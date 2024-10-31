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'Kötü insanlar yapmamı istedi' dedi, zorla uçağa girdi: 'Uçurmayı bilmiyorum ama kolay görünüyor'
'Kötü insanlar yapmamı istedi' dedi, zorla uçağa girdi: 'Uçurmayı bilmiyorum ama kolay görünüyor'
Sputnik Türkiye
ABD'nin Montana eyaletindeki bir havalimanında güvenlik önlemlerini ihlal eden bir adam zorla uçağa girdi. Yakalandıktan sonra polise 'kötü adamların ona bunu... 31.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-31T10:01+0300
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yaşam
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montana
missoula
havalimanı
alaska airlines
kaçak
hırsız
soygun
suçlama
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ABD'nin Montana eyaletinde bir adam güvenlik görevlilerini geçip uçağın kokpitine girmeye çalıştı. Polis tarafından yakalanan adam uçağı nasıl uçuracağını bilmediğini ancak öğrenmenin 'kolay göründüğünü' söyledi.Montana, Missoula ilçesinde gerçekleşen olayda bir adam güvenlik hattını ihlal edip zorla Alaska Airlines uçağına bindi. Yerel medyaya göre, 34 yaşındaki Justin Seymour, 'kötü insanlar ona bunu yapmasını söylediği için' uçağa bindiğini söyledi. Kontrol noktasından geçen adam hem güvenlik görevlileri onu kovalarken havalimanına yeni inen bir uçağın kapısına doğru ilerledi ve bunu yaparken bazı uçuş görevlilerini yaraladı. Uçağa zorla binen adamın kokpite girmeye çalışırken uçuş görevlileri tarafından yakalandığı ve aralarında arbede yaşandığı bildirildi. Polis tarafından yakalanan adam ifadesinde, 'kötü insanların kendisinden uçağı Seattle'a ardından Estonya'ya uçurmasını istediğini' sözlerini kullanırken memurlara 'uçağı nasıl uçuracağını bilmediğini ancak öğrenmesinin yeterince kolay göründüğünü' söyledi.Adamın kontrol noktasını ihlal etmesinden tutuklanmasına kadar yaklaşık 60 saniye geçtiği bildirildi. Kayıtlara göre, Seymour her biri 500 bin dolarlık kefalet içeren soygun ve hırsızlık suçlamalarıyla karşı karşıya olduğu öne sürüldü.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241025/evin-duvarinda-aksesuar-olarak-kullaniliyordu-19-yuzyildan-kalma-kafatasinin-kimligi-tespit-edildi-1089660300.html
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abd, montana, missoula, havalimanı, alaska airlines, kaçak, hırsız, soygun, suçlama
abd, montana, missoula, havalimanı, alaska airlines, kaçak, hırsız, soygun, suçlama

'Kötü insanlar yapmamı istedi' dedi, zorla uçağa girdi: 'Uçurmayı bilmiyorum ama kolay görünüyor'

10:01 31.10.2024
© REUTERS / TWITTER/MOHITERAJASABD'de Hartsfield-Jackson Atlanta Uluslararası Havalimanı'nda güvenlik noktasında bir silahın kazara ateş almasının ardından tüm uçuşlar kısa süreli durduruldu.
ABD'de Hartsfield-Jackson Atlanta Uluslararası Havalimanı'nda güvenlik noktasında bir silahın kazara ateş almasının ardından tüm uçuşlar kısa süreli durduruldu. - Sputnik Türkiye, 1920, 31.10.2024
© REUTERS / TWITTER/MOHITERAJAS
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ABD'nin Montana eyaletindeki bir havalimanında güvenlik önlemlerini ihlal eden bir adam zorla uçağa girdi. Yakalandıktan sonra polise 'kötü adamların ona bunu yapmasını söylediği için' buna kalkıştığını 'uçak uçurmayı bilmediğini ancak öğrenmenin oldukça kolay göründüğünü' söyledi.
ABD'nin Montana eyaletinde bir adam güvenlik görevlilerini geçip uçağın kokpitine girmeye çalıştı. Polis tarafından yakalanan adam uçağı nasıl uçuracağını bilmediğini ancak öğrenmenin 'kolay göründüğünü' söyledi.
Montana, Missoula ilçesinde gerçekleşen olayda bir adam güvenlik hattını ihlal edip zorla Alaska Airlines uçağına bindi. Yerel medyaya göre, 34 yaşındaki Justin Seymour, 'kötü insanlar ona bunu yapmasını söylediği için' uçağa bindiğini söyledi. Kontrol noktasından geçen adam hem güvenlik görevlileri onu kovalarken havalimanına yeni inen bir uçağın kapısına doğru ilerledi ve bunu yaparken bazı uçuş görevlilerini yaraladı.
Uçağa zorla binen adamın kokpite girmeye çalışırken uçuş görevlileri tarafından yakalandığı ve aralarında arbede yaşandığı bildirildi. Polis tarafından yakalanan adam ifadesinde, 'kötü insanların kendisinden uçağı Seattle'a ardından Estonya'ya uçurmasını istediğini' sözlerini kullanırken memurlara 'uçağı nasıl uçuracağını bilmediğini ancak öğrenmesinin yeterince kolay göründüğünü' söyledi.
Adamın kontrol noktasını ihlal etmesinden tutuklanmasına kadar yaklaşık 60 saniye geçtiği bildirildi. Kayıtlara göre, Seymour her biri 500 bin dolarlık kefalet içeren soygun ve hırsızlık suçlamalarıyla karşı karşıya olduğu öne sürüldü.
ABD - Polis - Olay yeri - Sputnik Türkiye, 1920, 25.10.2024
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