https://anlatilaninotesi.com.tr/20241112/abdli-sarkici-beyonc-en-prestijli-universitelerden-birinde-ders-olarak-islenecek-1090310633.html
ABD'li şarkıcı Beyoncé, en prestijli üniversitelerden birinde 'ders' olarak işlenecek
ABD'li şarkıcı Beyoncé, en prestijli üniversitelerden birinde 'ders' olarak işlenecek
Sputnik Türkiye
Müzik dünyasının etkili isimlerinden biri olan Beyoncé'nin kültürel etkisi üzerine dünyanın en prestijli üniversitelerinden biri olan Yale Üniversitesi'nde... 12.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-12T17:05+0300
2024-11-12T17:05+0300
2024-11-12T17:05+0300
yaşam
abd
yale üniversitesi
connecticut
beyoncé
grammy müzik ödülleri
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aday
ödül
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Yale Üniversitesi'nde rekor Grammy adaylığına sahip olan ünlü şarkıcı Beyoncé, bir dersin konusu olacak. 43 yaşındaki ünlü sanatçı, 99 adaylıkla tüm zamanların en çok Grammy adayı gösterilen sanatçısı olarak anılıyor. Müzik tarihinin en etkili sanatçılarından biri olarak kabul edilen Beyoncé, gelecek yıl Ivy League Üniversitesi olan Yale'de bir dersin konusu olarak incelenecek.ABD'nin en iyi sekiz üniversitesinin oluşturduğu birlik üyelerinden biri olan Yale Üniversitesi'nde Afro- Amerikan Çalışmaları Profesörü Daphne Brooks, Beyoncé'nin repertuvarını öğrencilerin 'siyahi entelektüeller' hakkında bilgi edinmeleri için bir 'portal' olarak kullanmayı amaçladığını belirtti. Profesör Brooks, Beyoncé'yi, 'şarkıcının platformunu sosyal, politik ideolojiler, hareketler hakkında farkındalığı ve etkileşimi yükseltmek için kullanması' nedeniyle seçtiğini belirtti.Beyoncé, üniversitelere ders konusu olan ilk sanatçı değil. Üniversitelerde yıllar içinde şarkıcı ve söz yazarı Bob Dylan hakkında, popüler kültürün önemli sanatçılarından Lady Gaga ve Taylor Swift hakkında da dersler sunulmuştu. Yakın zamanda Taylor Swift'in şarkı yazarlığı ve pop süper starlığına yönelik dersler Belçika'nın Gent Üniversitesi'nde sunulmaya başlamıştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241101/ingiltere-ve-irlandanin-en-zengin-30-yas-alti-unluleri-belirlendi-genclerin-servetleri-dudak-1089926161.html
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abd, yale üniversitesi, connecticut, beyoncé, grammy müzik ödülleri, rekor, aday, ödül, ders, lady gaga, taylor swift
abd, yale üniversitesi, connecticut, beyoncé, grammy müzik ödülleri, rekor, aday, ödül, ders, lady gaga, taylor swift
ABD'li şarkıcı Beyoncé, en prestijli üniversitelerden birinde 'ders' olarak işlenecek
Müzik dünyasının etkili isimlerinden biri olan Beyoncé'nin kültürel etkisi üzerine dünyanın en prestijli üniversitelerinden biri olan Yale Üniversitesi'nde ders açılacağı bildirildi.
Yale Üniversitesi'nde rekor Grammy adaylığına sahip olan ünlü şarkıcı Beyoncé, bir dersin konusu olacak. 43 yaşındaki ünlü sanatçı, 99 adaylıkla tüm zamanların en çok Grammy adayı gösterilen sanatçısı olarak anılıyor. Müzik tarihinin en etkili sanatçılarından biri olarak kabul edilen Beyoncé, gelecek yıl Ivy League Üniversitesi olan Yale'de bir dersin konusu olarak incelenecek.
ABD'nin en iyi sekiz üniversitesinin oluşturduğu birlik üyelerinden biri olan Yale Üniversitesi'nde Afro- Amerikan Çalışmaları Profesörü Daphne Brooks, Beyoncé'nin repertuvarını öğrencilerin 'siyahi entelektüeller' hakkında bilgi edinmeleri için bir 'portal' olarak kullanmayı amaçladığını belirtti. Profesör Brooks, Beyoncé'yi, 'şarkıcının platformunu sosyal, politik ideolojiler, hareketler hakkında farkındalığı ve etkileşimi yükseltmek için kullanması' nedeniyle seçtiğini belirtti.
Beyoncé, üniversitelere ders konusu olan ilk sanatçı değil. Üniversitelerde yıllar içinde şarkıcı ve söz yazarı Bob Dylan hakkında, popüler kültürün önemli sanatçılarından Lady Gaga ve Taylor Swift hakkında da dersler sunulmuştu. Yakın zamanda Taylor Swift'in şarkı yazarlığı ve pop süper starlığına yönelik dersler Belçika'nın Gent Üniversitesi'nde sunulmaya başlamıştı.