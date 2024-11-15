https://anlatilaninotesi.com.tr/20241115/2025te-ilk-kez-duzenlenecek-kulupler-dunya-kupasi-tanitildi-1090414212.html

2025'te ilk kez düzenlenecek Kulüpler Dünya Kupası tanıtıldı

2025'te ilk kez düzenlenecek Kulüpler Dünya Kupası tanıtıldı

Sputnik Türkiye

FIFA Dünya Kulüpler Kupası 2025 yılında 32 takımın katılımı ile ilk kez düzenlenecek. Amerika Birleşik Devletleri'nde 15 Haziran 2025 ile 13 Temmuz 2025... 15.11.2024, Sputnik Türkiye

2024-11-15T00:27+0300

2024-11-15T00:27+0300

2024-11-15T00:32+0300

spor

fifa

fifa dünya kupası

fifa kulüpler dünya kupası

maç

tarihi maç

maç yayını

milli takım

a milli futbol takımı

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/01/1f/1066385554_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_4d1e1801088a923dea6fb4f54a720830.jpg

FIFA tarafından formatı düzenlenen Dünya Kulüpler Kupası'nın şampiyonluk kupasının tanıtımı ilk kez yapıldı.2025 yılında ABD'de düzenlenecek FIFA Dünya Kulüpler Kupası 15 Haziran 2025 ile 13 Temmuz 2025 tarihleri arasında yapılacak. FIFA turnuvanın şampiyonluk kupasının tasarımında lüks mücevher markası ile işbirliğine gidildiğini belirtti. Pimle birbirine bağlı aynı yörüngede dönebilen kupanın 24 ayar altından yapıldığı ifade edildi. Ödülün iki tarafında da lazer ile işlenmiş yazı ve simgeler bulunuyor. FIFA Dünya Kulüpler Kupası nasıl?ABD'de düzenlenecek FIFA Dünya Kulüpler Kupası'nın 6 konfederasyondan 32 takım ile açılış yapacağı açıklandı. 4 takımlı 8 gruba ayrılacak takımlar birbiri ile tek maç usulü karşılaşacak. İlk iki sırada grubunu tamamlayan takımlar tek maç eleme usulüne göre tekrar karşılaşacak.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20231217/fifa-yeni-turnuvayi-duyurdu-fifa-kitalararasi-kupasi-1078555556.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

fifa kulüpler kupası ne zaman, fifa dünya kupası nerede