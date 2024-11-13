https://anlatilaninotesi.com.tr/20241113/bakan-tuncdan-sanal-bahis-mesaji--genclerimizi-zehirleyen-hicbir-dijital-platforma-izin-1090338205.html

Bakan Tunç'dan 'sanal bahis' mesajı: Gençlerimizi zehirleyen hiçbir dijital platforma izin vermeyeceğiz

Bakan Tunç'dan 'sanal bahis' mesajı: Gençlerimizi zehirleyen hiçbir dijital platforma izin vermeyeceğiz

Sputnik Türkiye

Ünlü isimlerinde içinde olduğu sanal bahis operasyonu sürerken Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, gençleri zehirleyen sanal bahis, yasa dışı kumar gibi suçlarla... 13.11.2024, Sputnik Türkiye

2024-11-13T12:08+0300

2024-11-13T12:08+0300

2024-11-13T12:08+0300

türkiye

sanal bahis

operasyon

online kumar

kumar

adalet bakanı

yılmaz tunç

kadına yönelik şiddet

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Aralarında Serdar Ortaç, Mehmet Ali Erbil ve sosyal medya fenomenlerinin de bulunduğu kişilere yönelik sanal bahis operasyonu sürerken, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, “Gençlerimizi zehirleyen sanal bahis, yasa dışı kumar gibi suçlarla Türk yargısı mücadelesini kararlılıkla sürdürecektir” mesajı verdi. Ailenin Korunması ve Güçlendirilmesi Koordinasyon Kurulu 1. Toplantısı, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'ın ev sahipliğinde Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin ve Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın katılımıyla gerçekleştirildi. Ailenin toplumun çekirdeği ve özü olduğunu dile getiren Bakan Tunç, son 22 yıldır ailenin korunması ve güçlendirilmesi, kadın hakları ile çocuk hakları konusunda anayasal, yasal ve idari birçok önemli düzenlemeyi hayata geçirdiklerini ifade ederek şunları söyledi: Kadına yönelik şiddette 'kravat indirimi' düzenlemesi4. Yargı Paketi ile kadınlara yönelik suçlara karşı yeni düzenlemeler yapıldığını hatırlatan Tunç sözlerini şöyle sürdürdü: “Kadına karşı işlenen kasten öldürme, kasten yaralama, eziyet, kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma suçlarının cezalarının arttırılmasını, kadına yönelik kasten yaralama suçunun tutuklama nedeni sayılmasını, ısrarlı takibin müstakil suç haline getirilmesini, duruşmalarda salt iyi hal indirimi alabilmek için kravat indirimi olarak anılan failin duruşmada mahkemeyi etkilemeye yönelik tutum ve davranışların takdiri indirim nedeni olarak kabul edilemeyeceğine ilişkin düzenlemeyi, kadınların adalete erişimini güçlendirmek için ücretsiz avukat bulundurmasını hayat geçirdik. "Bakanlık olarak kadınların adalet ve yargı hizmetlerine katılmasını çok önemsediklerini bildiren Tunç, "Bu kapsamda 2002 yılında kadın hâkim ve savcı sayısı bin 847 iken, bugün bu sayıyı yüzde 406 oranında artırarak 9 bin 355’e çıkardık. Halihazırda toplam 3 bin 642 olan hâkim ve savcı adayı ve yardımcısının bin 690’ı kadındır. Adalet teşkilatımızda görev alan 95 bin 870 personelden 46 bin 21’i, yani yaklaşık yarısı kadın personelden oluşmaktadır" dedi. Aile bağlarını koparan hiçbir dijital platforma asla izin vermeyeceğizAilenin ve aile bireylerinin korunması konusundaki kararlılıklarını koruduklarını aktaran Tunç, “Bu kapsamda hazırlık çalışmalarını tamamladığımız önümüzdeki günlerde Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından açıklanacak ‘Türkiye Yüzyılı Yargı Reformu Strateji Belgemizde' kadına karşı şiddetin önlenmesine, ailenin zararlı akımlara karşı korunmasına ve çocuklarımızın siber suçlar ve siber zorbalıklardan korunmasına yönelik birçok hedef ve faaliyete yer vereceğiz” diye konuştu.Dijital uyuşturucu vurgusuKüresel düzeyde yoğun bir propagandası yapılan, Türkiye’de aileyi tehdit eden cinsiyetsizleştirme başta olmak üzere zararlı akımları önleyici tedbirler alacaklarını ifade eden Tunç sözlerini şöyle tamamladı:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241111/serdar-ortac-ve-mehmet-ali-erbil-de-listede-yasa-disi-bahis-sorusturmasi-baslatildi-1090252378.html

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sanal bahis, operasyon, online kumar, kumar, adalet bakanı, yılmaz tunç, kadına yönelik şiddet