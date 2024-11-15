https://anlatilaninotesi.com.tr/20241115/afad-son-depremi-duyurdu-kirikkale-gune-depremle-uyandi-1090420127.html
AFAD son depremi duyurdu: Kırıkkale güne depremle uyandı
AFAD son depremi duyurdu: Kırıkkale güne depremle uyandı
Sputnik Türkiye
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) son dakika depremleri gün içinde duyuruyor. Kırıkkale, sabahın erken saatlerine depremle uyandı. Saat 06:22'de... 15.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-15T09:13+0300
2024-11-15T09:13+0300
2024-11-15T09:13+0300
son depremler
afad
afet ve acil durum yönetimi başkanlığı (afad)
deprem
kandilli rasathanesi
son dakika
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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı ve Kandilli Rasathanesi tarafından son dakika deprem listesi gün içinde paylaşılıyor. "Az önce deprem mi oldu", "En son deprem nerede" gibi sorular sarsıntıyı hissedenler tarafından araştırılıyor. AFAD, Kırıkkale'nin Bahşili ilçesinde saat 06:22'de 3.5 büyüklüğünde deprem olduğunu açıkladı. Deprem 6.5 kilometre derinlikte meydana geldi.Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünü 3.7 olarak, derinliğini ise 1.1 km olarak duyurdu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241113/afad-ve-kandilli-rasathanesi-duyurdu-erzurumda-deprem-1090352243.html
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son dakika deprem, son dakika deprem mi oldu, son depremler, afad son depremler, istanbul deprem mi oldu, ankara deprem mi oldu, izmir deprem mi oldu, marmara'da deprem mi oldu, en son deprem nerede oldu, az önce sallandık mı, az önce deprem mi oldu
AFAD son depremi duyurdu: Kırıkkale güne depremle uyandı
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) son dakika depremleri gün içinde duyuruyor. Kırıkkale, sabahın erken saatlerine depremle uyandı. Saat 06:22'de 3.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Kandilli Rasathanesi ile depremin büyüklüğünü 3.7 olarak açıkladı.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı ve Kandilli Rasathanesi tarafından son dakika deprem listesi gün içinde paylaşılıyor. "Az önce deprem mi oldu", "En son deprem nerede" gibi sorular sarsıntıyı hissedenler tarafından araştırılıyor.
AFAD, Kırıkkale'nin Bahşili ilçesinde saat 06:22'de 3.5 büyüklüğünde deprem olduğunu açıkladı. Deprem 6.5 kilometre derinlikte meydana geldi.
Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünü 3.7 olarak, derinliğini ise 1.1 km olarak duyurdu.