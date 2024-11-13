https://anlatilaninotesi.com.tr/20241113/afad-ve-kandilli-rasathanesi-duyurdu-erzurumda-deprem-1090352243.html

AFAD ve Kandilli Rasathanesi duyurdu: Erzurum'da deprem

AFAD ve Kandilli Rasathanesi duyurdu: Erzurum'da deprem

Sputnik Türkiye

Erzurum'da deprem mi oldu? En son deprem nerede oldu? Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), son dakika Erzurum depremini duyurdu. Erzurum Yakutiye'de... 13.11.2024, Sputnik Türkiye

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2024-11-13T16:36+0300

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son depremler

afad

afet ve acil durum yönetimi başkanlığı (afad)

kandilli rasathanesi

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erzurum

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Son dakika deprem mi oldu? Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı ve Kandilli Rasathanesi, Erzurum Yakutiye'de deprem olduğunu duyurdu. AFAD verilerine göre, Erzurum'da 3.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Saat 15.21'de meydana gelen depremin derinliği 11.75 kilometre olarak ölçüldü. Kandilli ise depremin büyüklüğünü 3.5 olarak duyurdu.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241113/uzmani-faylarin-buyuk-bolumu-kent-merkezinden-geciyor-diyerek-bir-il-icin-deprem-uyarisi-yapti-1090340747.html

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