https://anlatilaninotesi.com.tr/20241115/afad-son-depremi-duyurdu-kirikkale-gune-depremle-uyandi-1090420127.html

AFAD son depremi duyurdu: Kırıkkale güne depremle uyandı

AFAD son depremi duyurdu: Kırıkkale güne depremle uyandı

Sputnik Türkiye

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) son dakika depremleri gün içinde duyuruyor. Kırıkkale, sabahın erken saatlerine depremle uyandı. Saat 06:22'de... 15.11.2024, Sputnik Türkiye

2024-11-15T09:13+0300

2024-11-15T09:13+0300

2024-11-15T09:13+0300

son depremler

afad

afet ve acil durum yönetimi başkanlığı (afad)

deprem

kandilli rasathanesi

son dakika

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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı ve Kandilli Rasathanesi tarafından son dakika deprem listesi gün içinde paylaşılıyor. "Az önce deprem mi oldu", "En son deprem nerede" gibi sorular sarsıntıyı hissedenler tarafından araştırılıyor. AFAD, Kırıkkale'nin Bahşili ilçesinde saat 06:22'de 3.5 büyüklüğünde deprem olduğunu açıkladı. Deprem 6.5 kilometre derinlikte meydana geldi.Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünü 3.7 olarak, derinliğini ise 1.1 km olarak duyurdu.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241113/afad-ve-kandilli-rasathanesi-duyurdu-erzurumda-deprem-1090352243.html

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