https://anlatilaninotesi.com.tr/20241114/unlu-sarkici-zeynep-bastik-en-seksi-turk-kadini-secilince-sosyal-medya-karisti-1090380334.html

Ünlü şarkıcı Zeynep Bastık, 'en seksi Türk kadını' seçilince sosyal medya karıştı

Ünlü şarkıcı Zeynep Bastık, 'en seksi Türk kadını' seçilince sosyal medya karıştı

Sputnik Türkiye

Şarkıcı Zeynep Bastık, sosyal medya üzerinden yapılan bir ankette 'en seksi Türk kadını' seçilince sosyal medya ikiye bölündü. 14.11.2024, Sputnik Türkiye

2024-11-14T11:08+0300

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yaşam

zeynep bastık

seksi

türkiye

sosyal medya

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Son yılların en popüler şarkıcıları arasında yer alan Zeynep Bastık, bu kez de 'seksilik' tartışmasına konu oldu. Sosyal medya üzerinden yapılan bir ankette 'en seksi Türk kadını' seçilen Bastık'ın hayranları 'hak ettiği ünvanı aldı' derken, eleştirenler de olduSosyal medya üzerinden yapılan bir ankette şarkıcı Zeynep Bastık 'en seksi Türk kadını' seçildi. 31 yaşındaki şarkıcının bu ünvanı alması sosyal medyayı ikiye böldü. Şarkıcının hayranları, "Hak ettiği unvanı almış" ve "Çok güzel bir kadın" gibi olumlu yorumlarda bulunurken, bazı kullanıcılar ise "Güzel mi görmedik" ve "Jüri neye göre seçti?" gibi yorumlar yaparak eleştirdi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241112/abdli-sarkici-beyonc-en-prestijli-universitelerden-birinde-ders-olarak-islenecek-1090310633.html

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