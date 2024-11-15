https://anlatilaninotesi.com.tr/20241115/bm-rus-gazetecilerin-oldurulmesine-tepki-gostermemesine-aciklik-getirmeye-calisti-verilere-erisim-1090420375.html

BM, Rus gazetecilerin öldürülmesine tepki göstermemesine açıklık getirmeye çalıştı: ‘Verilere erişim yok’

BM, Rus gazetecilerin öldürülmesine tepki göstermemesine açıklık getirmeye çalıştı: ‘Verilere erişim yok’

Sputnik Türkiye

Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Yüksek Komiserliği, Kiev rejiminin 30'dan fazla Rus gazetecinin öldürülmesine tepki vermemesini, ‘Rusya’nın erişim... 15.11.2024, Sputnik Türkiye

2024-11-15T09:09+0300

2024-11-15T09:09+0300

2024-11-15T09:19+0300

ukrayna krizi

birleşmiş milletler (bm)

bm insan hakları konseyi

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ukrayna

gazeteci

gazeteci cinayeti

mariya zaharova

gennadiy gatilov

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BM İnsan Hakları Yüksek Komiserliği Sözcüsü Renaud de Villaine, düzenlediği basın toplantısında, Sputnik muhabirinin Rus gazetecilere yönelik saldırılarla ilgili bilgileri değerlendirme talebine cevaben, Moskova'nın bilgileri doğrulamak için “erişim sağlamadığını” iddia etti.Renaud de Villaine, “Öldürülen Rus gazetecilerle ilgili olarak, bu vakalar hakkında bilgi aldık, ancak sorun şu ki bu bölgelere erişimimiz yok, çünkü Rusya bize bu bölgelere erişim izni vermiyor, bu nedenle bu konuda aldığımız bilgileri teyit edemiyoruz” ifadesini kullandı.Daha önce Rusya Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Maria Zaharova, UNESCO’nun Kiev'in Rus gazetecilere karşı işlediği suçlarla ilgili resmi olarak iletilen bilgileri görmezden geldiğini açıklamıştı.Rusya'nın Cenevre'deki BM Daimi Temsilcisi Gennady Gatilov, 2014 yılından bu yana Kiev rejiminin eylemleri yüzünden Olga Moroz, Oles Buzina, Pavel Şeremet, Igor Kornelyuk, Anton Voloşin, Anatoliy Klyan, Sergey Postnov, Oleg Klokov, Aleksey Ilyaşeviç, Rostislav Juravlev, Boris Maksudov, Vladlen Tatarskiy, Gonzalo Lira, Semyon Yeremin, Nikita Tsitsagi, Valery Kojin ve Darya Dugina’nın yaşamını yitirdiğini bildirmişti.BM İnsan Hakları Yüksek Komiserliği’nin siyasi tarafgirliğinin arttığını ve bu kurumun tüm başkanlarının bir şekilde Batı ile bağlantılı olduğunu dile getiren Gatilov, bu kuruluşun Kiev'in sayısız suçunu akladığını ve Rusya’nın sunduğu binlerce sayfalık delili görmezden geldiğini de sözlerine ekledi.

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birleşmiş milletler (bm), bm insan hakları konseyi, rusya, ukrayna, gazeteci, gazeteci cinayeti, mariya zaharova, gennadiy gatilov