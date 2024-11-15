https://anlatilaninotesi.com.tr/20241115/diyarbakirda-dedasin-actigi-cukura-12-yasindaki-cocuk-dustu-1090455386.html
Diyarbakır'da DEDAŞ'ın açtığı çukura 12 yaşındaki çocuk düştü
Diyarbakır'da DEDAŞ'ın açtığı çukura 12 yaşındaki çocuk düştü
Sputnik Türkiye
Diyarbakır Kocaköy'de 12 yaşındaki çocuk, elektrik direği için açılan çukura düştü. 15.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-15T18:16+0300
2024-11-15T18:16+0300
2024-11-15T18:16+0300
türkiye
diyarbakır
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çukur
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Diyarbakır'da Dicle Elektrik'in (DEDAŞ) açtığı çukura yolda yürüyen 12 yaşındaki çocuk düştü. Çevredekilerin haber vermesi üzerine bölgeye itfaiye, AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi.Hastaneye kaldırıldıAFAD tarafından kurtarılan çocuk hastaneye kaldırıldı. Hastaneye sevk edilen çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241022/telefonunu-almak-icin-uzanan-kadin-kayalar-arasinda-bas-asagi-sikisarak-7-saat-mahsur-kaldi-1089508954.html
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diyarbakır, dedaş, çukur
Diyarbakır'da DEDAŞ'ın açtığı çukura 12 yaşındaki çocuk düştü
Diyarbakır Kocaköy'de 12 yaşındaki çocuk, elektrik direği için açılan çukura düştü.
Diyarbakır'da Dicle Elektrik'in (DEDAŞ) açtığı çukura yolda yürüyen 12 yaşındaki çocuk düştü. Çevredekilerin haber vermesi üzerine bölgeye itfaiye, AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi.
AFAD tarafından kurtarılan çocuk hastaneye kaldırıldı. Hastaneye sevk edilen çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.