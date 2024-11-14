https://anlatilaninotesi.com.tr/20241114/insan-haklari-izleme-orgutu-israilin-gazzedeki-politikasi-uluslararasi-ceza-mahkemesi-tarafindan-1090399265.html

İnsan Hakları İzleme Örgütü: İsrail'in Gazze'deki politikası Uluslararası Ceza Mahkemesi tarafından soruşturulmalı

İnsan Hakları İzleme Örgütü: İsrail'in Gazze'deki politikası Uluslararası Ceza Mahkemesi tarafından soruşturulmalı

Sputnik Türkiye

İnsan Hakları İzleme Örgütü'nün son raporuna göre, İsrail Gazze'deki sivilleri 'kasten ve kitlesel olarak zorla yerinden etme' amacıyla tahliye emirleri... 14.11.2024, Sputnik Türkiye

2024-11-14T15:52+0300

2024-11-14T15:52+0300

2024-11-14T15:52+0300

israil- filistin çatışması

israil-filistin

israil

gazze

gazze şeridi

filistin

insan hakları izleme örgütü (hrw)

israil ordusu

gazze sağlık bakanlığı

uluslararası ceza mahkemesi (ucm)

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İnsan Hakları İzleme Örgütü'nün (HRW) son raporuna göre, İsrail'in Ekim 2023'ten bu yana Gazze'de Filistinli sivillerin 'kitlesel ve kasıtlı olarak zorla yerinden edilmesine' neden olduğu belirtiliyor. 154 sayfalık raporda, Gazze'deki nüfusun yüzde 90'ından fazlasını yerinden eden İsrail'in bölgede yapılan 'insanlığa karşı suçlardan ve savaştan' sorumlu olduğu vurgulanıyor.Raporda büyük ölçüde 'İsrail ordusu tarafından Filistinli sivillerin güvenliğini sağlamak için verildiği iddia edilen tahliye emirleri' yer alıyor. İnsan Hakları İzleme Örgütü yetkilileri, 'İsrail'in Gazze'deki eylemlerinin Filistinli siviller için güvenli bir geçişi ve sığınma sunma konusunda başarısız olduğunu' söyledi.Raporun yazarlarından Nadia Hardman, "İsrail hükümeti, Filistinlileri kaçış yollarında öldürdüğünde, sözde güvenli bölgeleri bombaladığında ve yiyecek, su ve sanitasyonu kestiğinde onları güvende tuttuğunu iddia edemez. İnsan Hakları İzleme Örgütü, İsrailli yetkililerinin eylemlerinin etnik temizlik anlamına geldiğini düşünüyor" dedi.İsrailli yetkililerin izlediği bu politika hakkında Uluslararası Ceza Mahkemesi tarafından soruşturma başlatılmasını talep eden HRW yetkilileri, İsrail'e silah transferinin askıya alınmasını öneriyor. Bölgede can kaybı 43 bin 736'ya çıktı7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'nde devam eden İsrail saldırılarında hayatını kaybeden sayısı 24 saat içinde 24 kişi daha artarak 43 bin 736'ya ulaştığı bildirildi. Gazze Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, İsrail'in 405 gündür Gazze'de sürdürdüğü saldırılara ilişkin bilgi verildi.Bakanlığın açıklamasında ayrıca, hala enkaz altında ve yol kenarında ölülerin bulunduğunu ancak İsrail ordusunun engellemesi nedeniyle sağlık ekipleri ile sivil savunma görevlilerinin bedenlere ulaşamadığını belirtildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241109/israil-gazze-seridinde-yeni-sinir-kapisi-acilacagini-duyurdu-1090205576.html

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gazze şeridi

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