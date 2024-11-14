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Yeşilay Genel Başkanı Dinç'ten uyarı: 'Kumar bağımlılığı başvurularında artış var"
Yeşilay Genel Başkanı Dinç'ten uyarı: 'Kumar bağımlılığı başvurularında artış var"
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Yeşilay Danışmanlık Merkezleri'ne son dönemde kumar bağımlılığı tedavisi için başvuranların sayısında artış yaşandığı belirten Yeşilay Genel Başkanı Mehmet... 14.11.2024, Sputnik Türkiye
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Aralarında Mehmet Ali Erbil, Serdar Ortaç ve çok sayıda sosyal medya fenomeninin de bulunduğu ünlü isimlere yönelik düzenlenen sanal bahis operasyonu sürüyor. Özellikle son dönemde yasadışı bahis ve kumar bağımlılığının arttığına dikkat çekilirken, Yeşilay Genel Başkanı Mehmet Dinç, "Son zamanlarda Yeşilay Danışmanlık Merkezleri'ne kumar bağımlılığı ile ilgili başvuranların sayısında da artış var" ifadelerini kullandı. Gençlere ve çocuklara kumar 'eğlence' gibi gösteriliyorKumar bağımlılığının oluşum şekli ve etkileriyle madde bağımlılığıyla benzer özellikler taşıdığının altını çizen Yeşilay Genel Başkanı Mehmet Dinç, tüm dünyada bağımlılık çeşitlerinin arttığını vurguladı. Son zamanlarda Yeşilay Danışmanlık Merkezleri'ne kumar bağımlılığı ile ilgili başvuranların sayısında da artış olduğunu ifade eden Dinç kumarın çocuklar ve gençler arasında bir eğlence gibi gösterilmeye çalışıldığını vurgulayarak şunları söyledi: 'Kumar o kadar problem değil'Bağımlılık endüstrisinin kumarı bir kültür haline getirmeye çalıştığına işaret eden Dinç, "eğlencesine oynuyorum" yaklaşımıyla başlanan kumarın çok çabuk raydan çıkabildiği uyarısında bulundu.Dinç, insanların kumarla ilgili hassasiyetinin madde bağımlılığı kadar yüksek olmadığına değinerek şunları kaydetti:
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yeşilay, yeşilay genel başkanı doç. dr. mehmet dinç , kumar, online kumar, sanal bahis

Yeşilay Genel Başkanı Dinç'ten uyarı: 'Kumar bağımlılığı başvurularında artış var"

14:31 14.11.2024
© PixabayKumar
Kumar - Sputnik Türkiye, 1920, 14.11.2024
© Pixabay
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Yeşilay Danışmanlık Merkezleri'ne son dönemde kumar bağımlılığı tedavisi için başvuranların sayısında artış yaşandığı belirten Yeşilay Genel Başkanı Mehmet Dinç, aileleri uyardı.
Aralarında Mehmet Ali Erbil, Serdar Ortaç ve çok sayıda sosyal medya fenomeninin de bulunduğu ünlü isimlere yönelik düzenlenen sanal bahis operasyonu sürüyor. Özellikle son dönemde yasadışı bahis ve kumar bağımlılığının arttığına dikkat çekilirken, Yeşilay Genel Başkanı Mehmet Dinç, "Son zamanlarda Yeşilay Danışmanlık Merkezleri'ne kumar bağımlılığı ile ilgili başvuranların sayısında da artış var" ifadelerini kullandı.

Gençlere ve çocuklara kumar 'eğlence' gibi gösteriliyor

Kumar bağımlılığının oluşum şekli ve etkileriyle madde bağımlılığıyla benzer özellikler taşıdığının altını çizen Yeşilay Genel Başkanı Mehmet Dinç, tüm dünyada bağımlılık çeşitlerinin arttığını vurguladı. Son zamanlarda Yeşilay Danışmanlık Merkezleri'ne kumar bağımlılığı ile ilgili başvuranların sayısında da artış olduğunu ifade eden Dinç kumarın çocuklar ve gençler arasında bir eğlence gibi gösterilmeye çalışıldığını vurgulayarak şunları söyledi:
"Çocuklarımız bir oyun oynamak istiyor, kumarla ilgili bir reklam geliyor. Merak ediyor bakıyor, bir süre sonra ona kapılabiliyor. Ya da bir film seyretmek istiyor, çat diye reklam geliyor, oradan takılabiliyor."

'Kumar o kadar problem değil'

Bağımlılık endüstrisinin kumarı bir kültür haline getirmeye çalıştığına işaret eden Dinç, "eğlencesine oynuyorum" yaklaşımıyla başlanan kumarın çok çabuk raydan çıkabildiği uyarısında bulundu.Dinç, insanların kumarla ilgili hassasiyetinin madde bağımlılığı kadar yüksek olmadığına değinerek şunları kaydetti:
"Madde bağımlılığından çok korkuyorlar ama 'kumar o kadar problem değil' diyorlar. Hatta endüstri bunun adını değiştiriyor; 'şans oyunları' diyor, 'talih oyunları' diyor, başka başka şeyler diyor. Hepsi kumardır. Bu bir hastalık haline geldiğinde çok yıkıcı neticelere sebep oluyor. Hem psikolojik olarak yıpranma hem madde bağımlığındaki gibi vücuda, psikolojik yapıya, zihinsel yapıya olumsuz etkiler söz konusu oluyor. Sosyal ilişkilere ciddi zarar veriyor. Hem de duygu durum bozukluğuna ciddi anlamda tehdit oluşturuyor. Dolayısıyla kumar dediğimiz şey aslında sadece ekonomik kayıp değildir. Zararı madde bağımlılığı kadar değil gibi gözüküyor ama yapılan araştırmalar bize çok net gösteriyor ki izlediği sistem, yaptığı yıkım aynı. Dolayısıyla kumar bağımlılığı konusunda madde bağımlılığı kadar tedirgin olmamız, hassasiyet göstermemiz lazım."
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