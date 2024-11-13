https://anlatilaninotesi.com.tr/20241113/afad-ve-kandilli-rasathanesi-duyurdu-erzurumda-deprem-1090352243.html
AFAD ve Kandilli Rasathanesi duyurdu: Erzurum'da deprem
AFAD ve Kandilli Rasathanesi duyurdu: Erzurum'da deprem
Sputnik Türkiye
Erzurum'da deprem mi oldu? En son deprem nerede oldu? Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), son dakika Erzurum depremini duyurdu. Erzurum Yakutiye'de... 13.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-13T16:36+0300
2024-11-13T16:36+0300
2024-11-13T16:36+0300
son depremler
afad
afet ve acil durum yönetimi başkanlığı (afad)
kandilli rasathanesi
son dakika
deprem
erzurum
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Son dakika deprem mi oldu? Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı ve Kandilli Rasathanesi, Erzurum Yakutiye'de deprem olduğunu duyurdu. AFAD verilerine göre, Erzurum'da 3.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Saat 15.21'de meydana gelen depremin derinliği 11.75 kilometre olarak ölçüldü. Kandilli ise depremin büyüklüğünü 3.5 olarak duyurdu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241113/uzmani-faylarin-buyuk-bolumu-kent-merkezinden-geciyor-diyerek-bir-il-icin-deprem-uyarisi-yapti-1090340747.html
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AFAD ve Kandilli Rasathanesi duyurdu: Erzurum'da deprem
Erzurum'da deprem mi oldu? En son deprem nerede oldu? Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), son dakika Erzurum depremini duyurdu. Erzurum Yakutiye'de 3.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Kandilli Rasathanesi depremin büyüklüğünü 3.5 olarak açıkladı.
Son dakika deprem mi oldu? Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı ve Kandilli Rasathanesi, Erzurum Yakutiye'de deprem olduğunu duyurdu. AFAD verilerine göre, Erzurum'da 3.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Saat 15.21'de meydana gelen depremin derinliği 11.75 kilometre olarak ölçüldü. Kandilli ise depremin büyüklüğünü 3.5 olarak duyurdu.