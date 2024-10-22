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Telefonunu almak için uzanan kadın, kayalar arasında baş aşağı sıkışarak 7 saat mahsur kaldı
Telefonunu almak için uzanan kadın, kayalar arasında baş aşağı sıkışarak 7 saat mahsur kaldı
Sputnik Türkiye
Avustralya'da arkadaşlarıyla doğa gezisine çıkan bir kadın, kayalar arasına düşen telefonunu almak için uzanınca tutuşunu kaybederek baş aşağı düştü. İki kaya... 22.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-22T09:52+0300
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Yeni Güney Galler (NSW) eyaletinin Hunter Vadisi'nde Ekim ayının başında doğa gezisine çıkan kadın ve arkadaşları, büyük kayalar arasında gezinirken kazayla telefonunu iki büyük kaya arasındaki 3 metrelik bir çukura düşürdü. Telefonların çekmediğini belirten kadının arkadaşları, önce bir saat boyunca onu kurtarmaya çalıştı ancak başarılı olamayınca acil durum ekiplerine ulaşarak yardım istedi. Olay yerine gelen ekipler, güvenli bir erişim noktası oluşturmak için birkaç tane büyük kayayı kaydırdı ve denge sağlamak için kerestelerden bir çerçeve inşa etti. Kadının iki kaya arasındaki derin bir 'S' şeklindeki boşlukta sıkıştığını gören ekipler, yarım tonluk bir kayayı kaldırmak için olay yerine vinç getirdi. Telefonunu alamadıKurtarma ekipleri, toplamda 7 saatlik bir çalışma sonunda kadını kurtararak tedavi altına aldı. Ekipten Peter Watts, "Kurtarma sağlık görevlisi olarak geçirdiğim 10 yıl boyunca hiç böyle bir şeyle karşılaşmamıştım, zorluydu ama inanılmaz derecede ödüllendiriciydi" dedi. Açıklamayı yapan NSW Ambulans Hizmetleri, "Hasta telefonunu alamadı" dedi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241021/havalimaninda-vedalasmak-yasaklandi-maksimum-sarilma-suresi-3-dakika-1089494536.html
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avustralya, yeni güney galler, ormanlık alan
avustralya, yeni güney galler, ormanlık alan

Telefonunu almak için uzanan kadın, kayalar arasında baş aşağı sıkışarak 7 saat mahsur kaldı

09:52 22.10.2024
© FotoğrafYeni Güney Galler Ambulans Hizmetleri
Yeni Güney Galler Ambulans Hizmetleri - Sputnik Türkiye, 1920, 22.10.2024
Yeni Güney Galler Ambulans Hizmetleri
© Fotoğraf
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Avustralya'da arkadaşlarıyla doğa gezisine çıkan bir kadın, kayalar arasına düşen telefonunu almak için uzanınca tutuşunu kaybederek baş aşağı düştü. İki kaya arasında baş aşağı sıkışan kadın, acil durum ekipleri tarafından 7 saatte kurtarıldı.
Yeni Güney Galler (NSW) eyaletinin Hunter Vadisi'nde Ekim ayının başında doğa gezisine çıkan kadın ve arkadaşları, büyük kayalar arasında gezinirken kazayla telefonunu iki büyük kaya arasındaki 3 metrelik bir çukura düşürdü. Telefonların çekmediğini belirten kadının arkadaşları, önce bir saat boyunca onu kurtarmaya çalıştı ancak başarılı olamayınca acil durum ekiplerine ulaşarak yardım istedi.
© FotoğrafYeni Güney Galler Ambulans Hizmetleri (NSW Ambulance)
Yeni Güney Galler Ambulans Hizmetleri (NSW Ambulance) - Sputnik Türkiye, 1920, 22.10.2024
Yeni Güney Galler Ambulans Hizmetleri (NSW Ambulance)
© Fotoğraf
Olay yerine gelen ekipler, güvenli bir erişim noktası oluşturmak için birkaç tane büyük kayayı kaydırdı ve denge sağlamak için kerestelerden bir çerçeve inşa etti. Kadının iki kaya arasındaki derin bir 'S' şeklindeki boşlukta sıkıştığını gören ekipler, yarım tonluk bir kayayı kaldırmak için olay yerine vinç getirdi.

Telefonunu alamadı

Kurtarma ekipleri, toplamda 7 saatlik bir çalışma sonunda kadını kurtararak tedavi altına aldı. Ekipten Peter Watts, "Kurtarma sağlık görevlisi olarak geçirdiğim 10 yıl boyunca hiç böyle bir şeyle karşılaşmamıştım, zorluydu ama inanılmaz derecede ödüllendiriciydi" dedi. Açıklamayı yapan NSW Ambulans Hizmetleri, "Hasta telefonunu alamadı" dedi.
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