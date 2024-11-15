https://anlatilaninotesi.com.tr/20241115/bm-oldurulen-rus-gazetecilere-tepki-verilmemesini-hakli-cikarmaya-calisti-1090415629.html
BM, öldürülen Rus gazetecilere tepki verilmemesini haklı çıkarmaya çalıştı
BM, öldürülen Rus gazetecilere tepki verilmemesini haklı çıkarmaya çalıştı
Sputnik Türkiye
Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek Komitesi (OHCHR), Kiev yönetiminin 30'dan fazla Rus gazeteciyi öldürmesine yönelik herhangi bir tepki verilmemesini... 15.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-15T04:08+0300
2024-11-15T04:08+0300
2024-11-15T04:08+0300
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Komite sözcüsü Renaud de Villain, Rusya'nın bu bilgileri doğrulamak için 'erişim sağlamadığını' iddia ederek Ukrayna tarafından Rus gazetecilerin öldürülmesi hakkında tepki verilmemesini açıklamaya çalıştı.Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, UNESCO Sekreterliği'nin, Kiev'in Rus gazetecilere karşı işlediği suçlar hakkında Rusya tarafından resmi olarak iletilen bilgileri görmezden geldiğini söylemişti.Daha önce Rusya'nın Cenevre'deki BM Daimi Temsilcisi Gennadiy Gatilov, 2014 yılından bu yana Olga Moroz, Oles Buzina, Pavel Şeremet, Igor Kornelyuk, Anton Voloşin, Anatoliy Klyan, Sergey Postnov, Oleg Klokov, Aleksey Ilyaşeviç, Rostislav Juravlyov, Boris Maksudov, Vladlen Tatarskiy, Gonzalo Lira, Semyon Yeryomin, Nikita Tsitsagi, Valeriy Kojin ve Daria Dugina'nın Kiev rejimi tarafından öldürüldüğünü bildirmişti.Gatilov yaptığı açıklamada, OHCHR'nin siyasi taraflılığının arttığını ve kurumun başkanlarının çoğunun Batı ile bağlantılı olduğunu vurgulamış, ayrıca bu kuruluşun Kiev'in çok sayıda suçunu akladığını ve Rusya tarafından sunulan binlerce sayfalık kanıtı göz ardı ettiğini belirtmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241115/pentagon-ukraynaya-haftalik-duzenli-silah-sevkiyati-yapmayi-planliyor-1090415498.html
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rusya, rus gazeteciler, ukrayna, kiev, öldürülen gazeteci
rusya, rus gazeteciler, ukrayna, kiev, öldürülen gazeteci
BM, öldürülen Rus gazetecilere tepki verilmemesini haklı çıkarmaya çalıştı
Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek Komitesi (OHCHR), Kiev yönetiminin 30'dan fazla Rus gazeteciyi öldürmesine yönelik herhangi bir tepki verilmemesini haklı çıkarmaya çalıştı.
Komite sözcüsü Renaud de Villain, Rusya'nın bu bilgileri doğrulamak için 'erişim sağlamadığını' iddia ederek Ukrayna tarafından Rus gazetecilerin öldürülmesi hakkında tepki verilmemesini açıklamaya çalıştı.
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, UNESCO Sekreterliği'nin, Kiev'in Rus gazetecilere karşı işlediği suçlar hakkında Rusya tarafından resmi olarak iletilen bilgileri görmezden geldiğini söylemişti.
Daha önce Rusya'nın Cenevre'deki BM Daimi Temsilcisi Gennadiy Gatilov, 2014 yılından bu yana Olga Moroz, Oles Buzina, Pavel Şeremet, Igor Kornelyuk, Anton Voloşin, Anatoliy Klyan, Sergey Postnov, Oleg Klokov, Aleksey Ilyaşeviç, Rostislav Juravlyov, Boris Maksudov, Vladlen Tatarskiy, Gonzalo Lira, Semyon Yeryomin, Nikita Tsitsagi, Valeriy Kojin ve Daria Dugina'nın Kiev rejimi tarafından öldürüldüğünü bildirmişti.
Gatilov yaptığı açıklamada, OHCHR'nin siyasi taraflılığının arttığını ve kurumun başkanlarının çoğunun Batı ile bağlantılı olduğunu vurgulamış, ayrıca bu kuruluşun Kiev'in çok sayıda suçunu akladığını ve Rusya tarafından sunulan binlerce sayfalık kanıtı göz ardı ettiğini belirtmişti.