor: Gitmeyenler 333 katı daha fazla para ödemek zorunda kalacaklar

Yenilemeyen yandı, randevu bulunamıyor: Gitmeyenler 333 katı daha fazla para ödemek zorunda kalacaklar

Sputnik Türkiye

1 Ocak 2025 itibarıyla eski tip ehliyetler tamamen geçersiz olacak. Ehliyetini yenilemeyen sürücüler, 15 TL yerine 5 bin TL ödeyecek. Üstelik eski tip... 15.11.2024, Sputnik Türkiye

2024-11-15T09:43+0300

2024-11-15T09:43+0300

2024-11-15T09:43+0300

ekonomi

yenileme

ehliyet

a2 ehliyet

b sınıfı ehliyet

ehliyet sınavı

ceza

randevu

e-devlet

e-devlet

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e6/0a/18/1062652202_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_72ad5221464a5add06990f6e56ba7b0e.jpg

Milyonlarca sürücüyü ilgilendiren ehliyet yenileme sürecinde son tarih 31 Aralık 2024 olarak belirlendi. 1 Ocak 2025’ten itibaren eski tip ehliyetlerin kullanımı yasaklanacak. Ehliyetini yenilemeyenler, hem yüksek yenileme ücretleri hem de trafiğe çıkmaları halinde ağır cezalarla karşı karşıya kalacak.1 Ocak sonrası ceza ve masraflar artıyorEhliyetini zamanında yenilemeyen sürücüleri ciddi maddi yaptırımlar bekliyor:Bu nedenle sürücülerin yıl sonuna kadar ehliyetlerini yenilemesi büyük önem taşıyor.Randevular yoğun: Müdürlükler doldu taştıEhliyet yenileme süreci hız kazanırken, nüfus müdürlüklerinde büyük bir yoğunluk yaşanıyor. Randevuların yüzde 100’e yakını dolmuş durumda. Birçok kişi, sıra bulamamanın telaşıyla karşı karşıya kalırken, nüfus müdürlüklerinden randevu alamayanlar işlemlerini gerçekleştiremiyor.Randevusunu alıp işlemlerini tamamlayan sürücüler, ehliyet yenileme sürecinde rahat bir nefes aldı. Ancak zaman daralıyor, bu yüzden randevu için erkenden harekete geçmek gerekiyor.Ehliyet yenileme i̇çin son tarihEhliyet yenilemek için son tarih 31 Aralık 2024. Sürücülerin bu tarihe kadar gerekli belgelerle birlikte nüfus müdürlüklerinden randevu alması şart.Ehliyet yenileme i̇çin gerekli belgelerEhliyetinizi yenilemek için şu belgeleri hazırlamanız gerekiyor:Cezadan kurtulmak i̇çin ne yapılmalı?Eski tip ehliyete sahip sürücüler, 2025’e girmeden işlemlerini tamamlamalı. Aksi halde, hem yenileme ücretinde 333 kat artış hem de 13 bin TL’ye kadar para cezası ile karşılaşabilirler. Nüfus müdürlükleri üzerinden online randevu alarak yoğunluk artmadan işlemlerinizi tamamlayabilirsiniz.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241115/islam-memis-cazibesine-kapilmayin-diyerek-altin-ve-konut-icin-kritik-uyarida-bulundu-hangi-yatirim-1090418628.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

ehliyet yenileme, ehliyet yenileme cezası, ehliyet yenileme randevu, ehliyet yenileme ücreti, ehliyet yenileme için gerekli evraklar, ehliyet yenileme harcı, a2 ehliyet nedir, b sınıfı ehliyet nedir, b1 sınıfı ehliyet nedir, b sınıfı ehliyet motor, b sınıfı ehliyetin kapsamı yeniden genişletiliyor, b sınıfı ehliyet hangi araçları kullanır, b sınıfı ehliyet motor kullanımı