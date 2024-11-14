https://anlatilaninotesi.com.tr/20241114/altin-fiyatlari-daha-da-dusecek-mi-islam-memis-aralik-ayini-isaret-ederek-uyardi-ustune-basa-basa-1090388283.html

Altın fiyatları daha da düşecek mi? İslam Memiş aralık ayını işaret ederek uyardı: 'Üstüne basa basa söylüyorum'

Altın fiyatları daha da düşecek mi? İslam Memiş aralık ayını işaret ederek uyardı: 'Üstüne basa basa söylüyorum'

Sputnik Türkiye

Güçlenen dolar ve yükselen tahvil faizleriyle birlikte altın fiyatları düşüş eğilimini beşinci işlem gününe taşıdı. Altın fiyatları izlediği rekor trendini... 14.11.2024, Sputnik Türkiye

2024-11-14T13:33+0300

2024-11-14T13:33+0300

2024-11-14T13:53+0300

ekonomi

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ons altın

islam memiş

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Altın fiyatları gerileme trendini sürdürüyor. Altın fiyatları, faiz indirimlerinin hızına ilişkin belirsizlikle doların ve tahvil getirilerinin yükselmesinin baskısı altında 8 haftanın dip seviyesini gördü. Ons altın, şu dakikalarda 2 bin 541 dolar, gram altın 2 bin 807 lira ve çeyrek altın ise 4 bin 590 liradan işlem görüyor. Altın yatırımcıları, "Altın fiyatları ne olur, altın fiyatları düşmeye devam edecek mi" sorularının yanıtları için araştırmalarını hızlandırdı. Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş, altın ve gümüş yatırımcılarına önemli uyarılarda bulundu.Altın fiyatları düşmeye devam edecek mi? Altın fiyatları ne zaman yükselecek?YouTube kanalında altın fiyatlarındaki düşüşle ilgili değerlendirmelerde bulunan Memiş, "Özellikle yılın son haftası olarak nitelendirdiğim düşüş trendi devam ediyor. Aralık ayında özellikle altın ve gümüş fiyatlarında tekrar bir yükseliş trendi başlayacağını söylüyorum" uyarısında bulundu. Memiş şunları kaydetti:"Altın ve gümüş alacaklar hazır olun bu hafta sizin haftanız. Özellikle yılın son haftası olarak nitelendirdiğim düşüş trendi devam ediyor. Teknik olarak son 2 aydır 2580 dolar seviyesi ons altın tarafında 31 dolar ve devamında 29.80 seviyesi gümüşün ons fiyatında sıklıkla ifade ediyorum. Teknik olarak beklediğim seviyesinin altına gerileyen ons altın var karşımızda. 2 bin 553 dolar seviyesinin karşısındaki gram altın şu anda 2 bin 970 lira fiziki altın serbest piyasalarda. Özellikle elinde altın ya da gümüş bulunduran yatırımcılara kişisel öngörüm ben bu fiyatlardan kesinlikle altın satmak istemem. Aralık ayında özellikle altın ve gümüş fiyatlarında tekrar bir yükseliş trendi başlayacağını söylüyorum. Uyarılarımı anımsatmak isterim. Bu düşüşün kalıcı olmadığını üzerine basa basa söylemek istiyorum. Elinde altın ya da gümüş bulunduran yatırımcı bu fiyattan satmayı bıraksın. Eğer ekstra bir parası varsa maliyet yapabiliyorsa alım yapabiliyorsa en şanslı yatırımcı benim nazarımda. Elinde TL ya da dolar bulunduran yatırımcı da hem ons hem de gram altın tarafında muhteşem bir fırsat yakaladı. Altın ve gümüş fiyatları benim paramla ucuz değil. Bedava. Bu cümleyi rahatlıkla kullanabiliyorum."

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241114/kus-gribi-tehdidi-buyuyor-veteriner-hekimler-dernegi-genel-baskani-uyardi-onlem-alinmazsa-salgina-1090378766.html

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