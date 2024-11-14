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- Sputnik Türkiye, 1920, 01.11.2023
İsrail- Filistin çatışması
Hamas'ın 7 Ekim sabahı İsrail'e karşı başlattığı saldırılar, İsrail'in de Gazze'de hastane ve mülteci kampını bombalaması ve bir 'kara harekatına' hazırlanması ile devam etti. İsrail'in hava ve kara saldırılarda ölenlerin yüzde 70'inden fazlasının çocuk ve kadınlardan oluşması tepki topladı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241114/insan-haklari-izleme-orgutu-israilin-gazzedeki-politikasi-uluslararasi-ceza-mahkemesi-tarafindan-1090399265.html
İnsan Hakları İzleme Örgütü: İsrail'in Gazze'deki politikası Uluslararası Ceza Mahkemesi tarafından soruşturulmalı
İnsan Hakları İzleme Örgütü: İsrail'in Gazze'deki politikası Uluslararası Ceza Mahkemesi tarafından soruşturulmalı
Sputnik Türkiye
İnsan Hakları İzleme Örgütü'nün son raporuna göre, İsrail Gazze'deki sivilleri 'kasten ve kitlesel olarak zorla yerinden etme' amacıyla tahliye emirleri... 14.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-14T15:52+0300
2024-11-14T15:52+0300
israil- filistin çatışması
israil-filistin
israil
gazze
gazze şeridi
filistin
insan hakları izleme örgütü (hrw)
israil ordusu
gazze sağlık bakanlığı
uluslararası ceza mahkemesi (ucm)
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İnsan Hakları İzleme Örgütü'nün (HRW) son raporuna göre, İsrail'in Ekim 2023'ten bu yana Gazze'de Filistinli sivillerin 'kitlesel ve kasıtlı olarak zorla yerinden edilmesine' neden olduğu belirtiliyor. 154 sayfalık raporda, Gazze'deki nüfusun yüzde 90'ından fazlasını yerinden eden İsrail'in bölgede yapılan 'insanlığa karşı suçlardan ve savaştan' sorumlu olduğu vurgulanıyor.Raporda büyük ölçüde 'İsrail ordusu tarafından Filistinli sivillerin güvenliğini sağlamak için verildiği iddia edilen tahliye emirleri' yer alıyor. İnsan Hakları İzleme Örgütü yetkilileri, 'İsrail'in Gazze'deki eylemlerinin Filistinli siviller için güvenli bir geçişi ve sığınma sunma konusunda başarısız olduğunu' söyledi.Raporun yazarlarından Nadia Hardman, "İsrail hükümeti, Filistinlileri kaçış yollarında öldürdüğünde, sözde güvenli bölgeleri bombaladığında ve yiyecek, su ve sanitasyonu kestiğinde onları güvende tuttuğunu iddia edemez. İnsan Hakları İzleme Örgütü, İsrailli yetkililerinin eylemlerinin etnik temizlik anlamına geldiğini düşünüyor" dedi.İsrailli yetkililerin izlediği bu politika hakkında Uluslararası Ceza Mahkemesi tarafından soruşturma başlatılmasını talep eden HRW yetkilileri, İsrail'e silah transferinin askıya alınmasını öneriyor. Bölgede can kaybı 43 bin 736'ya çıktı7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'nde devam eden İsrail saldırılarında hayatını kaybeden sayısı 24 saat içinde 24 kişi daha artarak 43 bin 736'ya ulaştığı bildirildi. Gazze Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, İsrail'in 405 gündür Gazze'de sürdürdüğü saldırılara ilişkin bilgi verildi.Bakanlığın açıklamasında ayrıca, hala enkaz altında ve yol kenarında ölülerin bulunduğunu ancak İsrail ordusunun engellemesi nedeniyle sağlık ekipleri ile sivil savunma görevlilerinin bedenlere ulaşamadığını belirtildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241109/israil-gazze-seridinde-yeni-sinir-kapisi-acilacagini-duyurdu-1090205576.html
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israil-filistin, israil, gazze, gazze şeridi, filistin, insan hakları izleme örgütü (hrw), israil ordusu, gazze sağlık bakanlığı, uluslararası ceza mahkemesi (ucm)
israil-filistin, israil, gazze, gazze şeridi, filistin, insan hakları izleme örgütü (hrw), israil ordusu, gazze sağlık bakanlığı, uluslararası ceza mahkemesi (ucm)

İnsan Hakları İzleme Örgütü: İsrail'in Gazze'deki politikası Uluslararası Ceza Mahkemesi tarafından soruşturulmalı

15:52 14.11.2024
© AP Photo / Abdel Kareem HanaGazze Şeridi
Gazze Şeridi - Sputnik Türkiye, 1920, 14.11.2024
© AP Photo / Abdel Kareem Hana
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İnsan Hakları İzleme Örgütü'nün son raporuna göre, İsrail Gazze'deki sivilleri 'kasten ve kitlesel olarak zorla yerinden etme' amacıyla tahliye emirleri kullandığı belirtilerek bunların UCM tarafından 'insanlığa karşı suçlar' kapsamında değerlendirilmesi gerektiği vurgulandı.
İnsan Hakları İzleme Örgütü'nün (HRW) son raporuna göre, İsrail'in Ekim 2023'ten bu yana Gazze'de Filistinli sivillerin 'kitlesel ve kasıtlı olarak zorla yerinden edilmesine' neden olduğu belirtiliyor. 154 sayfalık raporda, Gazze'deki nüfusun yüzde 90'ından fazlasını yerinden eden İsrail'in bölgede yapılan 'insanlığa karşı suçlardan ve savaştan' sorumlu olduğu vurgulanıyor.
Raporda büyük ölçüde 'İsrail ordusu tarafından Filistinli sivillerin güvenliğini sağlamak için verildiği iddia edilen tahliye emirleri' yer alıyor. İnsan Hakları İzleme Örgütü yetkilileri, 'İsrail'in Gazze'deki eylemlerinin Filistinli siviller için güvenli bir geçişi ve sığınma sunma konusunda başarısız olduğunu' söyledi.
Raporun yazarlarından Nadia Hardman, "İsrail hükümeti, Filistinlileri kaçış yollarında öldürdüğünde, sözde güvenli bölgeleri bombaladığında ve yiyecek, su ve sanitasyonu kestiğinde onları güvende tuttuğunu iddia edemez. İnsan Hakları İzleme Örgütü, İsrailli yetkililerinin eylemlerinin etnik temizlik anlamına geldiğini düşünüyor" dedi.
İsrailli yetkililerin izlediği bu politika hakkında Uluslararası Ceza Mahkemesi tarafından soruşturma başlatılmasını talep eden HRW yetkilileri, İsrail'e silah transferinin askıya alınmasını öneriyor.

Bölgede can kaybı 43 bin 736'ya çıktı

7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'nde devam eden İsrail saldırılarında hayatını kaybeden sayısı 24 saat içinde 24 kişi daha artarak 43 bin 736'ya ulaştığı bildirildi. Gazze Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, İsrail'in 405 gündür Gazze'de sürdürdüğü saldırılara ilişkin bilgi verildi.
Bakanlığın açıklamasında ayrıca, hala enkaz altında ve yol kenarında ölülerin bulunduğunu ancak İsrail ordusunun engellemesi nedeniyle sağlık ekipleri ile sivil savunma görevlilerinin bedenlere ulaşamadığını belirtildi.
Gazze Şeridi - Sputnik Türkiye, 1920, 09.11.2024
İsrail- Filistin çatışması
İsrail, Gazze Şeridi'nde yeni sınır kapısı açılacağını duyurdu
9 Kasım, 01:25
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