https://anlatilaninotesi.com.tr/20241114/yillar-sonra-ortaya-cikan-iffet-filminin-cemili-faruk-peker-kimdir-hangi-filmlerde-rol-aldi-1090384837.html

Yıllar sonra ortaya çıkan İffet filminin 'Cemil'i Faruk Peker kimdir, hangi filmlerde rol aldı?

Yıllar sonra ortaya çıkan İffet filminin 'Cemil'i Faruk Peker kimdir, hangi filmlerde rol aldı?

Sputnik Türkiye

Müjde Ar ile birlikte "İffet" filminde rol alan ve araba camı sahnesiyle uzun yıllar gündem olan Faruk Peker yıllar sonra ortaya çıktı.1982 yapımlı filmdeki... 14.11.2024, Sputnik Türkiye

2024-11-14T12:26+0300

2024-11-14T12:26+0300

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türkiye

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"İffet" filminde canlandırdığı Cemil karakteriyle geniş bir kitleye ulaşan Faruk Peker yıllar sonra ortaya çıktı. Faruk Peker, 1982 yılında çekilen ve Müjde Ar ile rol aldığı "İffet" filmindeki araba camı sahnesiyle uzun süre gündem olmuştu. Uzun yıllar gözükmeyen Faruk Peker, açtığı bir YouTube kanalıyla yeniden gündeme geldi ve seneler sonra ortaya çıktı. Peker yaptığı açıklamada, "Benim amacım bütün görgü, tecrübe, macera ve hayat hikayelerimi sizlerle paylaşmak. Bu hikayelerimi size anlatmam lazım" ifadelerini kullandı. Oyuncuya sosyal medya hesabından Cem Yılmaz da destek paylaşımı yaparak "YouTube kanalında ne de güzel anlatıyor. Çok yaşa ağabeyim" dedi. Müjde Ar'ın haberi yokmuşPeker, daha önce verdiği bir röportajda araba sahnesiyle ilgili, "Sabah 08.00 Belgrad Ormanı'ndayız. Rahmetli Kartal Ağabey dedi ki; 'Faruk öyle bir şey yapacağız ki, 50 sene konuşulacak'. Taşı 50 seneye attı. Ben de yeni yetmeyim, 25 yaşındayım. 'Nasıl olacak ağabey?' dedim. Ahmet Sezerel de asistanı. Daha Müjde sete gelmemişti. Hemen provayı yaptık" demişti. Müjde Ar'ın sahneden habersiz olduğunu da ifade eden aktör, "Müjde'nin ne dediğini açıkça söylemem, yayınlayamazsın çünkü. İlk yorumundan sonra kahkahalarla güldük" şeklinde sözlerini sürdürmüştü.Faruk Peker kimdir, nereli, hangi filmlerde oynadı?Faruk Peker, 1 Ocak 1956 tarihinde İstanbul'da doğdu. Türk sinema oyuncusu, senarist ve eski manken olarak tanınan Peker, Yeşilçam'ın unutulmaz yüzlerinden biri haline gelmiştir. T.C. eski başbakanlarından Recep Peker’in torunu olan Faruk Peker, küçük yaşlarda basketbola ilgi duydu ve Milli Takım seviyesinde oynadı. Sonrasında modelliğe yönelerek kariyerine ilk adımlarını attı ve 1977'de Yılmaz Duru'nun yönettiği Kükreyen Aslan filminde oyunculuğa başladı. 1980'lerde sinema dünyasında geniş bir izleyici kitlesine ulaşan Peker, özellikle Müjde Ar ile başrollerini paylaştığı İffet filmiyle büyük beğeni topladı. Kariyerinin ilerleyen yıllarında Ahu Tuğba, Banu Alkan gibi dönemin ünlü isimleriyle de başroller paylaştı. 1990'lı yıllarda dizi projelerinde de yer aldı; Berivan, Zehirli Çiçek, ve Yeniden Çalıkuşu gibi yapımlarda oynadı. Ayrıca Şah Mat, Kuşku ve Girdap gibi filmlerde senaryo yazarı olarak katkı sundu. 2005 yılına kadar oyunculuk kariyerini sürdürdü.Yönetmenliğini Kartal Tibet'in yaptığı ve Müjde Ar, Faruk Peker, Savaş Başar, Ergün Uçucu ve Damla Çoşkunoğlu gibi isimlerin rol aldığı film 1982 yılında izleyiciyle buluşmuştu.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241114/tarkan-ve-cem-yilmaz-almanyada-bulustu-1090382365.html

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