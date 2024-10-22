https://anlatilaninotesi.com.tr/20241022/telefonunu-almak-icin-uzanan-kadin-kayalar-arasinda-bas-asagi-sikisarak-7-saat-mahsur-kaldi-1089508954.html

Telefonunu almak için uzanan kadın, kayalar arasında baş aşağı sıkışarak 7 saat mahsur kaldı

Telefonunu almak için uzanan kadın, kayalar arasında baş aşağı sıkışarak 7 saat mahsur kaldı

Sputnik Türkiye

Avustralya'da arkadaşlarıyla doğa gezisine çıkan bir kadın, kayalar arasına düşen telefonunu almak için uzanınca tutuşunu kaybederek baş aşağı düştü. İki kaya... 22.10.2024, Sputnik Türkiye

2024-10-22T09:52+0300

2024-10-22T09:52+0300

2024-10-22T09:52+0300

yaşam

avustralya

yeni güney galler

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Yeni Güney Galler (NSW) eyaletinin Hunter Vadisi'nde Ekim ayının başında doğa gezisine çıkan kadın ve arkadaşları, büyük kayalar arasında gezinirken kazayla telefonunu iki büyük kaya arasındaki 3 metrelik bir çukura düşürdü. Telefonların çekmediğini belirten kadının arkadaşları, önce bir saat boyunca onu kurtarmaya çalıştı ancak başarılı olamayınca acil durum ekiplerine ulaşarak yardım istedi. Olay yerine gelen ekipler, güvenli bir erişim noktası oluşturmak için birkaç tane büyük kayayı kaydırdı ve denge sağlamak için kerestelerden bir çerçeve inşa etti. Kadının iki kaya arasındaki derin bir 'S' şeklindeki boşlukta sıkıştığını gören ekipler, yarım tonluk bir kayayı kaldırmak için olay yerine vinç getirdi. Telefonunu alamadıKurtarma ekipleri, toplamda 7 saatlik bir çalışma sonunda kadını kurtararak tedavi altına aldı. Ekipten Peter Watts, "Kurtarma sağlık görevlisi olarak geçirdiğim 10 yıl boyunca hiç böyle bir şeyle karşılaşmamıştım, zorluydu ama inanılmaz derecede ödüllendiriciydi" dedi. Açıklamayı yapan NSW Ambulans Hizmetleri, "Hasta telefonunu alamadı" dedi.

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