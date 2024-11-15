https://anlatilaninotesi.com.tr/20241115/almanyada-turk-ogrenciye-saldiri-olduresiye-dovmus-1090423446.html

Almanya'da Türk öğrenciye saldırı: 'Öldüresiye dövmüş'

Almanya'da Türk öğrenciye saldırı: 'Öldüresiye dövmüş'

Sputnik Türkiye

Almanya'nın Duisburg şehrinde 12 yaşındaki Türk kız çocuğu okulda saldırıya uğradı. Yaralanan kızın tedavi altına alındığı açıklandı. 15.11.2024, Sputnik Türkiye

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dışişleri bakanlığı

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Almanya'nın Duisburg kentinde bir ilkokulda 12 Kasım'da 9 yaşındaki Ayşegül Ç. saldırıya uğradı.9 yaşındaki kız öldüresiye dövüldüHürriyet'in haberine göre hastanede tedavisi süren Ayşegül'ün babası, "İlkokul üçüncü sınıfa giden kızım öğleden sonra ek ders sırasında tuvalete gidiyor. Tuvaletten çıkıp ellerini yıkarken 15-16 yaşlarındaki bu şahsı görüyor. Bu şahıs kızımın boğazına sarılıyor ve bağırmasını engelliyor. Saldırganın elinden kurtulan kızım tuvalete girip kapıyı içeriden kilitliyor. Şahıs üzeri açık kabine tırmanınca kızım kapıyı açıp kaçmaya çalışırken yakalanıyor ve saldırgan kızımı öldüresiye dövüyor." dedi.'Ambulans çağrılmadı'Saldırı esnasında tesadüfen tuvalete gelen bir arkadaşı görmese daha kötü şeylerin olabileceğini söyleyen baba Gürcan, okulda çok sayıda öğretmen olduğu halde bir ambulans dahi çağırılmamasına tepki gösterdi."Ambulansı kendimiz çağırdık. Polise haber vermişler ama polis okula 300 metre uzakta olmasına rağmen hala gelmemiş ve sitemli şekilde tekrar polisi aradığımızda sallana sallana 2 polis geldi." diye konuşan Gürcan, "Parmak izi dahi almadılar. Ambulans geldi ve hastaneye kaldırdık." dedi.Ayşegül'ün sağlık durumunun iyiye gittiğini belirten baba, kızının saldırganı fotoğraflardan teşhis ettiğini dile getirerek, saldırganın yakalanıp en ağır şekilde cezalandırılmasını istedi.Dışişleri Bakanlığı'ndan açıklamaDışişleri Bakanlığı'ndan dün yapılan açıklamada, olayla ilgili soruşturma sürecinin yakından takip edildiği bildirilmiş, aileye geçmiş olsun dilekleri iletilmişti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241115/ak-parti-milletvekili-rumeysa-kadak-oxforddan-mezun-oldu-neden-yurt-disinda-egitim-tercih-ettigini-1090421592.html

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