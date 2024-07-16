https://anlatilaninotesi.com.tr/20240716/dolandiricilikla-suclanan-banka-muduru-evimdeki-yazicidan-musterilerimin-hesap-cuzdanlarini-bastim-1085919970.html

Dolandırıcılıkla suçlanan banka müdürü: Evimdeki yazıcıdan müşterilerimin hesap cüzdanlarını bastım

Dolandırıcılıkla suçlanan banka müdürü: Evimdeki yazıcıdan müşterilerimin hesap cüzdanlarını bastım

Sputnik Türkiye

İzmir'de nitelikli dolandırıcılık ve zimmet soruşturması kapsamında tutuklanan özel bir bankanın şube müdürü Hatice Ö, ifadesinde, müşterilerini inandırmak... 16.07.2024, Sputnik Türkiye

2024-07-16T23:43+0300

2024-07-16T23:43+0300

2024-07-16T23:43+0300

türkiye

banka

banka hesabı

izmir cumhuriyet başsavcılığı

izmir cumhuriyet başsavcılığı

izmir

dolandırıcılık

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karşıyaka

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İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında, yüksek güvenlikli psikiyatri kliniğindeki tedavisinin ardından gözaltına alınıp tutuklanan özel bir bankanın şube müdürü Hatice Ö'nün ifadesi ortaya çıktı.Tutuklu Hatice Ö. ifadesinde, müşterilerinin birikimlerini ve mevduatlarını daha sonra kendilerine iade etmek üzere kullandığını söyledi.Ailesinin girdiği ticari iş ve işlemlerdeki başarısızlıklarının kurbanı olduğunu öne süren Hatice Ö, "Aile bireylerimin aldıkları borçları yine borçla kapatmaya çalıştım ama döviz ve altın olarak aldığım borçları kurdaki dalgalanmalardan dolayı kapatamadım" ifadelerini kullandı.Müşterilerin birikimlerini ihtiyaçları için kullandığını kabul eden Hatice Ö, müşterilerinin son dönemde faize yönelmesi nedeniyle ödeme sıkıntısına girdiğini iddia etti.'İnandırmak için gerçek dışı belgeler düzenledim'Hatice Ö, hesap cüzdanları üzerine sahte işlemler yaptığını itiraf ettiği ifadesinde şunları kaydetti:'Bu süreçte obezite ve estetik ameliyatları oldum'İfadesinde obezite ve estetik ameliyatları olduğunu da belirten Hatice Ö, "Bu süreçte obezite ve estetik ameliyatları oldum. Bunlar için çok para harcadım" dedi.Hatice Ö, soruşturma kapsamında tutuklanan Karşıyaka'daki döviz bürosu sahibi S.Ç'nin masum olduğunu da ileri sürdü.Müşterilerinin altın veya döviz almak ya da satmak istediklerinde S.Ç'nin daha düşük ücretlerden müşterilerine yardımcı olduğunu aktaran Hatice Ö, "Müşterilerin altın veya dövizlerini S.Ç'den çoğunlukla ben teslim alır, müşterilere de fotoğraflarını gönderir, bankadaki kasada muhafaza ederdim. Bu olayların hiçbirinden S.Ç'nin haberi yoktur" ifadelerini kullandı.'Sebebi de döviz ve altın kurundaki dalgalanmalardır'Döviz ve altın kurundaki dalgalanmalar nedeniyle müşterilerinin paralarının eridiğini dile getiren Hatice Ö, şunları söyledi:Ne olmuştu?İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, 2 iş insanı ile Karşıyaka Spor Kulübü'nün 3 yöneticisinin dolandırıldıkları şikayeti üzerine, özel bir bankanın şube müdürü Hatice Ö. ile bir döviz bürosu sahibi S.Ç. hakkında "nitelikli dolandırıcılık" ve "zimmet" suçlamasıyla soruşturma başlatmıştı.S.Ç'nin tutuklandığı operasyonda, aşırı ilaç kullanımı nedeniyle rahatsızlanarak bir hastaneye başvuran Hatice Ö. ise yüksek güvenlikli psikiyatri kliniğindeki tedavisinin ardından gözaltına alınıp tutuklanmıştı.Hatice Ö'nün mağdurlardan bazılarına "kur korumalı mevduat ile altın hesabında değerlendireceğini", bazılarına ise "fiziki altın alacağını" söyleyerek topladığı parayı döviz bürosuna aktardığı, 10 kişiyi yaklaşık 300 milyon lira dolandırdığı öne sürülmüştü.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240712/izmirdeki-secil-erzan-vakasinda-yeni-gelisme-sube-muduru-tutuklandi-1085809577.html

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