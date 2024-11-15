Dünya Sağlık Örgütü tehlikeye işaret etti: 'Kızamık vakaları Avrupa bölgesinde yüzde 200'den fazla arttı'

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
SEYİR HALİ
Roma'da teknik direktör arayışı sürüyor
07:06
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
6 dk
YERİ VE ZAMANI
Vatandaşlardan ‘Çözüm hangi partide?’ sorusuna yanıt: Hiçbiri
09:06
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:06
13 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:21
13 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:45
10 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
GÜN ORTASI
Tip-1 diyabet hastalarında sensörün önemi: Bize alarm veriyor, hemen müdahale etme şansımız oluyor
12:05
84 dk
HABER MASASI
1990'larda Moda
13:30
35 dk
YAPAY ZEKA GÜNLÜĞÜ
The Beatles’ın 50 yıl sonra yapay zeka ile düzenlenen şarkısı Grammy’ye aday gösterildi
14:05
54 dk
ANKARA FARKI
CHP’li Bülent Kerimoğlu: CHP hiç kimsenin kariyer planlarına alet edilecek bir araç değildir
15:01
59 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
'Ukrayna'ya verilen silahlar, Avrupa iç pazarında yayılabilir. Mafyalaşma ve çeteleşme başlayabilir'
16:05
85 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
3 dk
MUSTAFA HOŞ İLE YOL ARKADAŞI
AİDS kabusu geri mi döndü?
17:33
87 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
13 dk
ÖZEL HABER
Abdullah Ağar: Türk SİHA'larının gizli bilgilerini Fransa'ya Ukrayna vermiş olabilir
19:17
8 dk
ÖZEL HABER
Veteriner Hekimler Derneği'nden kuş gribi tehdidine karşı uyarı: Önlem alınmazsa salgın olabilir
19:33
4 dk
ARAMIZDAN AYRILANLAR
'Bir Garip Orhan Veli'
19:43
13 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
SEYİR HALİ
‘İngilizler geçmişte olduğu gibi yeniden bizim demiryollarımıza konacaklar’
07:06
112 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
6 dk
YERİ VE ZAMANI
Yeni ‘çözüm süreci’ tartışmaları
09:06
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:06
14 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:21
14 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:45
9 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
OKAN ASLAN İLE GÜN ORTASI
TÖB-SEN Genel Eğitim Sekreteri Serkan Bebek: 'Başka ülkede ödül verilmez, lisansı iptal edilirdi'
12:05
84 dk
HABER MASASI
1990'lar, Türk müziği için bir değişim ve yeniliğin ön planda olduğu bir dönem.
13:30
35 dk
HAFTANIN KEYFİ
Yetersiz zekadakilerin bilge olduğu filmler
14:05
54 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
5 dk
ÇALIŞMA HAYATIM
Emekliler arasındaki büyük eşitsizlik: ‘Acil bir kademeli emeklilik sistemi çıkarılmalı’
15:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:05
85 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
1 dk
YOL ARKADAŞI
Rize depremi ne anlatıyor?
17:33
87 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
BÖLGENİN KALBİ
Ceyhun Bozkurt'la Bölgenin Kalbi
19:05
84 dk
TARİHTE BUGÜN
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin kuruluşu: 'Ayşe tatile çıksın'
20:34
15 dk
ÖZEL HABER
Gazeteci Özuğurlu: Erdoğan'ın 'İsrail ile ilişkileri kopardık' sözü gerçekçi değil
20:54
4 dk
ÖZEL HABER
Trump’ın savunma bakanı adayındaki dövmelerin sırrı ne?
21:05
3 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
- Sputnik Türkiye, 1920, 19.10.2024
SAĞLIK
Sağlık haberleri, sağlıklı beslenme, sağlıklı yaşam üzerine her şey
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241115/dunya-saglik-orgutu-tehlikeye-isaret-etti-kizamik-vakalari-avrupa-bolgesinde-yuzde-200den-fazla-1090449668.html
Dünya Sağlık Örgütü tehlikeye işaret etti: 'Kızamık vakaları Avrupa bölgesinde yüzde 200'den fazla arttı'
Dünya Sağlık Örgütü tehlikeye işaret etti: 'Kızamık vakaları Avrupa bölgesinde yüzde 200'den fazla arttı'
Sputnik Türkiye
Dünya Sağlık Örgütü ile Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri'nin ortak raporunda dünya çapında kızamık vakalarına ilişkin yeni tahminler açıklandı. 15.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-15T17:14+0300
