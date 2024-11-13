Batı basını: ABD yardımı kesilirse Ukrayna nükleer bomba yapabilir

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
SEYİR HALİ
Avrupa Ligi'nde favoriler belli oldu: 'Türk takımları kupanın biraz uzağında gibi görünüyor'
07:06
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
YERİ VE ZAMANI
Çocuk yoksulluğunun görünmeyen yüzü: 5 çocuk yangında öldü
09:05
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:07
14 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:21
16 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:45
11 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
OKAN ASLAN İLE GÜN ORTASI
MOTED Genel Sekreteri Remzi Öztürk, ilk kez açıkladı: Kademeli bir ceza sistemi üzerinde çalışılıyor
12:05
83 dk
HABER MASASI
90’larda izleyicileri Ekran Başına Kilitleyen Unutulmaz Pembe Diziler
13:30
35 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
Pankreas kanseri ve tedavi başarısı
14:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
5 dk
EKONOMİ PANORAMA
Erdal Kaplanseren'le Ekonomi Panorama
15:06
54 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:05
85 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
3 dk
YOL ARKADAŞI
Kurtlar Vadisi MHP
17:33
87 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
4 dk
BÖLGENİN KALBİ
Ceyhun Bozkurt'la Bölgenin Kalbi
19:05
85 dk
ÖZEL HABER
Abdullah Ağar: Türk SİHA'larının gizli bilgilerini Fransa'ya Ukrayna vermiş olabilir
20:34
8 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
1 dk
SEYİR HALİ
Ali Çağatay'la Seyir Hali
07:01
119 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
1 dk
YERİ VE ZAMANI
Güçlü Özgan'la Yeri ve Zamanı
09:05
115 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
1 dk
YAZI - YORUM
Fethi Yılmaz'la Yazı - Yorum
11:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
1 dk
GÜN ORTASI
Okan Aslan'la Gün Ortası
12:05
85 dk
HABER MASASI
Selin Yazıcı, Ebru Dönmez ve Serkan Baştımar'la Haber Masası
13:30
35 dk
YAPAY ZEKA GÜNLÜĞÜ
Serhat Ayan'la Yapay Zeka Günlüğü
14:05
55 dk
ANKARA FARKI
İsmet Özçelik'le Ankara Farkı
15:01
59 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:01
89 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
1 dk
YOL ARKADAŞI
Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı
17:33
87 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
ÖZEL HABER
Abdullah Ağar: Türk SİHA'larının gizli bilgilerini Fransa'ya Ukrayna vermiş olabilir
19:10
8 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241113/bati-basini-abd-yardimi-kesilirse-ukrayna-nukleer-bomba-yapabilir-1090366961.html
Batı basını: ABD yardımı kesilirse Ukrayna nükleer bomba yapabilir
Batı basını: ABD yardımı kesilirse Ukrayna nükleer bomba yapabilir
Sputnik Türkiye
Times, ABD’nin Kiev'e askeri yardımı kesmesi halinde Ukrayna’nın nükleer bomba yapabileceğini öne sürdü. 13.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-13T23:33+0300
2024-11-13T23:32+0300
dünya
the times
ukrayna
kiev
abd
askeri yardım
nükleer bomba
rapor
nükleer silahların yayılmasının önlenmesi anlaşması
nagazaki
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0a/0c/1089152146_0:38:752:460_1920x0_80_0_0_3f06b5a3679c38c27f4e7326cd2de2bb.png
İngiliz Times gazetesi, Ukraynalı araştırmacılar tarafından Ukrayna Savunma Bakanlığı için hazırlanan bir rapora dayandırarak verdiği haberinde, ABD'nin Kiev'e askeri yardımı kesmesi halinde Ukrayna'nın nükleer bomba geliştirebileceğini belirtti.Haberde, “Donald Trump'ın Kiev’e askeri yardımı kesmesi halinde Ukrayna birkaç ay içinde ilkel bir nükleer bomba geliştirebilir” ifadelerine yer verildi.Bombanın nükleer reaktörlerdeki kullanılmış yakıt çubuklarından elde edilen plütonyumdan yapılabileceği bilgisine yer verilen haberde, ABD'nin 1945 yılında Nagazaki'ye attığı atom bombası Fat Man'in yapımında da benzer bir teknoloji kullanıldığı kaydedildi.Ukrayna Ulusal Stratejik Araştırmalar Enstitüsü Bölüm Başkanı Aleksey İjhak tarafından hazırlanan raporda ayrıca, Kiev'in Nükleer Silahların Yayılmasının Önlenmesi Anlaşması'ndan olası çekilmesinin yasal dayanağına da vurgu yapıldığı belirtildi.Raporun halihazırda ülkenin savunma bakan yardımcısına teslim edildiği, ancak Kiev makamları tarafından onaylanmadığı kaydedildi.Daha önce Kiev, Batı'ya Ukrayna'yı bir an önce NATO'ya davet etmeye çağrısında bulunmuş, aksi takdirde ‘nükleer silah’ geliştirme tehdidinde bulunmuştu. Bild gazetesi Ukraynalı bir yetkiliye dayandırdığı haberinde, Ukrayna'nın birkaç hafta içinde bu tür silahlar yapabileceğini iddia etmişti.Daha önce Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, modern dünyada nükleer silah üretmenin zor olmadığını, ancak Ukrayna'nın bunu yapacak yetenekte olup olmadığının hala belirsiz olduğunu ifade etmişti. Putin ayrıca Ukrayna'nın nükleer silahlara sahip olabileceği yönündeki haberleri de yeni provokasyon olarak nitelendirmişti. Rus lidere göre, Ukrayna'nın nükleer silah üretmeye yönelik her bir adımı karşılık bulacak ve Rusya hiçbir koşulda Ukrayna'nın nükleer silah üretmesine izin vermeyecek. Putin ayrıca, Batılı ülkelerden herhangi birinin Ukrayna'ya nükleer silah vermek istemesi halinde Rusya'nın bunu tespit edeceği teminatını vermişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241113/almanya-basbakani-scholz-ukraynaya-yapilan-yardimlar-gelecegimizi-yok-etmek-pahasinaolmamali-1090362239.html
ukrayna
kiev
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0a/0c/1089152146_43:0:707:498_1920x0_80_0_0_c2389c6e118d133129b7b09bcacbac69.png
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
the times, ukrayna, kiev, abd, askeri yardım, nükleer bomba, rapor, nükleer silahların yayılmasının önlenmesi anlaşması, nagazaki, nato, plütonyum, donald trump, vladimir putin
the times, ukrayna, kiev, abd, askeri yardım, nükleer bomba, rapor, nükleer silahların yayılmasının önlenmesi anlaşması, nagazaki, nato, plütonyum, donald trump, vladimir putin

