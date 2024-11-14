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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241114/ukrayna-nukleer-silah-edinme-planlarini-reddetti-1090369354.html
Ukrayna nükleer silah edinme planlarını reddetti
Ukrayna nükleer silah edinme planlarını reddetti
Sputnik Türkiye
İngiliz Times gazetesinin Kiev'in ABD tarafından askeri yardımın kesilmesi halinde nükleer bomba geliştireceğine dair haberlere, Ukrayna'dan 'ülkenin nükleer... 14.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-14T04:07+0300
2024-11-14T04:07+0300
ukrayna krizi
the times
ukrayna
kiev
abd
askeri yardım
nükleer bomba
nükleer silahların yayılmasını önleme anlaşması (npt)
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İngiliz Times gazetesinin, ABD'nin Kiev'e askeri yardımı kesmesi halinde Ukrayna'nın nükleer bomba geliştirebileceğine dair yaptığı haberin ardından Ukrayna'dan Telegram kanalı aracılığıyla yapılan açıklamada ülkenin nükleer silahlara sahip olmadığını ve bunları inşa etme niyetinin bulunmadığını belirtildi.Açıklamada, "Ukrayna, Nükleer Silahların Yayılmasının Önlenmesi Antlaşması'na bağlıdır. Nükleer silahlara sahip değiliz, geliştirmiyoruz ya da üretme niyetinde değiliz. Nükleer malzemelerin askeri amaçlarla kullanımını dışlayan denetim için tamamen şeffafız" ifadeleri kullanıldı.İngiliz Times gazetesi, Ukraynalı araştırmacılar tarafından Ukrayna Savunma Bakanlığı için hazırlanan bir rapora dayandırarak verdiği haberinde, ABD'nin askeri yardımlarını kesmesi halinde Kiev'in birkaç ay içinde nükleer bombaya sahip olabileceğini yazmıştı.Daha önce Kiev, Batı'ya Ukrayna'yı bir an önce NATO'ya davet etmeye çağrısında bulunmuş, aksi takdirde ‘nükleer silah’ geliştirme tehdidinde bulunmuştu.Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, modern dünyada nükleer silah üretmenin zor olmadığını belirtmesine rağmen, Ukrayna'nın bunu yapıp yapamayacağı konusunda belirsizlik olduğunu ifade etmiş, ayrıca Ukrayna'nın bu tür silahlara sahip olabileceği yönündeki haberleri bir provokasyon olarak nitelendirerek, bu yönde atılacak herhangi bir adımın uygun bir tepkiyle karşılanacağını ve Rusya'nın Kiev'in nükleer silah geliştirmesine hiçbir koşulda izin vermeyeceğini söylemişti.Putin ayrıca, Batılı ülkelerden herhangi birinin Ukrayna'ya nükleer silah vermek istemesi halinde Rusya'nın bunu tespit edeceği teminatını vermişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241113/bati-basini-abd-yardimi-kesilirse-ukrayna-nukleer-bomba-yapabilir-1090366961.html
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the times, ukrayna, kiev, abd, askeri yardım, nükleer bomba, nükleer silahların yayılmasını önleme anlaşması (npt)
the times, ukrayna, kiev, abd, askeri yardım, nükleer bomba, nükleer silahların yayılmasını önleme anlaşması (npt)

Ukrayna nükleer silah edinme planlarını reddetti

04:07 14.11.2024
© AP Photo / Victor SajenkoOdessa Ukrayna askeri
Odessa Ukrayna askeri - Sputnik Türkiye, 1920, 14.11.2024
© AP Photo / Victor Sajenko
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İngiliz Times gazetesinin Kiev'in ABD tarafından askeri yardımın kesilmesi halinde nükleer bomba geliştireceğine dair haberlere, Ukrayna'dan 'ülkenin nükleer silahlara sahip olmadığı' açıklaması geldi.
İngiliz Times gazetesinin, ABD'nin Kiev'e askeri yardımı kesmesi halinde Ukrayna'nın nükleer bomba geliştirebileceğine dair yaptığı haberin ardından Ukrayna'dan Telegram kanalı aracılığıyla yapılan açıklamada ülkenin nükleer silahlara sahip olmadığını ve bunları inşa etme niyetinin bulunmadığını belirtildi.
Açıklamada, "Ukrayna, Nükleer Silahların Yayılmasının Önlenmesi Antlaşması'na bağlıdır. Nükleer silahlara sahip değiliz, geliştirmiyoruz ya da üretme niyetinde değiliz. Nükleer malzemelerin askeri amaçlarla kullanımını dışlayan denetim için tamamen şeffafız" ifadeleri kullanıldı.
İngiliz Times gazetesi, Ukraynalı araştırmacılar tarafından Ukrayna Savunma Bakanlığı için hazırlanan bir rapora dayandırarak verdiği haberinde, ABD'nin askeri yardımlarını kesmesi halinde Kiev'in birkaç ay içinde nükleer bombaya sahip olabileceğini yazmıştı.
Daha önce Kiev, Batı'ya Ukrayna'yı bir an önce NATO'ya davet etmeye çağrısında bulunmuş, aksi takdirde ‘nükleer silah’ geliştirme tehdidinde bulunmuştu.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, modern dünyada nükleer silah üretmenin zor olmadığını belirtmesine rağmen, Ukrayna'nın bunu yapıp yapamayacağı konusunda belirsizlik olduğunu ifade etmiş, ayrıca Ukrayna'nın bu tür silahlara sahip olabileceği yönündeki haberleri bir provokasyon olarak nitelendirerek, bu yönde atılacak herhangi bir adımın uygun bir tepkiyle karşılanacağını ve Rusya'nın Kiev'in nükleer silah geliştirmesine hiçbir koşulda izin vermeyeceğini söylemişti.
Putin ayrıca, Batılı ülkelerden herhangi birinin Ukrayna'ya nükleer silah vermek istemesi halinde Rusya'nın bunu tespit edeceği teminatını vermişti.
Ukrayna, Kiev - Sputnik Türkiye, 1920, 13.11.2024
DÜNYA
Batı basını: ABD yardımı kesilirse Ukrayna nükleer bomba yapabilir
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