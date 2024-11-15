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SON DAKİKA | 2 yaşındaki bebek öldü: Annesi tarafından biberonuna tiner ve deterjan konularak zehirlendiği ortaya çıktı
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Ayı kostümü giyerek araçlara zarar veren 4 kişi, sigorta dolandırıcılığından gözaltına alındı
Ayı kostümü giyerek araçlara zarar veren 4 kişi, sigorta dolandırıcılığından gözaltına alındı
Sputnik Türkiye
ABD'de bir ayının lüks bir araca girip zarar verdiğini gösteren videoyu sigorta şirketine gönderen 4 kişiden şüphelenen yetkililer, görüntüyü inceledi. Ayının... 15.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-15T11:02+0300
2024-11-15T11:02+0300
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sigorta dolandırıcılığı
dolandırıcılık
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ABD'nin California eyaletinde lüks araçlarına bir ayının girip zarar verdiğini iddia ederek sigorta şirketinden tazminat isteyen 4 kişi, inandırıcı olsun diye olayın güvenlik kamerası görüntüsünü yetkililere gönderdi. Görüntülerden şüphelenen yetkililer, videodakinin gerçek bir ayı olmadığından şüphelendi. Yeterince iyi ayı taklidi yapamayınca yakalandılarŞüphelerini gidermek için bir uzmana başvuran yetkililer, emin olmak için California Balık ve Vahşi Yaşam Müdürlüğü'nden bir biyoloğa sözde üç ayı videosunu inceletti. Biyolog, videodaki ayının ayı kıyafeti giymiş bir insan olduğunu şüpheye yer vermeyecek şekilde tespit etti. Şüphelileri sigorta dolandırıcılığından gözaltına alan eyaletin sigorta düzenleyicisi devlet kurumu California Sigorta, şüphelilerden birinin evini ararken ayı kostümü buldu. Soruşturma derinleştikçe yeni bilgiler gün yüzüne çıkmaya başladı ve 4 şüphelinin, Ocak ayında 2 ayrı lüks araca aynı şekilde zarar verip, iki ayrı sigorta şirketini 141 bin 839 dolar dolandırdıkları tespit edildi. California Sigorta, sözde ayı saldırını içeren görüntülerle ayı kostümünü paylaşarak "Videonun daha detaylı incelenmesi sonucunda ayının aslında ayı kostümü giymiş bir kişi olduğu tespit edilmiştir. Dedektifler, şüpheliler için iki farklı sigorta şirketinde, aynı kayıp tarihi ve aynı yerde iki ek sigorta talebi daha buldu" dedi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240716/dolandiricilikla-suclanan-banka-muduru-evimdeki-yazicidan-musterilerimin-hesap-cuzdanlarini-bastim-1085919970.html
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ayı, abd, california, sigorta dolandırıcılığı, dolandırıcılık, ayı taklidi
ayı, abd, california, sigorta dolandırıcılığı, dolandırıcılık, ayı taklidi

Ayı kostümü giyerek araçlara zarar veren 4 kişi, sigorta dolandırıcılığından gözaltına alındı

11:02 15.11.2024
© FotoğrafCalifornia Sigorta Kurumu (CDI)
California Sigorta Kurumu (CDI) - Sputnik Türkiye, 1920, 15.11.2024
© Fotoğraf
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ABD'de bir ayının lüks bir araca girip zarar verdiğini gösteren videoyu sigorta şirketine gönderen 4 kişiden şüphelenen yetkililer, görüntüyü inceledi. Ayının aslında ayı kostümü giymiş bir kişi olduğu tespit edildi. Bu sefer iyi ayı taklidi yapamayan şüpheliler, daha önce 2 kez aynı şekilde sigorta şirketlerini dolandırmış.
ABD'nin California eyaletinde lüks araçlarına bir ayının girip zarar verdiğini iddia ederek sigorta şirketinden tazminat isteyen 4 kişi, inandırıcı olsun diye olayın güvenlik kamerası görüntüsünü yetkililere gönderdi. Görüntülerden şüphelenen yetkililer, videodakinin gerçek bir ayı olmadığından şüphelendi.

Yeterince iyi ayı taklidi yapamayınca yakalandılar

Şüphelerini gidermek için bir uzmana başvuran yetkililer, emin olmak için California Balık ve Vahşi Yaşam Müdürlüğü'nden bir biyoloğa sözde üç ayı videosunu inceletti. Biyolog, videodaki ayının ayı kıyafeti giymiş bir insan olduğunu şüpheye yer vermeyecek şekilde tespit etti.
Şüphelileri sigorta dolandırıcılığından gözaltına alan eyaletin sigorta düzenleyicisi devlet kurumu California Sigorta, şüphelilerden birinin evini ararken ayı kostümü buldu. Soruşturma derinleştikçe yeni bilgiler gün yüzüne çıkmaya başladı ve 4 şüphelinin, Ocak ayında 2 ayrı lüks araca aynı şekilde zarar verip, iki ayrı sigorta şirketini 141 bin 839 dolar dolandırdıkları tespit edildi.
California Sigorta, sözde ayı saldırını içeren görüntülerle ayı kostümünü paylaşarak "Videonun daha detaylı incelenmesi sonucunda ayının aslında ayı kostümü giymiş bir kişi olduğu tespit edilmiştir. Dedektifler, şüpheliler için iki farklı sigorta şirketinde, aynı kayıp tarihi ve aynı yerde iki ek sigorta talebi daha buldu" dedi.
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