https://anlatilaninotesi.com.tr/20241114/pentagon-dunya-disi-yasama-dair-hicbir-kanit-bulamadik-1090413582.html

Pentagon: Dünya dışı yaşama dair hiçbir kanıt bulamadık

Pentagon: Dünya dışı yaşama dair hiçbir kanıt bulamadık

Sputnik Türkiye

Pentagon, dünya dışı yaşam, faaliyet veya teknolojiye dair hiçbir kanıt bulamadığını açıkladı. 14.11.2024, Sputnik Türkiye

2024-11-14T23:53+0300

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abd

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amerikan savunma bakanlığı (pentagon)

abd savunma bakanlığı (pentagon)

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ABD Savunma Bakanlığı'nın gizliliği kaldırılan 2024 Pentagon raporunda, Pentagon'un Tüm Alanlarda Anomali Çözümleme Ofisi, dünya dışı varlıklara veya teknolojilere dair bir bulguya ulaşamadığı belirtildi.Raporun içeriğinde şu cümle yer aldı:Açıklamada ayrıca belirtilen 118 vakanın yanı sıra 174 vakanın daha incelendiği ve bu vakaların soruşturmasının henüz resmi olarak kapatılmadığı belirtilirken bu vakaların da dünya dışı yaşamın varlığına işaret etmediği vurgulandı.

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abd, pentagon, amerikan savunma bakanlığı (pentagon), abd savunma bakanlığı (pentagon), uzay, ufo, ufo araştırması