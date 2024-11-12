15 Kasım haftasında vizyona girecek filmler: 6 film seyirciyle buluşuyor

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
13:00
6 dk
HABER MASASI
1990'lar, Türk müziği için bir değişim ve yeniliğin ön planda olduğu bir dönem.
13:30
35 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
Geçmişin izlerinin getirdiği retroaktif kıskançlık nedir?
14:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
6 dk
EKONOMİ PANORAMA
Erdal Kaplanseren'le Ekonomi Panorama
15:06
54 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
‘ABD’nin kendi kendine yetebilen bir ülke olmasını ve Çin ile ticari köprü bulunmaması gerektiğini savunuyorlar’
16:05
84 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
3 dk
MUSTAFA HOŞ İLE YOL ARKADAŞI
Narin davasının bilinmeyenleri
17:33
86 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
5 dk
BÖLGENİN KALBİ
CHP'de neler oluyor? Bozkurt, kulis bilgilerini açıkladı
19:05
84 dk
SESLİ HABER
63 ülkeden bin akademisyen Karahantepe’nin büyüsüne kapıldı
20:37
3 dk
SESLİ HABER
Uzmanından 6 il için deprem uyarısı: Stres biriktirmeye devam ediyor
20:43
2 dk
SESLİ HABER
Pastırma sıcakları nedir? Adını nerden aldı?
20:47
2 dk
SESLİ HABER
Kızıl Gezegen'in yüzeyinde 'dünya dışı' bir enkaz keşfedildi
20:51
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
SEYİR HALİ
Türkiye, ağaçlandırma konusunda ne durumda?
07:06
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
YERİ VE ZAMANI
Avukat Özkurt: ‘TFF’nin yasa dışı bahise karşı bir yaptırımı yok’
09:05
95 dk
SESLİ HABER
Nikah memuru yanlışlıkla damatla evlendi
10:50
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:06
14 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:21
16 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:45
12 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:01
5 dk
OKAN ASLAN İLE GÜN ORTASI
Güliz Ayla, diyabet hastalarında sensörün önemine değindi
12:06
84 dk
HABER MASASI
Selin Yazıcı, Ebru Dönmez ve Serkan Baştımar'la Haber Masası
13:30
35 dk
FUTBOL SAATİ
Selin Yazıcı ve Serhat Ayan'la Futbol Saati
14:05
55 dk
ANKARA FARKI
Prof. Dr. Oyan: İzlenen programda krizin yükü sabit gelirlilere
15:01
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
4 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:05
85 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
3 dk
YOL ARKADAŞI
Serdar Ortaç ve Mehmet Ali Erbil adaleti
17:34
86 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
SESLİ HABER
Nikah memuru yanlışlıkla damatla evlendi
19:23
3 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
- Sputnik Türkiye, 1920
YAŞAM
Türkiye ve dünyadan ilgi çekici yaşam haberleri, toplumsal olaylar, güncel araştırmalar, fotoğraf ve video galerileri.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241112/15-kasim-haftasinda-vizyona-girecek-filmler-6-film-seyirciyle-bulusuyor-1090312828.html
15 Kasım haftasında vizyona girecek filmler: 6 film seyirciyle buluşuyor
15 Kasım haftasında vizyona girecek filmler: 6 film seyirciyle buluşuyor
Sputnik Türkiye
Gladyatör 2'den Türk yapımı komedi türünde 'Takıntılar' filmine kadar 15 Kasım Cuma günü 6 film izleyiciyle buluşuyor. Kadıköy'de çekimleri yapılan Nemlizade... 12.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-12T18:26+0300
2024-11-12T18:26+0300
yaşam
vizyon
vizyon filmleri
vizyona girecek filmler
sinema
yerli sinema
sinema filmi
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0b/0c/1090313063_0:0:359:202_1920x0_80_0_0_e5f9312be6c4a7d7f77835a1ec791245.jpg
Havaların soğumasıyla dış mekan aktiviteleri sınırlandı, sinema sezonu açıldı. Sinemaseverlerde beklenti yaratan ünlü Gladyatör filminin ikinci filmi 15 Kasım Cuma günü sinemalarda gösterime giriyor. Beklenti yaratan bir diğer film ise Kadıköy'de çekilen Türk komedi filmi 'Nemlizade' oldu. Gladyatör 2İlk filmi yöneten Ridley Scott'un yine yönetmen koltuğunda oturduğu Gladyatör 2 filmi bu hafta gösterime giriyor. 24 yıl aradan sonra gelen ikinci filmde ünlü oyuncu Pedro Pascal ve Paul Mescal oynuyor. Nemlizadeİsmini Kadıköy Yeldeğirmeni'ndeki bir sokaktan alan yapım ilk olarak dizi olarak izleyicinin sevgisini kazanmıştı. Film ile sevenlerine dönen yapım izleyici kitlesini sinemalara bekliyor. TakıntılarSeda Bakan, Ecem Erkek, Sarp Akkaya'nın başrolünde olduğu 'Takıntılar' komedi filmi, Fransız yazar Laurent Baffie’nin “Toc Toc” adlı tiyatro oyunundan uyarlanmış. Buz Devri 6 ne zaman?Küçük sinemaseverlerin heyecanla beklediği Buz Devri 6'nın hazırlıklarının başladığı açıklandı. Sevilen animasyon filminin 2026 yılında vizyona gireceği belirtilirken serinin ilk beş filminde izleyicilerin gönlünde taht kuran ana karakterlerin Buz Devri 6'da olacağı kaydedildi. Buz Devri 5 2016 yılında vizyona girmiş ve beğeni toplamıştı. Filmin tanıtım videosu ise hafta sonu yayımlandı. Zir-i Cin 3: Cin Düğümü ve VebalZir-i Cin 3: Cin Düğümü korku filminde, cin düğümü büyüsünün etkisi altında olan ailesini korumak için hayatının en büyük sınavını veren genç bir kadının hikayesi yer alıyor. Bir diğer korku filmi 'Vebal' ise izleyici ile bu hafta buluşuyor. Eski kocasının evliliğini engellemek isteyen genç kadın bu amaçla büyü yaptırıyor. RosinanteNilay Erdönmez, Fatih Dönmez ve Can Demir'in oynadığı Rosinante adlı dram filminde Salih ve Ayşe, altı yaşındaki hiç konuşmayan oğulları ile birlikte İstanbul’da kentsel dönüşüme girmek üzere olan bir semtte yaşamaktadır. Film ailenin hayatını konu almaktadır.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241031/kasim-ayinda-vizyona-girecek-filmler-belli-oldu-3-yerli-3-yabanci-1089905350.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0b/0c/1090313063_6:0:350:258_1920x0_80_0_0_52ada1afc4249a24b7e832b5494d986b.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
vizyona girecek filmler, bugün vizyona giren filmler, vizyona giren filmler, sinema filmleri, film önerileri, sinemadaki filmler, sinemadaki filmler, vizyona giren filmler, vizyona girecek filmler kasım, bu hafta vizyona girecek filmler, vizyona yeni giren filmler, bu hafta sinemalarda, gladyatör, buz devri 6 ne zaman, buz devri 6 ne zaman vizyona girecek, buz devri 6, buz devri
vizyona girecek filmler, bugün vizyona giren filmler, vizyona giren filmler, sinema filmleri, film önerileri, sinemadaki filmler, sinemadaki filmler, vizyona giren filmler, vizyona girecek filmler kasım, bu hafta vizyona girecek filmler, vizyona yeni giren filmler, bu hafta sinemalarda, gladyatör, buz devri 6 ne zaman, buz devri 6 ne zaman vizyona girecek, buz devri 6, buz devri

