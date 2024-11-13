https://anlatilaninotesi.com.tr/20241113/bakan-tuncdan-sanal-bahis-mesaji--genclerimizi-zehirleyen-hicbir-dijital-platforma-izin-1090338205.html
Bakan Tunç'dan 'sanal bahis' mesajı: Gençlerimizi zehirleyen hiçbir dijital platforma izin vermeyeceğiz
Bakan Tunç'dan 'sanal bahis' mesajı: Gençlerimizi zehirleyen hiçbir dijital platforma izin vermeyeceğiz
Sputnik Türkiye
Ünlü isimlerinde içinde olduğu sanal bahis operasyonu sürerken Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, gençleri zehirleyen sanal bahis, yasa dışı kumar gibi suçlarla... 13.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-13T12:08+0300
2024-11-13T12:08+0300
2024-11-13T12:08+0300
türkiye
sanal bahis
operasyon
online kumar
kumar
adalet bakanı
yılmaz tunç
kadına yönelik şiddet
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Aralarında Serdar Ortaç, Mehmet Ali Erbil ve sosyal medya fenomenlerinin de bulunduğu kişilere yönelik sanal bahis operasyonu sürerken, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, “Gençlerimizi zehirleyen sanal bahis, yasa dışı kumar gibi suçlarla Türk yargısı mücadelesini kararlılıkla sürdürecektir” mesajı verdi. Ailenin Korunması ve Güçlendirilmesi Koordinasyon Kurulu 1. Toplantısı, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'ın ev sahipliğinde Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin ve Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın katılımıyla gerçekleştirildi. Ailenin toplumun çekirdeği ve özü olduğunu dile getiren Bakan Tunç, son 22 yıldır ailenin korunması ve güçlendirilmesi, kadın hakları ile çocuk hakları konusunda anayasal, yasal ve idari birçok önemli düzenlemeyi hayata geçirdiklerini ifade ederek şunları söyledi: Kadına yönelik şiddette 'kravat indirimi' düzenlemesi4. Yargı Paketi ile kadınlara yönelik suçlara karşı yeni düzenlemeler yapıldığını hatırlatan Tunç sözlerini şöyle sürdürdü: “Kadına karşı işlenen kasten öldürme, kasten yaralama, eziyet, kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma suçlarının cezalarının arttırılmasını, kadına yönelik kasten yaralama suçunun tutuklama nedeni sayılmasını, ısrarlı takibin müstakil suç haline getirilmesini, duruşmalarda salt iyi hal indirimi alabilmek için kravat indirimi olarak anılan failin duruşmada mahkemeyi etkilemeye yönelik tutum ve davranışların takdiri indirim nedeni olarak kabul edilemeyeceğine ilişkin düzenlemeyi, kadınların adalete erişimini güçlendirmek için ücretsiz avukat bulundurmasını hayat geçirdik. "Bakanlık olarak kadınların adalet ve yargı hizmetlerine katılmasını çok önemsediklerini bildiren Tunç, "Bu kapsamda 2002 yılında kadın hâkim ve savcı sayısı bin 847 iken, bugün bu sayıyı yüzde 406 oranında artırarak 9 bin 355’e çıkardık. Halihazırda toplam 3 bin 642 olan hâkim ve savcı adayı ve yardımcısının bin 690’ı kadındır. Adalet teşkilatımızda görev alan 95 bin 870 personelden 46 bin 21’i, yani yaklaşık yarısı kadın personelden oluşmaktadır" dedi. Aile bağlarını koparan hiçbir dijital platforma asla izin vermeyeceğizAilenin ve aile bireylerinin korunması konusundaki kararlılıklarını koruduklarını aktaran Tunç, “Bu kapsamda hazırlık çalışmalarını tamamladığımız önümüzdeki günlerde Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından açıklanacak ‘Türkiye Yüzyılı Yargı Reformu Strateji Belgemizde' kadına karşı şiddetin önlenmesine, ailenin zararlı akımlara karşı korunmasına ve çocuklarımızın siber suçlar ve siber zorbalıklardan korunmasına yönelik birçok hedef ve faaliyete yer vereceğiz” diye konuştu.Dijital uyuşturucu vurgusuKüresel düzeyde yoğun bir propagandası yapılan, Türkiye’de aileyi tehdit eden cinsiyetsizleştirme başta olmak üzere zararlı akımları önleyici tedbirler alacaklarını ifade eden Tunç sözlerini şöyle tamamladı:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241111/serdar-ortac-ve-mehmet-ali-erbil-de-listede-yasa-disi-bahis-sorusturmasi-baslatildi-1090252378.html
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sanal bahis, operasyon, online kumar, kumar, adalet bakanı, yılmaz tunç, kadına yönelik şiddet
sanal bahis, operasyon, online kumar, kumar, adalet bakanı, yılmaz tunç, kadına yönelik şiddet
Bakan Tunç'dan 'sanal bahis' mesajı: Gençlerimizi zehirleyen hiçbir dijital platforma izin vermeyeceğiz
Ünlü isimlerinde içinde olduğu sanal bahis operasyonu sürerken Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, gençleri zehirleyen sanal bahis, yasa dışı kumar gibi suçlarla mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceği mesajını verdi.