2024-11-15T17:14+0300
sağlik
avrupa
orta asya
kızamık
abd
afrika
güneydoğu asya
avrupa hastalık önleme ve kontrol merkezi (ecdc)
avrupa hastalık önleme ve kontrol merkezi
dsö
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/103930/38/1039303858_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_5fee5d16d3672a70cae210deb4078d57.jpg
Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) ile ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri'nin (CDC) ortak raporuna göre geçen yıl dünya genelinde 10.3 milyon kızamık vakası görüldü. DSÖ ve CDC'nin verilerine göre bu sayı, 2022 yılına kadar dünya genelinde görülen vakalarda yüzde 20'lik bir artışa işaret etti.Yayımlanan yeni yıllık rapora göre, kızamık vakalarının geçen yıla göre Avrupa bölgesinde yüzde 200'den fazla artış gösterdiği tespit edildi. Orta Asya'da ise 2022'de yaklaşık 99 bin 700 olan vaka sayısının 2023'te 306 binden fazla olduğu ortaya çıktı.Kızamığın çoğunlukla çocukları etkileyen oldukça bulaşıcı bir virüs olduğunu ve ancak iki doz aşı ile önlenebileceğini dile getiren uzmanlar, kızamık salgınlarını önlemek için bir ülkenin veya toplumun yüzde 95 veya daha fazlasının kapsanması gerektiğini vurguluyor.'Bağışıklama durdu'Yeni rapora göre geçen yıl dünya genelinde çocukların sadece yüzde 83'ü ilk doz kızamık aşısı olurken dörtte üçünden daha azının ise ikinci doz aşı olduğu belirtildi.Dünya Sağlık Örgütü'nde Kızamık ve Kızamıkçık alanında Kıdemli Teknik Danışmanı Dr. Natasha Crowcroft düzenlediği basın toplantısında, “Vakalardaki artış, küresel bağışıklı kapsamındaki duraklamadan kaynaklanıyor. Dünyadaki her bir ülkenin kızamık aşısına erişimi vardır dolayısıyla herhangi bir çocuğun hastalığa yakalanması ve hiçbir çocuğun kızamıktan ölmemesi için hiçbir neden yoktur” cümlesini kaydetti.Aşılamanın 2000 yılından bu yana 60.3 milyon kızamık ölümünü önlediğini belirtilen DSÖ raporunda, 2023 yılında tahminen 22 milyon çocuk ilk doz kızamık aşısını olamadığı dile getirildi.Bu hususu değerlendiren Crowcroft, “Bu çocukların çoğu düşük gelirli ülkelerde ve kızamıktan ölüm riskinin en yüksek olduğu kırılgan, çatışmalardan etkilenen veya hassas ortamlara sahip ülkelerde yaşıyor” dedi.Avrupa'da durum ne?Avrupa'da büyük bir artış olduğunu kaydeden Crowcroft 100 bin vakanın biraz altından 300 bin vakanın biraz üzerine çıkan oranlara ilişkin, "Yüzde 200'ün üzerinde bir artış olmasına rağmen mutlak rakamlar çok daha küçük” değerlendirmesini yaptı.Uzmanlar ayrıca bu durumun aşılama kapsamının durması ve salgın hastalık sayısındaki artıştan kaynaklandığının da altını çizdi.Raporda, Avrupa'daki vaka sayısının diğer bölgelere kıyasla nispeten düşük kaldığını tespit edildi.Avrupa Hastalık Önleme ve Kontrol Merkezi'nin yakın tarihli başka bir raporuna göre, 30 Avrupa Birliği ve Avrupa Ekonomik Alanı ülkesinin Eylül 2023 ile Ağustos 2024 arasında toplam 18 binden fazla kızamık vakası bildirdiği dile getirilmişti.Bu ülkeler arasında Romanya, söz konusu dönemde bildirilen 14 binden fazla vaka ile AB'de en fazla kızamık vakasının görüldüğü ülke olmuştu.Sağlık örgütleri daha önce, yetersiz aşı kapsamı nedeniyle Avrupa'daki kızamık vakalarında 'endişe verici bir artış' olduğu konusunda uyarıda bulunmuştu.Orta Asya'nın bazı bölgelerini de içeren Avrupa bölgesi, küresel olarak Amerika kıtasından sonra en az kızamık vakasının görüldüğü ikinci bölge. En yüksek vaka sayısına sahip bölgenin ise tahmini 4.8 milyon vaka ile Afrika olduğu ifade ediliyor. Güneydoğu Asya'da ise tahmini 2.9 milyon vaka ile ikinci en yüksek kızamık vakası sayısına sahip bölgedir.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241115/evde-hazirlayabileceginiz-odem-attirici-karisimla-4-kilo-birden-vermek-mumkun-uzmanlardan-5-1090419168.html
orta asya
abd
güneydoğu asya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/103930/38/1039303858_194:0:1634:1080_1920x0_80_0_0_ad2e6fe197da13f2ac26583062bdd624.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
kızamık, avrupada kızamık salgını
kızamık, avrupada kızamık salgını