15 Kasım haftasında vizyona girecek filmler: 6 film seyirciyle buluşuyor

18:26 12.11.2024
© Fotoğraf15 Kasım haftasında vizyona girecek filmler: 6 film seyirciyle buluşuyor
15 Kasım haftasında vizyona girecek filmler: 6 film seyirciyle buluşuyor - Sputnik Türkiye, 1920, 12.11.2024
© Fotoğraf
Abone ol
Gladyatör 2'den Türk yapımı komedi türünde 'Takıntılar' filmine kadar 15 Kasım Cuma günü 6 film izleyiciyle buluşuyor. Kadıköy'de çekimleri yapılan Nemlizade de vizyondaki bir diğer yapım olurken Vebal ve Zir-i Cin serisinin 3. filmi Cin düğümü korku türünün örnekleri arasında.
Havaların soğumasıyla dış mekan aktiviteleri sınırlandı, sinema sezonu açıldı. Sinemaseverlerde beklenti yaratan ünlü Gladyatör filminin ikinci filmi 15 Kasım Cuma günü sinemalarda gösterime giriyor. Beklenti yaratan bir diğer film ise Kadıköy'de çekilen Türk komedi filmi 'Nemlizade' oldu.

Gladyatör 2

İlk filmi yöneten Ridley Scott'un yine yönetmen koltuğunda oturduğu Gladyatör 2 filmi bu hafta gösterime giriyor. 24 yıl aradan sonra gelen ikinci filmde ünlü oyuncu Pedro Pascal ve Paul Mescal oynuyor.

Nemlizade

İsmini Kadıköy Yeldeğirmeni'ndeki bir sokaktan alan yapım ilk olarak dizi olarak izleyicinin sevgisini kazanmıştı. Film ile sevenlerine dönen yapım izleyici kitlesini sinemalara bekliyor.

Takıntılar

Seda Bakan, Ecem Erkek, Sarp Akkaya'nın başrolünde olduğu 'Takıntılar' komedi filmi, Fransız yazar Laurent Baffie’nin “Toc Toc” adlı tiyatro oyunundan uyarlanmış.

Buz Devri 6 ne zaman?

Küçük sinemaseverlerin heyecanla beklediği Buz Devri 6'nın hazırlıklarının başladığı açıklandı. Sevilen animasyon filminin 2026 yılında vizyona gireceği belirtilirken serinin ilk beş filminde izleyicilerin gönlünde taht kuran ana karakterlerin Buz Devri 6'da olacağı kaydedildi. Buz Devri 5 2016 yılında vizyona girmiş ve beğeni toplamıştı. Filmin tanıtım videosu ise hafta sonu yayımlandı.

Zir-i Cin 3: Cin Düğümü ve Vebal

Zir-i Cin 3: Cin Düğümü korku filminde, cin düğümü büyüsünün etkisi altında olan ailesini korumak için hayatının en büyük sınavını veren genç bir kadının hikayesi yer alıyor. Bir diğer korku filmi 'Vebal' ise izleyici ile bu hafta buluşuyor. Eski kocasının evliliğini engellemek isteyen genç kadın bu amaçla büyü yaptırıyor.

Rosinante

Nilay Erdönmez, Fatih Dönmez ve Can Demir'in oynadığı Rosinante adlı dram filminde Salih ve Ayşe, altı yaşındaki hiç konuşmayan oğulları ile birlikte İstanbul’da kentsel dönüşüme girmek üzere olan bir semtte yaşamaktadır. Film ailenin hayatını konu almaktadır.
Karo Film Oktyabr Sinema Salonu, Moskova, Rusya - Sputnik Türkiye, 1920, 31.10.2024
YAŞAM
Kasım ayında vizyona girecek filmler belli oldu: 3 yerli 3 yabancı
31 Ekim, 23:54
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала