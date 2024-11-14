https://anlatilaninotesi.com.tr/20241114/tarkan-ve-cem-yilmaz-almanyada-bulustu-1090382365.html
Tarkan ve Cem Yılmaz, Almanya'da buluştu
Tarkan ve Cem Yılmaz, Almanya'da buluştu
Sputnik Türkiye
Ünlü şarkıcı Tarkan, komedyen Cem Yılmaz'ın Almanya'daki gösterisini izledi. Gösteri sonrasında bir araya gelen ikili eğlenceli anlarını sosyal medyadan... 14.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-14T11:25+0300
2024-11-14T11:25+0300
2024-11-14T11:25+0300
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Ünlü şarkıcı Tarkan, Avrupa turnesi kapsamında Almanya'nın Düsseldorf kentine gelen komedyen Cem Yılmaz'ı yalnız bırakmadı. Eşi Pınar Tevetoğlu'yla birlikte gösteriyi izleyen ünlü şarkıcı, gösteri sonrasında da Cem Yılmaz'la çekilen fotoğraflarını paylaştı. Birbirimize iyi geldik mesajıTarkan'ın gösterisine gelmesinden çok mutlu olan Cem Yılmaz, "Düsseldorf'ta bu geceyi güzelleştiren tüm seyircime ve can arkadaşım Tarkan ve ailesine çok teşekkür ederim. Beni ilk günkü heyecanıma götüren bir performanstı! Çok yaşa kral" dedi. Genç seslerden Tarkan ve benTarkan da gösteri sonrasında çekilen fotoğrafları, "Dün sevgili Cem ve dostlarla çok hoş sohbetli, tatlı bir akşam geçirdik. Ee biraz güldük, eğlendik de tabii:) İyi geldik birbirimize. Unutulmaz bir anı oldu" mesajıyla paylaştı. Ardından Cem Yılmaz da; "Genç seslerden Tarkan ve ben. Bu çocuğa dikkat! İnanılmaz doğru adımlarla gümbür gümbür geliyor" şeklinde esprili bir yorum yaptı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240808/tarkan-havlusunu-hayranina-atti-merak-etmeyin-mis-gibi-kokuyor--1086629373.html
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tarkan, cem yılmaz, konser, almanya,
tarkan, cem yılmaz, konser, almanya,
Tarkan ve Cem Yılmaz, Almanya'da buluştu
Ünlü şarkıcı Tarkan, komedyen Cem Yılmaz'ın Almanya'daki gösterisini izledi. Gösteri sonrasında bir araya gelen ikili eğlenceli anlarını sosyal medyadan paylaştı.
Ünlü şarkıcı Tarkan, Avrupa turnesi kapsamında Almanya'nın Düsseldorf kentine gelen komedyen Cem Yılmaz'ı yalnız bırakmadı. Eşi Pınar Tevetoğlu'yla birlikte gösteriyi izleyen ünlü şarkıcı, gösteri sonrasında da Cem Yılmaz'la çekilen fotoğraflarını paylaştı.
Birbirimize iyi geldik mesajı
Tarkan'ın gösterisine gelmesinden çok mutlu olan Cem Yılmaz, "Düsseldorf'ta bu geceyi güzelleştiren tüm seyircime ve can arkadaşım Tarkan ve ailesine çok teşekkür ederim. Beni ilk günkü heyecanıma götüren bir performanstı! Çok yaşa kral" dedi.
Genç seslerden Tarkan ve ben
Tarkan da gösteri sonrasında çekilen fotoğrafları, "Dün sevgili Cem ve dostlarla çok hoş sohbetli, tatlı bir akşam geçirdik. Ee biraz güldük, eğlendik de tabii:) İyi geldik birbirimize. Unutulmaz bir anı oldu" mesajıyla paylaştı. Ardından Cem Yılmaz da; "Genç seslerden Tarkan ve ben. Bu çocuğa dikkat! İnanılmaz doğru adımlarla gümbür gümbür geliyor" şeklinde esprili bir yorum yaptı.