Dünya Sağlık Örgütü tehlikeye işaret etti: 'Kızamık vakaları Avrupa bölgesinde yüzde 200'den fazla arttı'

17:14 15.11.2024
© Fotoğraf: TwitterKızamık
Kızamık - Sputnik Türkiye, 1920, 15.11.2024
© Fotoğraf: Twitter
Abone ol
Dünya Sağlık Örgütü ile Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri'nin ortak raporunda dünya çapında kızamık vakalarına ilişkin yeni tahminler açıklandı.
Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) ile ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri'nin (CDC) ortak raporuna göre geçen yıl dünya genelinde 10.3 milyon kızamık vakası görüldü. DSÖ ve CDC'nin verilerine göre bu sayı, 2022 yılına kadar dünya genelinde görülen vakalarda yüzde 20'lik bir artışa işaret etti.
Yayımlanan yeni yıllık rapora göre, kızamık vakalarının geçen yıla göre Avrupa bölgesinde yüzde 200'den fazla artış gösterdiği tespit edildi. Orta Asya'da ise 2022'de yaklaşık 99 bin 700 olan vaka sayısının 2023'te 306 binden fazla olduğu ortaya çıktı.
Kızamığın çoğunlukla çocukları etkileyen oldukça bulaşıcı bir virüs olduğunu ve ancak iki doz aşı ile önlenebileceğini dile getiren uzmanlar, kızamık salgınlarını önlemek için bir ülkenin veya toplumun yüzde 95 veya daha fazlasının kapsanması gerektiğini vurguluyor.

'Bağışıklama durdu'

Yeni rapora göre geçen yıl dünya genelinde çocukların sadece yüzde 83'ü ilk doz kızamık aşısı olurken dörtte üçünden daha azının ise ikinci doz aşı olduğu belirtildi.
Dünya Sağlık Örgütü'nde Kızamık ve Kızamıkçık alanında Kıdemli Teknik Danışmanı Dr. Natasha Crowcroft düzenlediği basın toplantısında, “Vakalardaki artış, küresel bağışıklı kapsamındaki duraklamadan kaynaklanıyor. Dünyadaki her bir ülkenin kızamık aşısına erişimi vardır dolayısıyla herhangi bir çocuğun hastalığa yakalanması ve hiçbir çocuğun kızamıktan ölmemesi için hiçbir neden yoktur” cümlesini kaydetti.
Aşılamanın 2000 yılından bu yana 60.3 milyon kızamık ölümünü önlediğini belirtilen DSÖ raporunda, 2023 yılında tahminen 22 milyon çocuk ilk doz kızamık aşısını olamadığı dile getirildi.
Bu hususu değerlendiren Crowcroft, “Bu çocukların çoğu düşük gelirli ülkelerde ve kızamıktan ölüm riskinin en yüksek olduğu kırılgan, çatışmalardan etkilenen veya hassas ortamlara sahip ülkelerde yaşıyor” dedi.

Avrupa'da durum ne?

Avrupa'da büyük bir artış olduğunu kaydeden Crowcroft 100 bin vakanın biraz altından 300 bin vakanın biraz üzerine çıkan oranlara ilişkin, "Yüzde 200'ün üzerinde bir artış olmasına rağmen mutlak rakamlar çok daha küçük” değerlendirmesini yaptı.
Uzmanlar ayrıca bu durumun aşılama kapsamının durması ve salgın hastalık sayısındaki artıştan kaynaklandığının da altını çizdi.
Raporda, Avrupa'daki vaka sayısının diğer bölgelere kıyasla nispeten düşük kaldığını tespit edildi.
Avrupa Hastalık Önleme ve Kontrol Merkezi'nin yakın tarihli başka bir raporuna göre, 30 Avrupa Birliği ve Avrupa Ekonomik Alanı ülkesinin Eylül 2023 ile Ağustos 2024 arasında toplam 18 binden fazla kızamık vakası bildirdiği dile getirilmişti.
Bu ülkeler arasında Romanya, söz konusu dönemde bildirilen 14 binden fazla vaka ile AB'de en fazla kızamık vakasının görüldüğü ülke olmuştu.
Sağlık örgütleri daha önce, yetersiz aşı kapsamı nedeniyle Avrupa'daki kızamık vakalarında 'endişe verici bir artış' olduğu konusunda uyarıda bulunmuştu.
Orta Asya'nın bazı bölgelerini de içeren Avrupa bölgesi, küresel olarak Amerika kıtasından sonra en az kızamık vakasının görüldüğü ikinci bölge. En yüksek vaka sayısına sahip bölgenin ise tahmini 4.8 milyon vaka ile Afrika olduğu ifade ediliyor. Güneydoğu Asya'da ise tahmini 2.9 milyon vaka ile ikinci en yüksek kızamık vakası sayısına sahip bölgedir.
Kilo – kilo verme - şişmanlık – diyet - Sputnik Türkiye, 1920, 15.11.2024
SAĞLIK
Evde hazırlayabileceğiniz ödem attırıcı karışımla 4 kilo birden vermek mümkün: Uzmanlardan 5 dakikanızı almayacak tarif
09:04
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала