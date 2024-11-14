https://anlatilaninotesi.com.tr/20241114/yedieminlerde-yeni-donem-borclari-eski-sahibi-odeyecek-1090398385.html

Yedieminlerde yeni dönem: Borçları eski sahibi ödeyecek

Yedieminlerde yeni dönem: Borçları eski sahibi ödeyecek

Sputnik Türkiye

Kamuoyunda 9. Yargı Paketi olarak bilinen Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Resmi Gazete'de yayımlandı. Yediemin otoparklarında bulunan... 14.11.2024, Sputnik Türkiye

2024-11-14T15:13+0300

2024-11-14T15:13+0300

2024-11-14T15:13+0300

türkiye

yediemin otoparkı

9. yargı paketi

resmi gazete

borç

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9. Yargı Paketi Resmi Gazete'de yayımlandı. Yargı paketinde yediemin otoparklarında bulunan araçların satışına ilişkin düzenleme de yer aldı. Buna göre buluntu olması nedeniyle veya kanun hükümleri gereğince trafikten men edilerek alıkonulan ve sahipleri tarafından 6 ay içinde teslim alınmayan veya aranmayan yediemin otoparklarındaki araçların satış usulü yeniden belirlenecek. Düzenleme kapsamında 6 ay içinde teslim alınmayan veya aranmayan yediemin otoparklarındaki araçların satışı kolaylaşacak.Satılacak araçların üzerindeki satılamaz, devredilemez ve haciz gibi kısıtlamalar ilgili kurumlara bildirilecek ve satış işlemlerine başlanılacak. Satış işlemi tamamlandığında ise kısıtlamalar otomatik olarak kaldırılarak, tescil kayıtları güncellenecek.Araçların satışından elde edilen tutar, masraflar ve cezalar düşüldükten sonra hak sahiplerine ödenecek. Hak sahiplerine ödenememesi halinde ise yine hak sahiplerine ödenmesi amacıyla muhafaza edilmesi sağlanacak.Borçlar kim tarafından ödenecek?Söz konusu bedeller beş yıl boyunca kamu bankalarında nemalandırılacak. Beş yılın sonunda herhangi bir başvuru gelmemesi halinde ise Hazine'ye devredilecek.Araçların üzerinde kalan borçlar eski sahibinin üzerine yazılacak. Vergi ve trafik cezaları gibi borçlar, borcun yapıldığı dönemdeki sahibine ait olacak. Yeni sahibi aracı borçsuz olarak devralacak.

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türkiye

yediemin otoparkı

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yediemin otoparkı, 9. yargı paketi, resmi gazete, borç