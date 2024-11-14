https://anlatilaninotesi.com.tr/20241114/pentagon-dunya-disi-yasama-dair-hicbir-kanit-bulamadik-1090413582.html
Pentagon: Dünya dışı yaşama dair hiçbir kanıt bulamadık
Pentagon: Dünya dışı yaşama dair hiçbir kanıt bulamadık
Sputnik Türkiye
Pentagon, dünya dışı yaşam, faaliyet veya teknolojiye dair hiçbir kanıt bulamadığını açıkladı. 14.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-14T23:53+0300
2024-11-14T23:53+0300
2024-11-14T23:55+0300
dünya
abd
pentagon
amerikan savunma bakanlığı (pentagon)
abd savunma bakanlığı (pentagon)
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ufo araştırması
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ABD Savunma Bakanlığı'nın gizliliği kaldırılan 2024 Pentagon raporunda, Pentagon'un Tüm Alanlarda Anomali Çözümleme Ofisi, dünya dışı varlıklara veya teknolojilere dair bir bulguya ulaşamadığı belirtildi.Raporun içeriğinde şu cümle yer aldı:Açıklamada ayrıca belirtilen 118 vakanın yanı sıra 174 vakanın daha incelendiği ve bu vakaların soruşturmasının henüz resmi olarak kapatılmadığı belirtilirken bu vakaların da dünya dışı yaşamın varlığına işaret etmediği vurgulandı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241113/uzayda-mahsur-kalan-astronotun-fotograflari-korkutmustu-astronottan-sagligim-yerinde-mesaji-1090351868.html
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abd, pentagon, amerikan savunma bakanlığı (pentagon), abd savunma bakanlığı (pentagon), uzay, ufo, ufo araştırması
abd, pentagon, amerikan savunma bakanlığı (pentagon), abd savunma bakanlığı (pentagon), uzay, ufo, ufo araştırması
Pentagon: Dünya dışı yaşama dair hiçbir kanıt bulamadık
23:53 14.11.2024 (güncellendi: 23:55 14.11.2024)
Pentagon, dünya dışı yaşam, faaliyet veya teknolojiye dair hiçbir kanıt bulamadığını açıkladı.
ABD Savunma Bakanlığı'nın gizliliği kaldırılan 2024 Pentagon raporunda, Pentagon'un Tüm Alanlarda Anomali Çözümleme Ofisi, dünya dışı varlıklara veya teknolojilere dair bir bulguya ulaşamadığı belirtildi.
Raporun içeriğinde şu cümle yer aldı:
Tüm Alanlarda Anomali Çözümleme Ofisi, raporlama dönemi içerisinde 118 vakayı inceledi ve bunların tamamının çeşitli balon türleri, kuşlar ve insansız sistemler gibi sıradan nesneler olduğu ortaya çıktı. Ofis dünya dışı varlıklara, faaliyetlere ya da teknolojiye dair hiçbir kanıt bulamamıştır.
Açıklamada ayrıca belirtilen 118 vakanın yanı sıra 174 vakanın daha incelendiği ve bu vakaların soruşturmasının henüz resmi olarak kapatılmadığı belirtilirken bu vakaların da dünya dışı yaşamın varlığına işaret etmediği vurgulandı.