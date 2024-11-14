https://anlatilaninotesi.com.tr/20241114/tarkan-ve-cem-yilmaz-almanyada-bulustu-1090382365.html

Tarkan ve Cem Yılmaz, Almanya'da buluştu

Tarkan ve Cem Yılmaz, Almanya'da buluştu

Sputnik Türkiye

Ünlü şarkıcı Tarkan, komedyen Cem Yılmaz'ın Almanya'daki gösterisini izledi. Gösteri sonrasında bir araya gelen ikili eğlenceli anlarını sosyal medyadan... 14.11.2024, Sputnik Türkiye

2024-11-14T11:25+0300

2024-11-14T11:25+0300

2024-11-14T11:25+0300

yaşam

tarkan

cem yılmaz

almanya

gösteri

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0b/0e/1090381446_0:174:1441:984_1920x0_80_0_0_0b3e7a26db2752bc01aa7c9ea2b90195.jpg

Ünlü şarkıcı Tarkan, Avrupa turnesi kapsamında Almanya'nın Düsseldorf kentine gelen komedyen Cem Yılmaz'ı yalnız bırakmadı. Eşi Pınar Tevetoğlu'yla birlikte gösteriyi izleyen ünlü şarkıcı, gösteri sonrasında da Cem Yılmaz'la çekilen fotoğraflarını paylaştı. Birbirimize iyi geldik mesajıTarkan'ın gösterisine gelmesinden çok mutlu olan Cem Yılmaz, "Düsseldorf'ta bu geceyi güzelleştiren tüm seyircime ve can arkadaşım Tarkan ve ailesine çok teşekkür ederim. Beni ilk günkü heyecanıma götüren bir performanstı! Çok yaşa kral" dedi. Genç seslerden Tarkan ve benTarkan da gösteri sonrasında çekilen fotoğrafları, "Dün sevgili Cem ve dostlarla çok hoş sohbetli, tatlı bir akşam geçirdik. Ee biraz güldük, eğlendik de tabii:) İyi geldik birbirimize. Unutulmaz bir anı oldu" mesajıyla paylaştı. Ardından Cem Yılmaz da; "Genç seslerden Tarkan ve ben. Bu çocuğa dikkat! İnanılmaz doğru adımlarla gümbür gümbür geliyor" şeklinde esprili bir yorum yaptı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240808/tarkan-havlusunu-hayranina-atti-merak-etmeyin-mis-gibi-kokuyor--1086629373.html

almanya

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

tarkan, cem yılmaz, konser, almanya,