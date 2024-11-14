https://anlatilaninotesi.com.tr/20241114/ukrayna-nukleer-silah-edinme-planlarini-reddetti-1090369354.html

Ukrayna nükleer silah edinme planlarını reddetti

Ukrayna nükleer silah edinme planlarını reddetti

Sputnik Türkiye

İngiliz Times gazetesinin Kiev'in ABD tarafından askeri yardımın kesilmesi halinde nükleer bomba geliştireceğine dair haberlere, Ukrayna'dan 'ülkenin nükleer... 14.11.2024, Sputnik Türkiye

2024-11-14T04:07+0300

2024-11-14T04:07+0300

2024-11-14T04:07+0300

ukrayna krizi

the times

ukrayna

kiev

abd

askeri yardım

nükleer bomba

nükleer silahların yayılmasını önleme anlaşması (npt)

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İngiliz Times gazetesinin, ABD'nin Kiev'e askeri yardımı kesmesi halinde Ukrayna'nın nükleer bomba geliştirebileceğine dair yaptığı haberin ardından Ukrayna'dan Telegram kanalı aracılığıyla yapılan açıklamada ülkenin nükleer silahlara sahip olmadığını ve bunları inşa etme niyetinin bulunmadığını belirtildi.Açıklamada, "Ukrayna, Nükleer Silahların Yayılmasının Önlenmesi Antlaşması'na bağlıdır. Nükleer silahlara sahip değiliz, geliştirmiyoruz ya da üretme niyetinde değiliz. Nükleer malzemelerin askeri amaçlarla kullanımını dışlayan denetim için tamamen şeffafız" ifadeleri kullanıldı.İngiliz Times gazetesi, Ukraynalı araştırmacılar tarafından Ukrayna Savunma Bakanlığı için hazırlanan bir rapora dayandırarak verdiği haberinde, ABD'nin askeri yardımlarını kesmesi halinde Kiev'in birkaç ay içinde nükleer bombaya sahip olabileceğini yazmıştı.Daha önce Kiev, Batı'ya Ukrayna'yı bir an önce NATO'ya davet etmeye çağrısında bulunmuş, aksi takdirde ‘nükleer silah’ geliştirme tehdidinde bulunmuştu.Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, modern dünyada nükleer silah üretmenin zor olmadığını belirtmesine rağmen, Ukrayna'nın bunu yapıp yapamayacağı konusunda belirsizlik olduğunu ifade etmiş, ayrıca Ukrayna'nın bu tür silahlara sahip olabileceği yönündeki haberleri bir provokasyon olarak nitelendirerek, bu yönde atılacak herhangi bir adımın uygun bir tepkiyle karşılanacağını ve Rusya'nın Kiev'in nükleer silah geliştirmesine hiçbir koşulda izin vermeyeceğini söylemişti.Putin ayrıca, Batılı ülkelerden herhangi birinin Ukrayna'ya nükleer silah vermek istemesi halinde Rusya'nın bunu tespit edeceği teminatını vermişti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241113/bati-basini-abd-yardimi-kesilirse-ukrayna-nukleer-bomba-yapabilir-1090366961.html

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the times, ukrayna, kiev, abd, askeri yardım, nükleer bomba, nükleer silahların yayılmasını önleme anlaşması (npt)