https://anlatilaninotesi.com.tr/20241113/bakan-isikhandan-belediyelere-uyari-hicbir-girisimde-bulunmayan-belediyelere-haciz-islemlerini-1090364991.html
Bakan Işıkhan'dan belediyelere uyarı: 'Hiçbir girişimde bulunmayan belediyelere haciz işlemlerini başlatacağız'
Bakan Işıkhan'dan belediyelere uyarı: 'Hiçbir girişimde bulunmayan belediyelere haciz işlemlerini başlatacağız'
Sputnik Türkiye
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan belediyelere borçlarını ödemeleri konusunda uyarıda bulunarak, bir girişimde bulunmayan belediyelere haciz... 13.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-13T21:47+0300
2024-11-13T21:47+0300
2024-11-13T22:01+0300
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belediye
borç
haciz
son dakika
vedat ışıkhan
mansur yavaş
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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan borçlarını ödemekle ilgili herhangi bir girişimde bulunmayan belediyelere haciz işlemlerinin başlatılacağını açıkladı."Bütün belediyelere sesleniyoruz; borçlarınızı ödeyin" diyen Bakan Işıkhan borçlarını en çok ödemeyen belediyelerin CHP’li belediyeler olduğunu söyledi."Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin SGK'ya 8.5 milyar lira borcu olduğunu söyleyen Işıkhan, Melih Bey'den aldığında borç 209 milyondu" dedi.
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belediye, borç, haciz, son dakika, vedat ışıkhan, mansur yavaş, melih gökçek, ankara farkı, ankara, ankara büyükşehir belediyesi
belediye, borç, haciz, son dakika, vedat ışıkhan, mansur yavaş, melih gökçek, ankara farkı, ankara, ankara büyükşehir belediyesi
Bakan Işıkhan'dan belediyelere uyarı: 'Hiçbir girişimde bulunmayan belediyelere haciz işlemlerini başlatacağız'
21:47 13.11.2024 (güncellendi: 22:01 13.11.2024)
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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan belediyelere borçlarını ödemeleri konusunda uyarıda bulunarak, bir girişimde bulunmayan belediyelere haciz işlemlerini başlatılacağını duyurdu. Işıkhan en çok CHP'li belediyelerin borçlarını ödemediğini belirtti.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan borçlarını ödemekle ilgili herhangi bir girişimde bulunmayan belediyelere haciz işlemlerinin başlatılacağını açıkladı.
"Bütün belediyelere sesleniyoruz; borçlarınızı ödeyin" diyen Bakan Işıkhan borçlarını en çok ödemeyen belediyelerin CHP’li belediyeler olduğunu söyledi.
"Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin SGK'ya 8.5 milyar lira borcu olduğunu söyleyen Işıkhan, Melih Bey'den aldığında borç 209 milyondu" dedi.