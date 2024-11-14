https://anlatilaninotesi.com.tr/20241114/unlu-sarkici-zeynep-bastik-en-seksi-turk-kadini-secilince-sosyal-medya-karisti-1090380334.html
Ünlü şarkıcı Zeynep Bastık, 'en seksi Türk kadını' seçilince sosyal medya karıştı
Ünlü şarkıcı Zeynep Bastık, 'en seksi Türk kadını' seçilince sosyal medya karıştı
Sputnik Türkiye
Şarkıcı Zeynep Bastık, sosyal medya üzerinden yapılan bir ankette 'en seksi Türk kadını' seçilince sosyal medya ikiye bölündü. 14.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-14T11:08+0300
2024-11-14T11:08+0300
2024-11-14T11:08+0300
yaşam
zeynep bastık
seksi
türkiye
sosyal medya
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Son yılların en popüler şarkıcıları arasında yer alan Zeynep Bastık, bu kez de 'seksilik' tartışmasına konu oldu. Sosyal medya üzerinden yapılan bir ankette 'en seksi Türk kadını' seçilen Bastık'ın hayranları 'hak ettiği ünvanı aldı' derken, eleştirenler de olduSosyal medya üzerinden yapılan bir ankette şarkıcı Zeynep Bastık 'en seksi Türk kadını' seçildi. 31 yaşındaki şarkıcının bu ünvanı alması sosyal medyayı ikiye böldü. Şarkıcının hayranları, "Hak ettiği unvanı almış" ve "Çok güzel bir kadın" gibi olumlu yorumlarda bulunurken, bazı kullanıcılar ise "Güzel mi görmedik" ve "Jüri neye göre seçti?" gibi yorumlar yaparak eleştirdi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241112/abdli-sarkici-beyonc-en-prestijli-universitelerden-birinde-ders-olarak-islenecek-1090310633.html
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zeynep bastık, zeynep bastık kimdir, zeynep bastık sosyal medya, zeynep bastık en seksi türk kadını,
zeynep bastık, zeynep bastık kimdir, zeynep bastık sosyal medya, zeynep bastık en seksi türk kadını,
Ünlü şarkıcı Zeynep Bastık, 'en seksi Türk kadını' seçilince sosyal medya karıştı
Şarkıcı Zeynep Bastık, sosyal medya üzerinden yapılan bir ankette 'en seksi Türk kadını' seçilince sosyal medya ikiye bölündü.
Son yılların en popüler şarkıcıları arasında yer alan Zeynep Bastık, bu kez de 'seksilik' tartışmasına konu oldu. Sosyal medya üzerinden yapılan bir ankette 'en seksi Türk kadını' seçilen Bastık'ın hayranları 'hak ettiği ünvanı aldı' derken, eleştirenler de oldu
Sosyal medya üzerinden yapılan bir ankette şarkıcı Zeynep Bastık 'en seksi Türk kadını' seçildi. 31 yaşındaki şarkıcının bu ünvanı alması sosyal medyayı ikiye böldü. Şarkıcının hayranları, "Hak ettiği unvanı almış" ve "Çok güzel bir kadın" gibi olumlu yorumlarda bulunurken, bazı kullanıcılar ise "Güzel mi görmedik" ve "Jüri neye göre seçti?" gibi yorumlar yaparak eleştirdi.