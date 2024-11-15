https://anlatilaninotesi.com.tr/20241115/abdde-ordu-mensuplarinin-intihar-orani-her-gecen-yil-yukseliyor-artis-gormeye-devam-ediyoruz-1090458068.html

ABD'de ordu mensuplarının intihar oranı her geçen yıl yükseliyor: 'Artış görmeye devam ediyoruz'

ABD'de ordu mensuplarının intihar oranı her geçen yıl yükseliyor: 'Artış görmeye devam ediyoruz'

Sputnik Türkiye

Savunma Bakanlığı'nın Perşembe günü yayınladığı bir rapora göre, ABD ordusunda intihar vakaları 2023 yılında 30 artarak Pentagon'un mücadele etmekte zorlandığı... 15.11.2024, Sputnik Türkiye

2024-11-15T20:17+0300

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amerikan savunma bakanlığı (pentagon)

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sabrina singh

intihar

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Pentagon tarafından yayımlanan rapora göre,2023 yılında 523 ordu mensubunun intihar ettiği belirtildi.Söz konusu sayıya göre 100 bin ordu mensubu başına düşen toplam intihar ölümleri oranının 2022 yılına göre yüzde 9 daha yüksek olduğu vurgulandı.Savunma Bakanı Lloyd Austin'in konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Bulgular, intihar önleme ve sonrası müdahale alanlarındaki çalışmalarımızı iki katına çıkarma ihtiyacını acilen ortaya koymaktadır” cümlesini kaydetti.Yetkililer 2023'te intihar sayısında meydana gelen artışı aktif görev kuvvetleri için 2011'den bu yana endişe verici bir genel artış eğilimi tanımladıklarını dile getirdi.'Artış görmeye devam ediyoruz'2023'teki intihar sayısını değerlendiren Savunma Bakanlığı görevlilerinden Dr. Timothy Hoyt, tarafından “Sayısal olarak, 2022‘de kaybettiğimiz 493’ten biraz daha yüksek ancak aktif bileşen için oran ve sayı açısından bu artış istatistiksel olarak anlamlı bir artış değildi” dedi.Pentagon İntiharı Önleme Ofisi Direktörü Dr. Liz Clark da meseleye ilişkin şu cümleleri kaydetti:Pentagon söz konusu meseleye ilişkin destekleyici bir ortamın geliştirilmesi, ruh sağlığı hizmetlerinin iyileştirilmesi, yardım arayışına yönelik baskının azaltılması ve daha iyi intihar önleme eğitimi de dahil olmak üzere rütbelerdeki intihar vakalarını azaltmak için çeşitli çabalar sarf ettiğini dile getirdi.Pentagon Sözcü Yardımcısı Sabrina Singh Pentagon'da düzenlenen brifingde konuya ilişkin yaptığı açıklamada şu cümleleri dile getirdi:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241114/pentagon-dunya-disi-yasama-dair-hicbir-kanit-bulamadik-1090413582.html

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