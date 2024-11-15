https://anlatilaninotesi.com.tr/20241115/disisleri-bakani-hakan-fidan-amerika-turk-iliskilerinin-dogasi-problemli-1090459963.html

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan: Amerika Türk ilişkilerinin doğası problemli

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan: Amerika Türk ilişkilerinin doğası problemli

Sputnik Türkiye

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan katıldığı A Haber canlı yayında gazetecilerin sorularını yanıtlıyor. Bakan Fidan, Türkiye'nin dış politikası hakkında önemli... 15.11.2024, Sputnik Türkiye

2024-11-15T21:21+0300

2024-11-15T21:21+0300

2024-11-15T22:05+0300

türkiye

dışişleri bakanlığı

hakan fidan

televizyon

abd

abd seçimleri

abd başkanlık seçimleri

türkiye

suriye

israil

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/07/18/1086184237_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_ec58390cce38926f74bf0c2bf58b77fc.jpg

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan katıldığı A Haber yayınında gündeme dair açıklamalarda bulunuyor.Türkiye ve Dünya siyaseti hakkında konuşan Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ''Yoğun bir dış politika gündemi var. Biz de ülkemiz milletimiz adına gücümüz yettiğince bu gündeme yetişmeye çalışıyoruz'' açıklamasında bulundu.Türkiye ile Amerika Birleşik Devletleri ilişkileri hakkında konuşan Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ''Öncelikle bizim milli politikamız hür ve bağımsız seçimlerle kim başkan seçiliyorsa saygı duyarız. Cumhurbaşkanımızın Trump ile çok iyi ilişkileri var. ABD'ye yüklememiz gereken konular var. Sorunları yönetmeye hep beraber gayret edeceğiz. Trump yönetimi dış politikada ne yapacak? Bu küresel dünyanın merak ettiği bir konu. Avrupa ve Asya'daki faktörler buna göre pozisyon almaya çalışıyor. Bizim de ilgili birimlerimiz bir araya gelerek süper güçlerin duruma göre senaryoları oluşturuyor. Amerika Türk ilişkilerinin doğası problemlidir. Bizim ABD ile bir numaralı problemimiz terör sorunudur. Bir PYD/PKK ve iki FETÖ'dür. Bizim için direk tehdit ortadan kalkana kadar mücadelemizi sürdüreceğiz. ABD terörle mücadele konusunda son 1 yılda açıktan tartışmaları başlatmıştı. YPG konusunda toplantılarımız oldu. Onlar da biliyorlar ki Türkiye dışında başka bir aktörle masaya oturmanın izahı yok. Bölgedeki diğer güçler bizim ciddiyetimizi anladı'' dedi.'Cumhuriyetçilerin iktidarında olumsuz gelişmeler olacağını var sayıyoruz'İsrail ABD ilişkileri hakkında konuşan Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ''İsrail yanlısı bir durum sürpriz değil. ABD'nin iç politikasında İsrail'e destek vermek şart hale gelmiş durumda. Demokratların iktidar olduğu dönemde biz açıktan soykırımın işlendiğine şahit olduk. Biz Cumhuriyetçilerin iktidarında olumsuz gelişmelerin yaşanacağını var sayıyoruz. Savaş meselesini sadece Ukrayna'da aklına getirip Filistin meselesinde unutursa ciddi zararları olur. Trump sözünü arkasında durmalı'' açıklamasında bulundu.'İsrail'in bedel ödemesi gerekiyor'Orta Doğu hakkında konuşan Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ''Orta Doğu'da bazı ülkelerde problem olabilir. Daha büyük savaşlar da çıkabilir. İsrail'in bedel ödemesi gerekiyor'' dedi.'Rusya biraz mesafeli'Suriye-Türkiye ilişkileri hakkında Rusya'nın duruşunu anlatan Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ''Eğer Şam yönetimi belli kritik konularda adım atması durumunda Rus yönetiminin bir engeli olacağını sanmıyorum. Şam yönetiminin adım atmaması durumunda da bir tepki göstereceğini düşünmüyorum. Rusya biraz mesafeli'' ifadesinde bulundu.Ankara-Atina ilişkileriYunanistan-Türkiye ilişkileri hakkında konuşan Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ''Çözüme nasıl kavuşuruz onun arayışı içindeyiz. Ege'de çok sorunumuz var. Tek bir sorunumuz yok. Özellikle adaların silahsız olan adaların silahlandırılması, saha sınırı, hava sahası gibi problemlerimiz var. Kuzey Kıbrıs'ta güç paylaşımı arayışı netice getirmiyor'' şeklinde konuştu.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241112/disisleri-bakani-hakan-fidan-antony-blinken-ile-gorustu-1090318395.html

türkiye

abd

suriye

israil

rusya

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

dışişleri bakanlığı, hakan fidan, televizyon, abd, abd seçimleri, abd başkanlık seçimleri, türkiye, suriye, israil, rusya, bm, brics, brics zirvesi