Aralarında Serdar Ortaç, Mehmet Ali Erbil ve sosyal medya fenomenlerinin de bulunduğu kişilere yönelik sanal bahis operasyonu sürerken, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, “Gençlerimizi zehirleyen sanal bahis, yasa dışı kumar gibi suçlarla Türk yargısı mücadelesini kararlılıkla sürdürecektir” mesajı verdi.
Ailenin Korunması ve Güçlendirilmesi Koordinasyon Kurulu 1. Toplantısı, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'ın ev sahipliğinde Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin ve Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın katılımıyla gerçekleştirildi.
Ailenin toplumun çekirdeği ve özü olduğunu dile getiren Bakan Tunç, son 22 yıldır ailenin korunması ve güçlendirilmesi, kadın hakları ile çocuk hakları konusunda anayasal, yasal ve idari birçok önemli düzenlemeyi hayata geçirdiklerini ifade ederek şunları söyledi:
“Kadın ve erkeklerin eşit haklara sahip olduğunu, kadınlara ve çocuklarımıza pozitif ayrımcılık tanınmasını, çocuğun ana ve babasıyla kişisel ve doğrudan ilişki kurma ve sürdürme hakkına sahip olduğunu, devletin her türlü istismara ve şiddete karşı çocukları koruyucu tedbirleri alma yükümlülüğünü anayasal güvenceye bağladık. Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesi Kanunu'nu yürürlüğe koyduk”
Kadına yönelik şiddette 'kravat indirimi' düzenlemesi
4. Yargı Paketi ile kadınlara yönelik suçlara karşı yeni düzenlemeler yapıldığını hatırlatan Tunç sözlerini şöyle sürdürdü:
“Kadına karşı işlenen kasten öldürme, kasten yaralama, eziyet, kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma suçlarının cezalarının arttırılmasını, kadına yönelik kasten yaralama suçunun tutuklama nedeni sayılmasını, ısrarlı takibin müstakil suç haline getirilmesini, duruşmalarda salt iyi hal indirimi alabilmek için kravat indirimi olarak anılan failin duruşmada mahkemeyi etkilemeye yönelik tutum ve davranışların takdiri indirim nedeni olarak kabul edilemeyeceğine ilişkin düzenlemeyi, kadınların adalete erişimini güçlendirmek için ücretsiz avukat bulundurmasını hayat geçirdik. "
Bakanlık olarak kadınların adalet ve yargı hizmetlerine katılmasını çok önemsediklerini bildiren Tunç, "Bu kapsamda 2002 yılında kadın hâkim ve savcı sayısı bin 847 iken, bugün bu sayıyı yüzde 406 oranında artırarak 9 bin 355’e çıkardık. Halihazırda toplam 3 bin 642 olan hâkim ve savcı adayı ve yardımcısının bin 690’ı kadındır. Adalet teşkilatımızda görev alan 95 bin 870 personelden 46 bin 21’i, yani yaklaşık yarısı kadın personelden oluşmaktadır" dedi.
Aile bağlarını koparan hiçbir dijital platforma asla izin vermeyeceğiz
Ailenin ve aile bireylerinin korunması konusundaki kararlılıklarını koruduklarını aktaran Tunç, “Bu kapsamda hazırlık çalışmalarını tamamladığımız önümüzdeki günlerde Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından açıklanacak ‘Türkiye Yüzyılı Yargı Reformu Strateji Belgemizde' kadına karşı şiddetin önlenmesine, ailenin zararlı akımlara karşı korunmasına ve çocuklarımızın siber suçlar ve siber zorbalıklardan korunmasına yönelik birçok hedef ve faaliyete yer vereceğiz” diye konuştu.
Dijital uyuşturucu vurgusu
Küresel düzeyde yoğun bir propagandası yapılan, Türkiye’de aileyi tehdit eden cinsiyetsizleştirme başta olmak üzere zararlı akımları önleyici tedbirler alacaklarını ifade eden Tunç sözlerini şöyle tamamladı:
"Bu konuda gerek anayasal gerek yasal tüm düzenlemeleri hayata geçirmek zorundayız. Çocuklarımızı zararlı yayınlardan, içeriklerden uzak tutmak, onları her türlü ihmal ve istismardan koruyarak sağlıklı gelişimlerini temin etmek hepimizin vazifesidir. Özellikle dijital oyunların içinde veya sohbet odalarında çocuklarımızı şiddete teşvik eden, onlara ruhen zarar veren, toplumsal değerlerimizden uzaklaştırarak aileleriyle bağlarını kopartan hiçbir dijital platforma asla izin vermeyeceğiz. Bu tür platformlara, sayfalara erişim engeli ve kapatma da dahil olmak üzere her türlü yaptırım kararlılıkla uygulanacaktır. Ayrıca geleceğimizi tehdit eden, aileleri dağıtan, çocuk ve gençlerimizin dünyalarını karartan uyuşturucu belasıyla da mücadelede kararlıyız ve bu kararlılık yolundan asla vazgeçmeyeceğiz. Bunun yanında dijital uyuşturucu gibi gençlerimizi, evlatlarımızı zehirleyen sanal bahis, yasa dışı kumar gibi suçlarla da Türk yargısı mücadelesini kararlılıkla sürdürecektir. “