https://anlatilaninotesi.com.tr/20241115/bm-oldurulen-rus-gazetecilere-tepki-verilmemesini-hakli-cikarmaya-calisti-1090415629.html

BM, öldürülen Rus gazetecilere tepki verilmemesini haklı çıkarmaya çalıştı

BM, öldürülen Rus gazetecilere tepki verilmemesini haklı çıkarmaya çalıştı

Sputnik Türkiye

Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek Komitesi (OHCHR), Kiev yönetiminin 30'dan fazla Rus gazeteciyi öldürmesine yönelik herhangi bir tepki verilmemesini... 15.11.2024, Sputnik Türkiye

2024-11-15T04:08+0300

2024-11-15T04:08+0300

2024-11-15T04:08+0300

ukrayna krizi

rusya

rus gazeteciler

ukrayna

kiev

öldürülen gazeteci

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Komite sözcüsü Renaud de Villain, Rusya'nın bu bilgileri doğrulamak için 'erişim sağlamadığını' iddia ederek Ukrayna tarafından Rus gazetecilerin öldürülmesi hakkında tepki verilmemesini açıklamaya çalıştı.Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, UNESCO Sekreterliği'nin, Kiev'in Rus gazetecilere karşı işlediği suçlar hakkında Rusya tarafından resmi olarak iletilen bilgileri görmezden geldiğini söylemişti.Daha önce Rusya'nın Cenevre'deki BM Daimi Temsilcisi Gennadiy Gatilov, 2014 yılından bu yana Olga Moroz, Oles Buzina, Pavel Şeremet, Igor Kornelyuk, Anton Voloşin, Anatoliy Klyan, Sergey Postnov, Oleg Klokov, Aleksey Ilyaşeviç, Rostislav Juravlyov, Boris Maksudov, Vladlen Tatarskiy, Gonzalo Lira, Semyon Yeryomin, Nikita Tsitsagi, Valeriy Kojin ve Daria Dugina'nın Kiev rejimi tarafından öldürüldüğünü bildirmişti.Gatilov yaptığı açıklamada, OHCHR'nin siyasi taraflılığının arttığını ve kurumun başkanlarının çoğunun Batı ile bağlantılı olduğunu vurgulamış, ayrıca bu kuruluşun Kiev'in çok sayıda suçunu akladığını ve Rusya tarafından sunulan binlerce sayfalık kanıtı göz ardı ettiğini belirtmişti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241115/pentagon-ukraynaya-haftalik-duzenli-silah-sevkiyati-yapmayi-planliyor-1090415498.html

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rusya, rus gazeteciler, ukrayna, kiev, öldürülen gazeteci