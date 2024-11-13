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Bakan Uraloğlu indirimli seyahatten yararlanan emekli sayısını açıkladı
Bakan Uraloğlu indirimli seyahatten yararlanan emekli sayısını açıkladı
Sputnik Türkiye
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 745 binden fazla emeklinin demir yolu ve şehirler arası otobüsle yaptıkları seyahatlerde indirimli bilet... 13.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-13T14:05+0300
2024-11-13T14:05+0300
türkiye
abdulkadir uraloğlu
emekli
seyahat
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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu yazılı açıklamasında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2024 yılını "Emekliler Yılı" olarak ilan etmesi çerçevesinde, emeklilere şehirler arası otobüs seyahatlerinde yüzde 20 indirim uygulandığını anımsattı.Yapılan düzenlemeyle bu yıl sonuna kadar emeklilerin şehirler arası otobüslerde söz konusu indirimle seyahat etmelerine imkan sağlandığını belirten Uraloğlu, "500 bin emeklimiz şehirler arası otobüs seferlerinde uyguladığımız yüzde 20 indirim kampanyasından faydalandı. 2024 yılında ise şehirler arası otobüslerle gerçekleştirilen 13 milyon 43 bin 392 seferde toplam 131 milyon 899 bin 819 yolcumuz sevdiklerine hızlı, konforlu ve güvenli bir şekilde ulaştı" ifadelerini kullandı.'Tüm firmaların emeklilerimize yüzde 20 indirim uygulaması gerekiyor'Uraloğlu, otobüsle şehirler arası yolcu taşımacılığı faaliyetinde bulunmak üzere yetkilendirilen 447 firma bulunduğuna işaret ederek, şunları kaydetti:"Tüm firmaların ücret tarifeleri üzerinden emeklilerimize yüzde 20 indirim uygulaması gerekiyor. Emeklilerimize indirim uygulamayan firmalara 5 uyarma müeyyidesi uyguluyoruz. İndirim uygulamayan firmalara ilişkin emeklilerimizin yazılı veya CİMER yoluyla gönderecekleri tüm şikayetleri de en kısa sürede inceliyor ve sonuçlandırıyoruz."'2024 yılında toplam 89 bin 476 otobüste denetim yaptık'Bakanlık ekipleriyle kolluk kuvvetlerinin işbirliğiyle çalışma yürüttüklerini vurgulayan Uraloğlu, "Şehirler arası otobüs seyahatlerine yönelik U-ETDS üzerinden, elektronik olarak yaptığımız denetimlere ilave olarak yolcu terminallerinde, yol kenarlarında ve kara yolları denetim istasyonlarında denetimler gerçekleştiriyoruz. Fahiş fiyatlı bilet satışı, korsan ve yetki belgesiz taşımacılık ve emeklilere yönelik yüzde 20 indirim uygulanıp uygulanmadığına dair 2024 yılında toplam 89 bin 476 otobüste denetim yaptık" değerlendirmesinde bulundu.Karayolu Taşıma Kanunu'na aykırı faaliyette bulunan otobüs işletmecilerine idari işlem uygulandığını belirten Uraloğlu, fahiş fiyatlı bilet satışının önüne geçilmesi, yolcu taşımacılığında düzenin sağlanması ve emeklilere ücret tarifesi üzerinden yüzde 20 indirim uygulanması için yurt genelinde denetimlerin devam ettiğini bildirdi.149 bin 164 emeklinin tercihi yüksek hızlı trenUraloğlu, emeklilere yönelik indirimlerin sadece şehirler arası otobüs seyahatleriyle sınırlı olmadığını belirterek, şunları aktardı:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241111/emekli-ve-memurlarin-maas-zammi-icin-refah-payi-detaylari-ortaya-cikti-1090274781.html
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abdulkadir uraloğlu, emekli, seyahat
abdulkadir uraloğlu, emekli, seyahat

