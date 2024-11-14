Yeşilay Genel Başkanı Dinç'ten uyarı: 'Kumar bağımlılığı başvurularında artış var"

"Madde bağımlılığından çok korkuyorlar ama 'kumar o kadar problem değil' diyorlar. Hatta endüstri bunun adını değiştiriyor; 'şans oyunları' diyor, 'talih oyunları' diyor, başka başka şeyler diyor. Hepsi kumardır. Bu bir hastalık haline geldiğinde çok yıkıcı neticelere sebep oluyor. Hem psikolojik olarak yıpranma hem madde bağımlığındaki gibi vücuda, psikolojik yapıya, zihinsel yapıya olumsuz etkiler söz konusu oluyor. Sosyal ilişkilere ciddi zarar veriyor. Hem de duygu durum bozukluğuna ciddi anlamda tehdit oluşturuyor. Dolayısıyla kumar dediğimiz şey aslında sadece ekonomik kayıp değildir. Zararı madde bağımlılığı kadar değil gibi gözüküyor ama yapılan araştırmalar bize çok net gösteriyor ki izlediği sistem, yaptığı yıkım aynı. Dolayısıyla kumar bağımlılığı konusunda madde bağımlılığı kadar tedirgin olmamız, hassasiyet göstermemiz lazım."