https://anlatilaninotesi.com.tr/20241115/32-virajli-yol-ortadan-kalkti-40-dakikalik-ulasim-suresi-6-dakikaya-dustu-1090445801.html
32 virajlı yol ortadan kalktı: 40 dakikalık ulaşım süresi 6 dakikaya düştü
32 virajlı yol ortadan kalktı: 40 dakikalık ulaşım süresi 6 dakikaya düştü
Sputnik Türkiye
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 32 virajı ortadan kaldırdıklarını belirterek, "Van ve Hakkari'yi birbirine daha da yakınlaştırdık. Tünel ile... 15.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-15T16:29+0300
2024-11-15T16:29+0300
2024-11-15T16:29+0300
türkiye
abdulkadir uraloğlu
van
hakkari
otoyol
ulaştırma ve altyapı bakanlığı
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Van ile Hakkari arasında '32 virajlar' olarak bilinen Güzeldere Geçidi'nde 2013 yılında yapımına başlanan tünel trafiğe açıldı.Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, "Van ve Hakkari'yi birbirine daha da yakınlaştırdık. Tünelle 32 virajı ortadan kaldırıp, yol kotunu 230 metre aşağı çekerek ulaşım süresini 40 dakikadan 6 dakikaya düşürdük." dedi.'Ulaşım süresi 6 dakikaya düştü'Özellikle kış aylarında sürücüler için çileye dönüşen geçitte yapımı tamamlanan tünel için açılış töreni düzenlendi. Malatya'da yaşanan depremden dolayı geçmiş olsun dileklerini ileten Bakan Uraloğlu, "Tünel ile 32 virajı ortadan kaldırıp yol kotunu 230 metre aşağı çekerek ulaşım süresini 40 dakikadan 6 dakikaya düşürdük. Böylece projemiz sayesinde zamandan 72,2 milyon lira, akaryakıttan 73,5 milyon lira olmak üzere yıllık 145,7 milyon lira tasarruf edeceğiz. Çevreye zarar veren araçların karbon emisyonunu da 4,549 ton azaltarak Güzeldere Geçidi'nin ve Van'ın eşsiz doğasının korunmasına katkı sağlayacağız. Artık kışın çetin şartları, bölge insanımızın, yolu kullanan sürücülerimizin ve nakliye sektöründe çalışan şoförlerimizin günlük hayatlarını olumsuz etkilemeyecektir. Bölgedeki sınır ticaretini daha da canlandıracak ve turizm faaliyetlerini geliştirecektir" diye konuştu
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241113/bakan-uraloglu-indirimli-seyahatten-yararlanan-emekli-sayisini-acikladi-1090344546.html
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abdulkadir uraloğlu, van, hakkari, otoyol, ulaştırma ve altyapı bakanlığı
abdulkadir uraloğlu, van, hakkari, otoyol, ulaştırma ve altyapı bakanlığı
32 virajlı yol ortadan kalktı: 40 dakikalık ulaşım süresi 6 dakikaya düştü
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 32 virajı ortadan kaldırdıklarını belirterek, "Van ve Hakkari'yi birbirine daha da yakınlaştırdık. Tünel ile 32 virajı ortadan kaldırıp yol kotunu 230 metre aşağı çekerek ulaşım süresini 40 dakikadan 6 dakikaya düşürdük" dedi.
Van ile Hakkari arasında '32 virajlar' olarak bilinen Güzeldere Geçidi'nde 2013 yılında yapımına başlanan tünel trafiğe açıldı.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, "Van ve Hakkari'yi birbirine daha da yakınlaştırdık. Tünelle 32 virajı ortadan kaldırıp, yol kotunu 230 metre aşağı çekerek ulaşım süresini 40 dakikadan 6 dakikaya düşürdük." dedi.
'Ulaşım süresi 6 dakikaya düştü'
Özellikle kış aylarında sürücüler için çileye dönüşen geçitte yapımı tamamlanan tünel için açılış töreni düzenlendi. Malatya'da yaşanan depremden dolayı geçmiş olsun dileklerini ileten Bakan Uraloğlu, "Tünel ile 32 virajı ortadan kaldırıp yol kotunu 230 metre aşağı çekerek ulaşım süresini 40 dakikadan 6 dakikaya düşürdük. Böylece projemiz sayesinde zamandan 72,2 milyon lira, akaryakıttan 73,5 milyon lira olmak üzere yıllık 145,7 milyon lira tasarruf edeceğiz. Çevreye zarar veren araçların karbon emisyonunu da 4,549 ton azaltarak Güzeldere Geçidi'nin ve Van'ın eşsiz doğasının korunmasına katkı sağlayacağız. Artık kışın çetin şartları, bölge insanımızın, yolu kullanan sürücülerimizin ve nakliye sektöründe çalışan şoförlerimizin günlük hayatlarını olumsuz etkilemeyecektir. Bölgedeki sınır ticaretini daha da canlandıracak ve turizm faaliyetlerini geliştirecektir" diye konuştu