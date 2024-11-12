https://anlatilaninotesi.com.tr/20241112/15-kasim-haftasinda-vizyona-girecek-filmler-6-film-seyirciyle-bulusuyor-1090312828.html

15 Kasım haftasında vizyona girecek filmler: 6 film seyirciyle buluşuyor

15 Kasım haftasında vizyona girecek filmler: 6 film seyirciyle buluşuyor

Sputnik Türkiye

Gladyatör 2'den Türk yapımı komedi türünde 'Takıntılar' filmine kadar 15 Kasım Cuma günü 6 film izleyiciyle buluşuyor. Kadıköy'de çekimleri yapılan Nemlizade... 12.11.2024, Sputnik Türkiye

2024-11-12T18:26+0300

2024-11-12T18:26+0300

2024-11-12T18:26+0300

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Havaların soğumasıyla dış mekan aktiviteleri sınırlandı, sinema sezonu açıldı. Sinemaseverlerde beklenti yaratan ünlü Gladyatör filminin ikinci filmi 15 Kasım Cuma günü sinemalarda gösterime giriyor. Beklenti yaratan bir diğer film ise Kadıköy'de çekilen Türk komedi filmi 'Nemlizade' oldu. Gladyatör 2İlk filmi yöneten Ridley Scott'un yine yönetmen koltuğunda oturduğu Gladyatör 2 filmi bu hafta gösterime giriyor. 24 yıl aradan sonra gelen ikinci filmde ünlü oyuncu Pedro Pascal ve Paul Mescal oynuyor. Nemlizadeİsmini Kadıköy Yeldeğirmeni'ndeki bir sokaktan alan yapım ilk olarak dizi olarak izleyicinin sevgisini kazanmıştı. Film ile sevenlerine dönen yapım izleyici kitlesini sinemalara bekliyor. TakıntılarSeda Bakan, Ecem Erkek, Sarp Akkaya'nın başrolünde olduğu 'Takıntılar' komedi filmi, Fransız yazar Laurent Baffie’nin “Toc Toc” adlı tiyatro oyunundan uyarlanmış. Buz Devri 6 ne zaman?Küçük sinemaseverlerin heyecanla beklediği Buz Devri 6'nın hazırlıklarının başladığı açıklandı. Sevilen animasyon filminin 2026 yılında vizyona gireceği belirtilirken serinin ilk beş filminde izleyicilerin gönlünde taht kuran ana karakterlerin Buz Devri 6'da olacağı kaydedildi. Buz Devri 5 2016 yılında vizyona girmiş ve beğeni toplamıştı. Filmin tanıtım videosu ise hafta sonu yayımlandı. Zir-i Cin 3: Cin Düğümü ve VebalZir-i Cin 3: Cin Düğümü korku filminde, cin düğümü büyüsünün etkisi altında olan ailesini korumak için hayatının en büyük sınavını veren genç bir kadının hikayesi yer alıyor. Bir diğer korku filmi 'Vebal' ise izleyici ile bu hafta buluşuyor. Eski kocasının evliliğini engellemek isteyen genç kadın bu amaçla büyü yaptırıyor. RosinanteNilay Erdönmez, Fatih Dönmez ve Can Demir'in oynadığı Rosinante adlı dram filminde Salih ve Ayşe, altı yaşındaki hiç konuşmayan oğulları ile birlikte İstanbul’da kentsel dönüşüme girmek üzere olan bir semtte yaşamaktadır. Film ailenin hayatını konu almaktadır.

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