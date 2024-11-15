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SON DAKİKA | 2 yaşındaki bebek öldü: Annesi tarafından biberonuna tiner ve deterjan konularak zehirlendiği ortaya çıktı
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- Sputnik Türkiye, 1920, 01.11.2023
İsrail- Filistin çatışması
Hamas'ın 7 Ekim sabahı İsrail'e karşı başlattığı saldırılar, İsrail'in de Gazze'de hastane ve mülteci kampını bombalaması ve bir 'kara harekatına' hazırlanması ile devam etti. İsrail'in hava ve kara saldırılarda ölenlerin yüzde 70'inden fazlasının çocuk ve kadınlardan oluşması tepki topladı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241115/abd-kongre-uyelerinden-bidena-iki-israilli-bakana-yaptirim-uygulama-cagrisi-1090423987.html
ABD Kongre üyelerinden Biden’a iki İsrailli bakana yaptırım uygulama çağrısı
ABD Kongre üyelerinden Biden’a iki İsrailli bakana yaptırım uygulama çağrısı
Sputnik Türkiye
ABD Kongresi'nin her iki kanadından yaklaşık 90 üyesi, ABD Başkanı Joe Biden'a İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir ve Hazine Bakanı Bezalel... 15.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-15T10:29+0300
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israil- filistin çatışması
abd
kongre
senato
abd temsilciler meclisi
abd demokrat parti
joe biden
mektup
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israil
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Axios ajansının haberinde, “Yaklaşık 90 Kongre üyesi, Ekim ayı sonunda, Başkan Biden'a bir mektup göndererek, işgal altındaki Batı Şeria'da Filistinli sivillere yönelik İsrailli yerleşimci şiddetini ‘kışkırttıkları’ gerekçesiyle iki İsrailli aşırı sağcı bakana yaptırım uygulanması çağrısında bulundu” ifadesine yer verildi.Mektubu, 17 Demokrat senatör ve Temsilciler Meclisi'nin 71 Demokrat üyesi imzaladı. Kongre üyeleri, Ben-Gvir ve Smotrich'in konuşmaları ve eylemleriyle Batı Şeria'da Filistinlilere karşı şiddeti körüklediğine inanıyor.Ajansa konuşan kaynaklara göre, İsrailli bakanların eylemleri Biden’i son derece rahatsız ediyor, ama ABD lideri müttefik ülkelerde demokratik yollarla seçilmiş yetkililere yaptırım uygulanmasına karşı çıkıyor.Daha önce İngiltere Başbakanı Keir Starmer ve Avrupa Birliği Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, söz konusu İsrailli bakanlara yönelik Gazze Şeridi'ndeki durumla ilgili kışkırtıcı açıklamalar yaptıkları nedeniyle yaptırım uygulamayı düşündüklerini açıklamışlardı.Ne olmuştu?İsrail'in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Ben-Gvir ve Maliye Bakanı Smotrich, sık sık Mescid-i Aksa'ya yaptıkları baskınlarla bölgesel ve uluslararası tepkilere yol açıyor.İsrail'deki Maariv gazetesine demeç veren Ben-Gvir, Hamas'la ateşkes ve esir takası anlaşması yapmak yerine Gazze topraklarını işgal ederek göçü teşvik etmeleri gerektiğini savunmuştu.Bakan Smotrich de 5 Ağustos'ta düzenlenen bir konferansta, 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail'in yoğun saldırıları ve insani yardımları engellemeleri nedeniyle aylardır açlık ve kıtlık çeken Gazzelilerin tamamının ölmesinin "meşru" olduğunu ima etmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241114/insan-haklari-izleme-orgutu-israilin-gazzedeki-politikasi-uluslararasi-ceza-mahkemesi-tarafindan-1090399265.html
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abd, kongre, senato, abd temsilciler meclisi, abd demokrat parti, joe biden, mektup, çağrı, israil, yaptırım, batı şeria, şiddet, kışkırtma, itamar ben-gvir, bezalel smotrich
abd, kongre, senato, abd temsilciler meclisi, abd demokrat parti, joe biden, mektup, çağrı, israil, yaptırım, batı şeria, şiddet, kışkırtma, itamar ben-gvir, bezalel smotrich

ABD Kongre üyelerinden Biden’a iki İsrailli bakana yaptırım uygulama çağrısı

10:29 15.11.2024 (güncellendi: 10:34 15.11.2024)
© AP Photo / Jose Luis MaganaCumhuriyetçiler, Kongre'nin her iki kanadında tek parti kontrolünü sağladı
Cumhuriyetçiler, Kongre'nin her iki kanadında tek parti kontrolünü sağladı - Sputnik Türkiye, 1920, 15.11.2024
© AP Photo / Jose Luis Magana
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ABD Kongresi'nin her iki kanadından yaklaşık 90 üyesi, ABD Başkanı Joe Biden'a İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir ve Hazine Bakanı Bezalel Smotrich'e Batı Şeria'da nefreti körükledikleri gerekçesiyle yaptırım uygulaması çağrısında bulundu.
Axios ajansının haberinde, “Yaklaşık 90 Kongre üyesi, Ekim ayı sonunda, Başkan Biden'a bir mektup göndererek, işgal altındaki Batı Şeria'da Filistinli sivillere yönelik İsrailli yerleşimci şiddetini ‘kışkırttıkları’ gerekçesiyle iki İsrailli aşırı sağcı bakana yaptırım uygulanması çağrısında bulundu” ifadesine yer verildi.
Mektubu, 17 Demokrat senatör ve Temsilciler Meclisi'nin 71 Demokrat üyesi imzaladı. Kongre üyeleri, Ben-Gvir ve Smotrich'in konuşmaları ve eylemleriyle Batı Şeria'da Filistinlilere karşı şiddeti körüklediğine inanıyor.
Ajansa konuşan kaynaklara göre, İsrailli bakanların eylemleri Biden’i son derece rahatsız ediyor, ama ABD lideri müttefik ülkelerde demokratik yollarla seçilmiş yetkililere yaptırım uygulanmasına karşı çıkıyor.
Daha önce İngiltere Başbakanı Keir Starmer ve Avrupa Birliği Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, söz konusu İsrailli bakanlara yönelik Gazze Şeridi'ndeki durumla ilgili kışkırtıcı açıklamalar yaptıkları nedeniyle yaptırım uygulamayı düşündüklerini açıklamışlardı.

Ne olmuştu?

İsrail'in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Ben-Gvir ve Maliye Bakanı Smotrich, sık sık Mescid-i Aksa'ya yaptıkları baskınlarla bölgesel ve uluslararası tepkilere yol açıyor.
İsrail'deki Maariv gazetesine demeç veren Ben-Gvir, Hamas'la ateşkes ve esir takası anlaşması yapmak yerine Gazze topraklarını işgal ederek göçü teşvik etmeleri gerektiğini savunmuştu.
Bakan Smotrich de 5 Ağustos'ta düzenlenen bir konferansta, 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail'in yoğun saldırıları ve insani yardımları engellemeleri nedeniyle aylardır açlık ve kıtlık çeken Gazzelilerin tamamının ölmesinin "meşru" olduğunu ima etmişti.
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