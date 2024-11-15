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2025'te ilk kez düzenlenecek Kulüpler Dünya Kupası tanıtıldı
2025'te ilk kez düzenlenecek Kulüpler Dünya Kupası tanıtıldı
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FIFA Dünya Kulüpler Kupası 2025 yılında 32 takımın katılımı ile ilk kez düzenlenecek. Amerika Birleşik Devletleri'nde 15 Haziran 2025 ile 13 Temmuz 2025... 15.11.2024, Sputnik Türkiye
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FIFA tarafından formatı düzenlenen Dünya Kulüpler Kupası'nın şampiyonluk kupasının tanıtımı ilk kez yapıldı.2025 yılında ABD'de düzenlenecek FIFA Dünya Kulüpler Kupası 15 Haziran 2025 ile 13 Temmuz 2025 tarihleri arasında yapılacak. FIFA turnuvanın şampiyonluk kupasının tasarımında lüks mücevher markası ile işbirliğine gidildiğini belirtti. Pimle birbirine bağlı aynı yörüngede dönebilen kupanın 24 ayar altından yapıldığı ifade edildi. Ödülün iki tarafında da lazer ile işlenmiş yazı ve simgeler bulunuyor. FIFA Dünya Kulüpler Kupası nasıl?ABD'de düzenlenecek FIFA Dünya Kulüpler Kupası'nın 6 konfederasyondan 32 takım ile açılış yapacağı açıklandı. 4 takımlı 8 gruba ayrılacak takımlar birbiri ile tek maç usulü karşılaşacak. İlk iki sırada grubunu tamamlayan takımlar tek maç eleme usulüne göre tekrar karşılaşacak.
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fifa kulüpler kupası ne zaman, fifa dünya kupası nerede
fifa kulüpler kupası ne zaman, fifa dünya kupası nerede

2025'te ilk kez düzenlenecek Kulüpler Dünya Kupası tanıtıldı

00:27 15.11.2024 (güncellendi: 00:32 15.11.2024)
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FIFA Kulüpler Dünya Kupası - Sputnik Türkiye, 1920, 15.11.2024
© AA
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FIFA Dünya Kulüpler Kupası 2025 yılında 32 takımın katılımı ile ilk kez düzenlenecek. Amerika Birleşik Devletleri'nde 15 Haziran 2025 ile 13 Temmuz 2025 tarihinde düzenlenecek turnuvanın şampiyonluk kupasının tasarımında lüks mücevher markası ile işbirliğine gidildiği açıklandı.
FIFA tarafından formatı düzenlenen Dünya Kulüpler Kupası'nın şampiyonluk kupasının tanıtımı ilk kez yapıldı.
2025 yılında ABD'de düzenlenecek FIFA Dünya Kulüpler Kupası 15 Haziran 2025 ile 13 Temmuz 2025 tarihleri arasında yapılacak. FIFA turnuvanın şampiyonluk kupasının tasarımında lüks mücevher markası ile işbirliğine gidildiğini belirtti. Pimle birbirine bağlı aynı yörüngede dönebilen kupanın 24 ayar altından yapıldığı ifade edildi. Ödülün iki tarafında da lazer ile işlenmiş yazı ve simgeler bulunuyor.

FIFA Dünya Kulüpler Kupası nasıl?

ABD'de düzenlenecek FIFA Dünya Kulüpler Kupası'nın 6 konfederasyondan 32 takım ile açılış yapacağı açıklandı. 4 takımlı 8 gruba ayrılacak takımlar birbiri ile tek maç usulü karşılaşacak. İlk iki sırada grubunu tamamlayan takımlar tek maç eleme usulüne göre tekrar karşılaşacak.
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