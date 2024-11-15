https://anlatilaninotesi.com.tr/20241115/dunya-saglik-orgutu-tehlikeye-isaret-etti-kizamik-vakalari-avrupa-bolgesinde-yuzde-200den-fazla-1090449668.html

Dünya Sağlık Örgütü tehlikeye işaret etti: 'Kızamık vakaları Avrupa bölgesinde yüzde 200'den fazla arttı'

Dünya Sağlık Örgütü tehlikeye işaret etti: 'Kızamık vakaları Avrupa bölgesinde yüzde 200'den fazla arttı'

Sputnik Türkiye

Dünya Sağlık Örgütü ile Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri'nin ortak raporunda dünya çapında kızamık vakalarına ilişkin yeni tahminler açıklandı. 15.11.2024, Sputnik Türkiye

2024-11-15T17:14+0300

2024-11-15T17:14+0300

2024-11-15T17:14+0300

sağlik

avrupa

orta asya

kızamık

abd

afrika

güneydoğu asya

avrupa hastalık önleme ve kontrol merkezi (ecdc)

avrupa hastalık önleme ve kontrol merkezi

dsö

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Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) ile ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri'nin (CDC) ortak raporuna göre geçen yıl dünya genelinde 10.3 milyon kızamık vakası görüldü. DSÖ ve CDC'nin verilerine göre bu sayı, 2022 yılına kadar dünya genelinde görülen vakalarda yüzde 20'lik bir artışa işaret etti.Yayımlanan yeni yıllık rapora göre, kızamık vakalarının geçen yıla göre Avrupa bölgesinde yüzde 200'den fazla artış gösterdiği tespit edildi. Orta Asya'da ise 2022'de yaklaşık 99 bin 700 olan vaka sayısının 2023'te 306 binden fazla olduğu ortaya çıktı.Kızamığın çoğunlukla çocukları etkileyen oldukça bulaşıcı bir virüs olduğunu ve ancak iki doz aşı ile önlenebileceğini dile getiren uzmanlar, kızamık salgınlarını önlemek için bir ülkenin veya toplumun yüzde 95 veya daha fazlasının kapsanması gerektiğini vurguluyor.'Bağışıklama durdu'Yeni rapora göre geçen yıl dünya genelinde çocukların sadece yüzde 83'ü ilk doz kızamık aşısı olurken dörtte üçünden daha azının ise ikinci doz aşı olduğu belirtildi.Dünya Sağlık Örgütü'nde Kızamık ve Kızamıkçık alanında Kıdemli Teknik Danışmanı Dr. Natasha Crowcroft düzenlediği basın toplantısında, “Vakalardaki artış, küresel bağışıklı kapsamındaki duraklamadan kaynaklanıyor. Dünyadaki her bir ülkenin kızamık aşısına erişimi vardır dolayısıyla herhangi bir çocuğun hastalığa yakalanması ve hiçbir çocuğun kızamıktan ölmemesi için hiçbir neden yoktur” cümlesini kaydetti.Aşılamanın 2000 yılından bu yana 60.3 milyon kızamık ölümünü önlediğini belirtilen DSÖ raporunda, 2023 yılında tahminen 22 milyon çocuk ilk doz kızamık aşısını olamadığı dile getirildi.Bu hususu değerlendiren Crowcroft, “Bu çocukların çoğu düşük gelirli ülkelerde ve kızamıktan ölüm riskinin en yüksek olduğu kırılgan, çatışmalardan etkilenen veya hassas ortamlara sahip ülkelerde yaşıyor” dedi.Avrupa'da durum ne?Avrupa'da büyük bir artış olduğunu kaydeden Crowcroft 100 bin vakanın biraz altından 300 bin vakanın biraz üzerine çıkan oranlara ilişkin, "Yüzde 200'ün üzerinde bir artış olmasına rağmen mutlak rakamlar çok daha küçük” değerlendirmesini yaptı.Uzmanlar ayrıca bu durumun aşılama kapsamının durması ve salgın hastalık sayısındaki artıştan kaynaklandığının da altını çizdi.Raporda, Avrupa'daki vaka sayısının diğer bölgelere kıyasla nispeten düşük kaldığını tespit edildi.Avrupa Hastalık Önleme ve Kontrol Merkezi'nin yakın tarihli başka bir raporuna göre, 30 Avrupa Birliği ve Avrupa Ekonomik Alanı ülkesinin Eylül 2023 ile Ağustos 2024 arasında toplam 18 binden fazla kızamık vakası bildirdiği dile getirilmişti.Bu ülkeler arasında Romanya, söz konusu dönemde bildirilen 14 binden fazla vaka ile AB'de en fazla kızamık vakasının görüldüğü ülke olmuştu.Sağlık örgütleri daha önce, yetersiz aşı kapsamı nedeniyle Avrupa'daki kızamık vakalarında 'endişe verici bir artış' olduğu konusunda uyarıda bulunmuştu.Orta Asya'nın bazı bölgelerini de içeren Avrupa bölgesi, küresel olarak Amerika kıtasından sonra en az kızamık vakasının görüldüğü ikinci bölge. En yüksek vaka sayısına sahip bölgenin ise tahmini 4.8 milyon vaka ile Afrika olduğu ifade ediliyor. Güneydoğu Asya'da ise tahmini 2.9 milyon vaka ile ikinci en yüksek kızamık vakası sayısına sahip bölgedir.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241115/evde-hazirlayabileceginiz-odem-attirici-karisimla-4-kilo-birden-vermek-mumkun-uzmanlardan-5-1090419168.html

orta asya

abd

güneydoğu asya

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kızamık, avrupada kızamık salgını