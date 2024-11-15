https://anlatilaninotesi.com.tr/20241115/abd-kongre-uyelerinden-bidena-iki-israilli-bakana-yaptirim-uygulama-cagrisi-1090423987.html

ABD Kongre üyelerinden Biden’a iki İsrailli bakana yaptırım uygulama çağrısı

ABD Kongre üyelerinden Biden’a iki İsrailli bakana yaptırım uygulama çağrısı

Sputnik Türkiye

ABD Kongresi'nin her iki kanadından yaklaşık 90 üyesi, ABD Başkanı Joe Biden'a İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir ve Hazine Bakanı Bezalel... 15.11.2024, Sputnik Türkiye

2024-11-15T10:29+0300

2024-11-15T10:29+0300

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israil- filistin çatışması

abd

kongre

senato

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çağrı

israil

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Axios ajansının haberinde, “Yaklaşık 90 Kongre üyesi, Ekim ayı sonunda, Başkan Biden'a bir mektup göndererek, işgal altındaki Batı Şeria'da Filistinli sivillere yönelik İsrailli yerleşimci şiddetini ‘kışkırttıkları’ gerekçesiyle iki İsrailli aşırı sağcı bakana yaptırım uygulanması çağrısında bulundu” ifadesine yer verildi.Mektubu, 17 Demokrat senatör ve Temsilciler Meclisi'nin 71 Demokrat üyesi imzaladı. Kongre üyeleri, Ben-Gvir ve Smotrich'in konuşmaları ve eylemleriyle Batı Şeria'da Filistinlilere karşı şiddeti körüklediğine inanıyor.Ajansa konuşan kaynaklara göre, İsrailli bakanların eylemleri Biden’i son derece rahatsız ediyor, ama ABD lideri müttefik ülkelerde demokratik yollarla seçilmiş yetkililere yaptırım uygulanmasına karşı çıkıyor.Daha önce İngiltere Başbakanı Keir Starmer ve Avrupa Birliği Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, söz konusu İsrailli bakanlara yönelik Gazze Şeridi'ndeki durumla ilgili kışkırtıcı açıklamalar yaptıkları nedeniyle yaptırım uygulamayı düşündüklerini açıklamışlardı.Ne olmuştu?İsrail'in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Ben-Gvir ve Maliye Bakanı Smotrich, sık sık Mescid-i Aksa'ya yaptıkları baskınlarla bölgesel ve uluslararası tepkilere yol açıyor.İsrail'deki Maariv gazetesine demeç veren Ben-Gvir, Hamas'la ateşkes ve esir takası anlaşması yapmak yerine Gazze topraklarını işgal ederek göçü teşvik etmeleri gerektiğini savunmuştu.Bakan Smotrich de 5 Ağustos'ta düzenlenen bir konferansta, 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail'in yoğun saldırıları ve insani yardımları engellemeleri nedeniyle aylardır açlık ve kıtlık çeken Gazzelilerin tamamının ölmesinin "meşru" olduğunu ima etmişti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241114/insan-haklari-izleme-orgutu-israilin-gazzedeki-politikasi-uluslararasi-ceza-mahkemesi-tarafindan-1090399265.html

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