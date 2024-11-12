https://anlatilaninotesi.com.tr/20241112/disisleri-bakani-hakan-fidan-antony-blinken-ile-gorustu-1090318395.html

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Antony Blinken ile görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Antony Blinken ile görüştü

Sputnik Türkiye

Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile görüşme gerçekleştirdi. Telefon görüşmesinde... 12.11.2024, Sputnik Türkiye

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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ABD'li mevkidaşı Antony Blinken ile telefon görüşmesi yaptı.Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre Bakan Hakan Fidan ile ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken karşılıklı telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede Gazze'deki son durum, Lübnan'daki gelişmeler, Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki barış sürecinde gelinen noktanın konuşulduğu ifade edildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241006/disisleri-bakani-hakan-fidan-lubnana-yardim-gondermeye-haziriz--1088881922.html

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antony blinken, hakan fidan, dışişleri bakanı, abd, türkiye, lübnan, gazze, suriye, iran, azerbaycan, ermenistan