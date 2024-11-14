Altın fiyatları daha da düşecek mi? İslam Memiş aralık ayını işaret ederek uyardı: 'Üstüne basa basa söylüyorum'

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
SEYİR HALİ
Avrupa Ligi'nde favoriler belli oldu: 'Türk takımları kupanın biraz uzağında gibi görünüyor'
07:06
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
YERİ VE ZAMANI
Çocuk yoksulluğunun görünmeyen yüzü: 5 çocuk yangında öldü
09:05
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:07
14 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:21
16 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:45
11 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
OKAN ASLAN İLE GÜN ORTASI
MOTED Genel Sekreteri Remzi Öztürk, ilk kez açıkladı: Kademeli bir ceza sistemi üzerinde çalışılıyor
12:05
83 dk
HABER MASASI
90’larda izleyicileri Ekran Başına Kilitleyen Unutulmaz Pembe Diziler
13:30
35 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
Pankreas kanseri ve tedavi başarısı
14:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
5 dk
EKONOMİ PANORAMA
Erdal Kaplanseren'le Ekonomi Panorama
15:06
54 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
‘Trump ekibinde Türkiye’ye sempati besleyen veya Türk yanlısı bir profil ile karşılaşamıyoruz’
16:05
85 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
3 dk
MUSTAFA HOŞ İLE YOL ARKADAŞI
Kurtlar Vadisi MHP
17:33
87 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
4 dk
BÖLGENİN KALBİ
Suriye'ye operasyonun eli kulağında mı?
19:05
85 dk
ÖZEL HABER
Abdullah Ağar: Türk SİHA'larının gizli bilgilerini Fransa'ya Ukrayna vermiş olabilir
20:34
8 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
SEYİR HALİ
Roma'da teknik direktör arayışı sürüyor
07:06
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
6 dk
YERİ VE ZAMANI
Hangi parti, kaç lira asgari ücret talep ediyor?
09:06
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:06
13 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:21
13 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:45
10 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
GÜN ORTASI
Tip-1 diyabet hastalarında sensörün önemi: Bize alarm veriyor, hemen müdahale etme şansımız oluyor
12:05
84 dk
HABER MASASI
1990'larda Moda
13:30
35 dk
YAPAY ZEKA GÜNLÜĞÜ
Yapay zekanın haberciliğe etkisi
14:05
55 dk
ANKARA FARKI
İsmet Özçelik'le Ankara Farkı
15:01
59 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:01
89 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
1 dk
YOL ARKADAŞI
Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı
17:33
87 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
ÖZEL HABER
Abdullah Ağar: Türk SİHA'larının gizli bilgilerini Fransa'ya Ukrayna vermiş olabilir
19:10
8 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
Para - hesap makinesi - Sputnik Türkiye, 1920
EKONOMİ
Türkiye ve dünyadan ekonomi alanındaki güncel gelişmeler, para piyasalarındaki son durum. Kredi kuruluşları değerlendirmesi ve diğer tüm gelişmeler.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241114/altin-fiyatlari-daha-da-dusecek-mi-islam-memis-aralik-ayini-isaret-ederek-uyardi-ustune-basa-basa-1090388283.html
Altın fiyatları daha da düşecek mi? İslam Memiş aralık ayını işaret ederek uyardı: 'Üstüne basa basa söylüyorum'
Altın fiyatları daha da düşecek mi? İslam Memiş aralık ayını işaret ederek uyardı: 'Üstüne basa basa söylüyorum'
Sputnik Türkiye
Güçlenen dolar ve yükselen tahvil faizleriyle birlikte altın fiyatları düşüş eğilimini beşinci işlem gününe taşıdı. Altın fiyatları izlediği rekor trendini... 14.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-14T13:33+0300
2024-11-14T13:53+0300
ekonomi
altın
gram altın
yarım gram altın
ons altın
islam memiş
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0a/12/1089401051_0:0:865:486_1920x0_80_0_0_939afccf9c2391a0212c638b35adbe29.jpg
Altın fiyatları gerileme trendini sürdürüyor. Altın fiyatları, faiz indirimlerinin hızına ilişkin belirsizlikle doların ve tahvil getirilerinin yükselmesinin baskısı altında 8 haftanın dip seviyesini gördü. Ons altın, şu dakikalarda 2 bin 541 dolar, gram altın 2 bin 807 lira ve çeyrek altın ise 4 bin 590 liradan işlem görüyor. Altın yatırımcıları, "Altın fiyatları ne olur, altın fiyatları düşmeye devam edecek mi" sorularının yanıtları için araştırmalarını hızlandırdı. Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş, altın ve gümüş yatırımcılarına önemli uyarılarda bulundu.Altın fiyatları düşmeye devam edecek mi? Altın fiyatları ne zaman yükselecek?YouTube kanalında altın fiyatlarındaki düşüşle ilgili değerlendirmelerde bulunan Memiş, "Özellikle yılın son haftası olarak nitelendirdiğim düşüş trendi devam ediyor. Aralık ayında özellikle altın ve gümüş fiyatlarında tekrar bir yükseliş trendi başlayacağını söylüyorum" uyarısında bulundu. Memiş şunları kaydetti:"Altın ve gümüş alacaklar hazır olun bu hafta sizin haftanız. Özellikle yılın son haftası olarak nitelendirdiğim düşüş trendi devam ediyor. Teknik olarak son 2 aydır 2580 dolar seviyesi ons altın tarafında 31 dolar ve devamında 29.80 seviyesi gümüşün ons fiyatında sıklıkla ifade ediyorum. Teknik olarak beklediğim seviyesinin altına gerileyen ons altın var karşımızda. 2 bin 553 dolar seviyesinin karşısındaki gram altın şu anda 2 bin 970 lira fiziki altın serbest piyasalarda. Özellikle elinde altın ya da gümüş bulunduran yatırımcılara kişisel öngörüm ben bu fiyatlardan kesinlikle altın satmak istemem. Aralık ayında özellikle altın ve gümüş fiyatlarında tekrar bir yükseliş trendi başlayacağını söylüyorum. Uyarılarımı anımsatmak isterim. Bu düşüşün kalıcı olmadığını üzerine basa basa söylemek istiyorum. Elinde altın ya da gümüş bulunduran yatırımcı bu fiyattan satmayı bıraksın. Eğer ekstra bir parası varsa maliyet yapabiliyorsa alım yapabiliyorsa en şanslı yatırımcı benim nazarımda. Elinde TL ya da dolar bulunduran yatırımcı da hem ons hem de gram altın tarafında muhteşem bir fırsat yakaladı. Altın ve gümüş fiyatları benim paramla ucuz değil. Bedava. Bu cümleyi rahatlıkla kullanabiliyorum."
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241114/kus-gribi-tehdidi-buyuyor-veteriner-hekimler-dernegi-genel-baskani-uyardi-onlem-alinmazsa-salgina-1090378766.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0a/12/1089401051_108:0:756:486_1920x0_80_0_0_7119d94d27d050f45500db4addf80183.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
altın fiyatları, altın fiyatları canlı, altın fiyatları ne kadar düşecek, altın fiyatları düşmeye devam edecek mi, altın fiyatları yükselir mi, altın fiyatları ne zaman yükselir, altın fiyatları güncel islam memiş, ons altın ne kadar olur islam memiş, islam memiş ons altın, gram altın ne kadar, çeyrek altın ne kadar canlı, anlık altın, altın fiyatları ne olur islam memiş tahmin, islam memiş altın fiyatları son dakika
altın fiyatları, altın fiyatları canlı, altın fiyatları ne kadar düşecek, altın fiyatları düşmeye devam edecek mi, altın fiyatları yükselir mi, altın fiyatları ne zaman yükselir, altın fiyatları güncel islam memiş, ons altın ne kadar olur islam memiş, islam memiş ons altın, gram altın ne kadar, çeyrek altın ne kadar canlı, anlık altın, altın fiyatları ne olur islam memiş tahmin, islam memiş altın fiyatları son dakika

Altın fiyatları daha da düşecek mi? İslam Memiş aralık ayını işaret ederek uyardı: 'Üstüne basa basa söylüyorum'

13:33 14.11.2024 (güncellendi: 13:53 14.11.2024)
© AAAltın
Altın - Sputnik Türkiye, 1920, 14.11.2024
© AA
Abone ol
Güçlenen dolar ve yükselen tahvil faizleriyle birlikte altın fiyatları düşüş eğilimini beşinci işlem gününe taşıdı. Altın fiyatları izlediği rekor trendini şimdilik geride bıraktı ve sert satışlar geldi. Altın fiyatları düşecek mi, altın fiyatları ne zaman yükselecek? İslam Memiş, yatırımcıları uyardı: aralık ayına dikkat edin.
Altın fiyatları gerileme trendini sürdürüyor. Altın fiyatları, faiz indirimlerinin hızına ilişkin belirsizlikle doların ve tahvil getirilerinin yükselmesinin baskısı altında 8 haftanın dip seviyesini gördü. Ons altın, şu dakikalarda 2 bin 541 dolar, gram altın 2 bin 807 lira ve çeyrek altın ise 4 bin 590 liradan işlem görüyor. Altın yatırımcıları, "Altın fiyatları ne olur, altın fiyatları düşmeye devam edecek mi" sorularının yanıtları için araştırmalarını hızlandırdı. Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş, altın ve gümüş yatırımcılarına önemli uyarılarda bulundu.

Altın fiyatları düşmeye devam edecek mi? Altın fiyatları ne zaman yükselecek?

YouTube kanalında altın fiyatlarındaki düşüşle ilgili değerlendirmelerde bulunan Memiş, "Özellikle yılın son haftası olarak nitelendirdiğim düşüş trendi devam ediyor. Aralık ayında özellikle altın ve gümüş fiyatlarında tekrar bir yükseliş trendi başlayacağını söylüyorum" uyarısında bulundu. Memiş şunları kaydetti:
"Altın ve gümüş alacaklar hazır olun bu hafta sizin haftanız. Özellikle yılın son haftası olarak nitelendirdiğim düşüş trendi devam ediyor. Teknik olarak son 2 aydır 2580 dolar seviyesi ons altın tarafında 31 dolar ve devamında 29.80 seviyesi gümüşün ons fiyatında sıklıkla ifade ediyorum. Teknik olarak beklediğim seviyesinin altına gerileyen ons altın var karşımızda. 2 bin 553 dolar seviyesinin karşısındaki gram altın şu anda 2 bin 970 lira fiziki altın serbest piyasalarda. Özellikle elinde altın ya da gümüş bulunduran yatırımcılara kişisel öngörüm ben bu fiyatlardan kesinlikle altın satmak istemem. Aralık ayında özellikle altın ve gümüş fiyatlarında tekrar bir yükseliş trendi başlayacağını söylüyorum. Uyarılarımı anımsatmak isterim. Bu düşüşün kalıcı olmadığını üzerine basa basa söylemek istiyorum. Elinde altın ya da gümüş bulunduran yatırımcı bu fiyattan satmayı bıraksın. Eğer ekstra bir parası varsa maliyet yapabiliyorsa alım yapabiliyorsa en şanslı yatırımcı benim nazarımda. Elinde TL ya da dolar bulunduran yatırımcı da hem ons hem de gram altın tarafında muhteşem bir fırsat yakaladı. Altın ve gümüş fiyatları benim paramla ucuz değil. Bedava. Bu cümleyi rahatlıkla kullanabiliyorum."
Kuş gribi - Sputnik Türkiye, 1920, 14.11.2024
SAĞLIK
Veteriner Hekimler Derneği büyüyen kuş gribi tehdidine karşı uyardı: Önlem alınmazsa salgın olabilir
11:56
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала