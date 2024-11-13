https://anlatilaninotesi.com.tr/20241113/bakan-isikhandan-belediyelere-uyari-hicbir-girisimde-bulunmayan-belediyelere-haciz-islemlerini-1090364991.html

Bakan Işıkhan'dan belediyelere uyarı: 'Hiçbir girişimde bulunmayan belediyelere haciz işlemlerini başlatacağız'

Bakan Işıkhan'dan belediyelere uyarı: 'Hiçbir girişimde bulunmayan belediyelere haciz işlemlerini başlatacağız'

Sputnik Türkiye

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan belediyelere borçlarını ödemeleri konusunda uyarıda bulunarak, bir girişimde bulunmayan belediyelere haciz... 13.11.2024, Sputnik Türkiye

2024-11-13T21:47+0300

2024-11-13T21:47+0300

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haciz

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melih gökçek

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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan borçlarını ödemekle ilgili herhangi bir girişimde bulunmayan belediyelere haciz işlemlerinin başlatılacağını açıkladı."Bütün belediyelere sesleniyoruz; borçlarınızı ödeyin" diyen Bakan Işıkhan borçlarını en çok ödemeyen belediyelerin CHP’li belediyeler olduğunu söyledi."Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin SGK'ya 8.5 milyar lira borcu olduğunu söyleyen Işıkhan, Melih Bey'den aldığında borç 209 milyondu" dedi.

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