Bakan Uraloğlu indirimli seyahatten yararlanan emekli sayısını açıkladı

14:05 13.11.2024
© AA / Cem TekkeşinoğluAbdulkadir Uraloğlu
Abdulkadir Uraloğlu - Sputnik Türkiye, 1920, 13.11.2024
© AA / Cem Tekkeşinoğlu
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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 745 binden fazla emeklinin demir yolu ve şehirler arası otobüsle yaptıkları seyahatlerde indirimli bilet kampanyasından yararlandığını bildirdi.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu yazılı açıklamasında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2024 yılını "Emekliler Yılı" olarak ilan etmesi çerçevesinde, emeklilere şehirler arası otobüs seyahatlerinde yüzde 20 indirim uygulandığını anımsattı.
Yapılan düzenlemeyle bu yıl sonuna kadar emeklilerin şehirler arası otobüslerde söz konusu indirimle seyahat etmelerine imkan sağlandığını belirten Uraloğlu, "500 bin emeklimiz şehirler arası otobüs seferlerinde uyguladığımız yüzde 20 indirim kampanyasından faydalandı. 2024 yılında ise şehirler arası otobüslerle gerçekleştirilen 13 milyon 43 bin 392 seferde toplam 131 milyon 899 bin 819 yolcumuz sevdiklerine hızlı, konforlu ve güvenli bir şekilde ulaştı" ifadelerini kullandı.

'Tüm firmaların emeklilerimize yüzde 20 indirim uygulaması gerekiyor'

Uraloğlu, otobüsle şehirler arası yolcu taşımacılığı faaliyetinde bulunmak üzere yetkilendirilen 447 firma bulunduğuna işaret ederek, şunları kaydetti:
"Tüm firmaların ücret tarifeleri üzerinden emeklilerimize yüzde 20 indirim uygulaması gerekiyor. Emeklilerimize indirim uygulamayan firmalara 5 uyarma müeyyidesi uyguluyoruz. İndirim uygulamayan firmalara ilişkin emeklilerimizin yazılı veya CİMER yoluyla gönderecekleri tüm şikayetleri de en kısa sürede inceliyor ve sonuçlandırıyoruz."

'2024 yılında toplam 89 bin 476 otobüste denetim yaptık'

Bakanlık ekipleriyle kolluk kuvvetlerinin işbirliğiyle çalışma yürüttüklerini vurgulayan Uraloğlu, "Şehirler arası otobüs seyahatlerine yönelik U-ETDS üzerinden, elektronik olarak yaptığımız denetimlere ilave olarak yolcu terminallerinde, yol kenarlarında ve kara yolları denetim istasyonlarında denetimler gerçekleştiriyoruz. Fahiş fiyatlı bilet satışı, korsan ve yetki belgesiz taşımacılık ve emeklilere yönelik yüzde 20 indirim uygulanıp uygulanmadığına dair 2024 yılında toplam 89 bin 476 otobüste denetim yaptık" değerlendirmesinde bulundu.
Karayolu Taşıma Kanunu'na aykırı faaliyette bulunan otobüs işletmecilerine idari işlem uygulandığını belirten Uraloğlu, fahiş fiyatlı bilet satışının önüne geçilmesi, yolcu taşımacılığında düzenin sağlanması ve emeklilere ücret tarifesi üzerinden yüzde 20 indirim uygulanması için yurt genelinde denetimlerin devam ettiğini bildirdi.

149 bin 164 emeklinin tercihi yüksek hızlı tren

Uraloğlu, emeklilere yönelik indirimlerin sadece şehirler arası otobüs seyahatleriyle sınırlı olmadığını belirterek, şunları aktardı:
"Demir yolu ile seyahat etmeyi tercih eden emeklilerimiz için yüksek hızlı, bölgesel ve ana hat tren biletlerinde de yüzde 10 indirim uygulamamız devam ediyor. Yüksek hızlı, bölgesel ve ana hat tren biletlerindeki yüzde 10 indirim uygulamamızdan bugüne kadar 245 bin 587 emeklimiz yararlandı. Böylece demir yolu ve şehirler arası otobüsler ile 745 bin 587 emekli vatandaşımız indirimli seyahat etti. Yüksek hızlı trenlerden 149 bin 164, bölgesel trenlerden 57 bin 756, ana hat trenlerinden ise 38 bin 667 kişi yararlandı."
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