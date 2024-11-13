https://anlatilaninotesi.com.tr/20241113/bati-basini-abd-yardimi-kesilirse-ukrayna-nukleer-bomba-yapabilir-1090366961.html

Batı basını: ABD yardımı kesilirse Ukrayna nükleer bomba yapabilir

Batı basını: ABD yardımı kesilirse Ukrayna nükleer bomba yapabilir

Sputnik Türkiye

Times, ABD’nin Kiev'e askeri yardımı kesmesi halinde Ukrayna’nın nükleer bomba yapabileceğini öne sürdü. 13.11.2024, Sputnik Türkiye

2024-11-13T23:33+0300

2024-11-13T23:33+0300

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dünya

the times

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kiev

abd

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nükleer bomba

rapor

nükleer silahların yayılmasının önlenmesi anlaşması

nagazaki

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İngiliz Times gazetesi, Ukraynalı araştırmacılar tarafından Ukrayna Savunma Bakanlığı için hazırlanan bir rapora dayandırarak verdiği haberinde, ABD'nin Kiev'e askeri yardımı kesmesi halinde Ukrayna'nın nükleer bomba geliştirebileceğini belirtti.Haberde, “Donald Trump'ın Kiev’e askeri yardımı kesmesi halinde Ukrayna birkaç ay içinde ilkel bir nükleer bomba geliştirebilir” ifadelerine yer verildi.Bombanın nükleer reaktörlerdeki kullanılmış yakıt çubuklarından elde edilen plütonyumdan yapılabileceği bilgisine yer verilen haberde, ABD'nin 1945 yılında Nagazaki'ye attığı atom bombası Fat Man'in yapımında da benzer bir teknoloji kullanıldığı kaydedildi.Ukrayna Ulusal Stratejik Araştırmalar Enstitüsü Bölüm Başkanı Aleksey İjhak tarafından hazırlanan raporda ayrıca, Kiev'in Nükleer Silahların Yayılmasının Önlenmesi Anlaşması'ndan olası çekilmesinin yasal dayanağına da vurgu yapıldığı belirtildi.Raporun halihazırda ülkenin savunma bakan yardımcısına teslim edildiği, ancak Kiev makamları tarafından onaylanmadığı kaydedildi.Daha önce Kiev, Batı'ya Ukrayna'yı bir an önce NATO'ya davet etmeye çağrısında bulunmuş, aksi takdirde ‘nükleer silah’ geliştirme tehdidinde bulunmuştu. Bild gazetesi Ukraynalı bir yetkiliye dayandırdığı haberinde, Ukrayna'nın birkaç hafta içinde bu tür silahlar yapabileceğini iddia etmişti.Daha önce Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, modern dünyada nükleer silah üretmenin zor olmadığını, ancak Ukrayna'nın bunu yapacak yetenekte olup olmadığının hala belirsiz olduğunu ifade etmişti. Putin ayrıca Ukrayna'nın nükleer silahlara sahip olabileceği yönündeki haberleri de yeni provokasyon olarak nitelendirmişti. Rus lidere göre, Ukrayna'nın nükleer silah üretmeye yönelik her bir adımı karşılık bulacak ve Rusya hiçbir koşulda Ukrayna'nın nükleer silah üretmesine izin vermeyecek. Putin ayrıca, Batılı ülkelerden herhangi birinin Ukrayna'ya nükleer silah vermek istemesi halinde Rusya'nın bunu tespit edeceği teminatını vermişti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241113/almanya-basbakani-scholz-ukraynaya-yapilan-yardimlar-gelecegimizi-yok-etmek-pahasinaolmamali-1090362239.html

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