Batı basını: ABD yardımı kesilirse Ukrayna nükleer bomba yapabilir

23:33 13.11.2024
© AP Photo / Efrem LukatskyUkrayna, Kiev
Ukrayna, Kiev - Sputnik Türkiye, 1920, 13.11.2024
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Abone ol
Times, ABD’nin Kiev'e askeri yardımı kesmesi halinde Ukrayna’nın nükleer bomba yapabileceğini öne sürdü.
İngiliz Times gazetesi, Ukraynalı araştırmacılar tarafından Ukrayna Savunma Bakanlığı için hazırlanan bir rapora dayandırarak verdiği haberinde, ABD'nin Kiev'e askeri yardımı kesmesi halinde Ukrayna'nın nükleer bomba geliştirebileceğini belirtti.
Haberde, “Donald Trump'ın Kiev’e askeri yardımı kesmesi halinde Ukrayna birkaç ay içinde ilkel bir nükleer bomba geliştirebilir” ifadelerine yer verildi.
Bombanın nükleer reaktörlerdeki kullanılmış yakıt çubuklarından elde edilen plütonyumdan yapılabileceği bilgisine yer verilen haberde, ABD'nin 1945 yılında Nagazaki'ye attığı atom bombası Fat Man'in yapımında da benzer bir teknoloji kullanıldığı kaydedildi.
Ukrayna Ulusal Stratejik Araştırmalar Enstitüsü Bölüm Başkanı Aleksey İjhak tarafından hazırlanan raporda ayrıca, Kiev'in Nükleer Silahların Yayılmasının Önlenmesi Anlaşması'ndan olası çekilmesinin yasal dayanağına da vurgu yapıldığı belirtildi.
Raporun halihazırda ülkenin savunma bakan yardımcısına teslim edildiği, ancak Kiev makamları tarafından onaylanmadığı kaydedildi.
Daha önce Kiev, Batı'ya Ukrayna'yı bir an önce NATO'ya davet etmeye çağrısında bulunmuş, aksi takdirde ‘nükleer silah’ geliştirme tehdidinde bulunmuştu. Bild gazetesi Ukraynalı bir yetkiliye dayandırdığı haberinde, Ukrayna'nın birkaç hafta içinde bu tür silahlar yapabileceğini iddia etmişti.
Daha önce Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, modern dünyada nükleer silah üretmenin zor olmadığını, ancak Ukrayna'nın bunu yapacak yetenekte olup olmadığının hala belirsiz olduğunu ifade etmişti. Putin ayrıca Ukrayna'nın nükleer silahlara sahip olabileceği yönündeki haberleri de yeni provokasyon olarak nitelendirmişti. Rus lidere göre, Ukrayna'nın nükleer silah üretmeye yönelik her bir adımı karşılık bulacak ve Rusya hiçbir koşulda Ukrayna'nın nükleer silah üretmesine izin vermeyecek. Putin ayrıca, Batılı ülkelerden herhangi birinin Ukrayna'ya nükleer silah vermek istemesi halinde Rusya'nın bunu tespit edeceği teminatını vermişti.
İtalya, Fransa ve Almanya liderleri Kiev'de Zelenskiy ile bir araya geldi - Sputnik Türkiye, 1920, 13.11.2024
Ukrayna krizi
Almanya Başbakanı Scholz: Ukrayna’ya yapılan yardımlar geleceğimizi yok etmek pahasına olmamalı
19:08
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала