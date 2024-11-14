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SON DAKİKA | SGK'dan Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne: 'Üzerinde hacizler olan gayrimenkullerin teminat verilmesi iyi niyetli değil'
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Ünlü şarkıcı Zeynep Bastık, 'en seksi Türk kadını' seçilince sosyal medya karıştı
Ünlü şarkıcı Zeynep Bastık, 'en seksi Türk kadını' seçilince sosyal medya karıştı
Sputnik Türkiye
Şarkıcı Zeynep Bastık, sosyal medya üzerinden yapılan bir ankette 'en seksi Türk kadını' seçilince sosyal medya ikiye bölündü. 14.11.2024, Sputnik Türkiye
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yaşam
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seksi
türkiye
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Son yılların en popüler şarkıcıları arasında yer alan Zeynep Bastık, bu kez de 'seksilik' tartışmasına konu oldu. Sosyal medya üzerinden yapılan bir ankette 'en seksi Türk kadını' seçilen Bastık'ın hayranları 'hak ettiği ünvanı aldı' derken, eleştirenler de olduSosyal medya üzerinden yapılan bir ankette şarkıcı Zeynep Bastık 'en seksi Türk kadını' seçildi. 31 yaşındaki şarkıcının bu ünvanı alması sosyal medyayı ikiye böldü. Şarkıcının hayranları, "Hak ettiği unvanı almış" ve "Çok güzel bir kadın" gibi olumlu yorumlarda bulunurken, bazı kullanıcılar ise "Güzel mi görmedik" ve "Jüri neye göre seçti?" gibi yorumlar yaparak eleştirdi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241112/abdli-sarkici-beyonc-en-prestijli-universitelerden-birinde-ders-olarak-islenecek-1090310633.html
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Ünlü şarkıcı Zeynep Bastık, 'en seksi Türk kadını' seçilince sosyal medya karıştı

11:08 14.11.2024
© İHAZeynep Bastık
Zeynep Bastık - Sputnik Türkiye, 1920, 14.11.2024
© İHA
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Şarkıcı Zeynep Bastık, sosyal medya üzerinden yapılan bir ankette 'en seksi Türk kadını' seçilince sosyal medya ikiye bölündü.
Son yılların en popüler şarkıcıları arasında yer alan Zeynep Bastık, bu kez de 'seksilik' tartışmasına konu oldu. Sosyal medya üzerinden yapılan bir ankette 'en seksi Türk kadını' seçilen Bastık'ın hayranları 'hak ettiği ünvanı aldı' derken, eleştirenler de oldu
Sosyal medya üzerinden yapılan bir ankette şarkıcı Zeynep Bastık 'en seksi Türk kadını' seçildi. 31 yaşındaki şarkıcının bu ünvanı alması sosyal medyayı ikiye böldü. Şarkıcının hayranları, "Hak ettiği unvanı almış" ve "Çok güzel bir kadın" gibi olumlu yorumlarda bulunurken, bazı kullanıcılar ise "Güzel mi görmedik" ve "Jüri neye göre seçti?" gibi yorumlar yaparak eleştirdi.
Beyonce - Sputnik Türkiye, 1920, 12.11.2024
YAŞAM
ABD'li şarkıcı Beyoncé, en prestijli üniversitelerden birinde 'ders' olarak işlenecek
12 Kasım, 17:05
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