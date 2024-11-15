https://anlatilaninotesi.com.tr/20241115/32-virajli-yol-ortadan-kalkti-40-dakikalik-ulasim-suresi-6-dakikaya-dustu-1090445801.html

32 virajlı yol ortadan kalktı: 40 dakikalık ulaşım süresi 6 dakikaya düştü

32 virajlı yol ortadan kalktı: 40 dakikalık ulaşım süresi 6 dakikaya düştü

Sputnik Türkiye

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 32 virajı ortadan kaldırdıklarını belirterek, "Van ve Hakkari'yi birbirine daha da yakınlaştırdık. Tünel ile... 15.11.2024, Sputnik Türkiye

2024-11-15T16:29+0300

2024-11-15T16:29+0300

2024-11-15T16:29+0300

türkiye

abdulkadir uraloğlu

van

hakkari

otoyol

ulaştırma ve altyapı bakanlığı

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Van ile Hakkari arasında '32 virajlar' olarak bilinen Güzeldere Geçidi'nde 2013 yılında yapımına başlanan tünel trafiğe açıldı.Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, "Van ve Hakkari'yi birbirine daha da yakınlaştırdık. Tünelle 32 virajı ortadan kaldırıp, yol kotunu 230 metre aşağı çekerek ulaşım süresini 40 dakikadan 6 dakikaya düşürdük." dedi.'Ulaşım süresi 6 dakikaya düştü'Özellikle kış aylarında sürücüler için çileye dönüşen geçitte yapımı tamamlanan tünel için açılış töreni düzenlendi. Malatya'da yaşanan depremden dolayı geçmiş olsun dileklerini ileten Bakan Uraloğlu, "Tünel ile 32 virajı ortadan kaldırıp yol kotunu 230 metre aşağı çekerek ulaşım süresini 40 dakikadan 6 dakikaya düşürdük. Böylece projemiz sayesinde zamandan 72,2 milyon lira, akaryakıttan 73,5 milyon lira olmak üzere yıllık 145,7 milyon lira tasarruf edeceğiz. Çevreye zarar veren araçların karbon emisyonunu da 4,549 ton azaltarak Güzeldere Geçidi'nin ve Van'ın eşsiz doğasının korunmasına katkı sağlayacağız. Artık kışın çetin şartları, bölge insanımızın, yolu kullanan sürücülerimizin ve nakliye sektöründe çalışan şoförlerimizin günlük hayatlarını olumsuz etkilemeyecektir. Bölgedeki sınır ticaretini daha da canlandıracak ve turizm faaliyetlerini geliştirecektir" diye konuştu

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van

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abdulkadir uraloğlu, van, hakkari, otoyol, ulaştırma ve altyapı bakanlığı