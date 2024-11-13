https://anlatilaninotesi.com.tr/20241113/donald-trump-ve-joe-biden-beyaz-sarayda-bir-araya-geldi-bugun-guzel-bir-dunya-var-1090363466.html

Donald Trump ve Joe Biden, Beyaz Saray'da bir araya geldi: 'Bugün güzel bir dünya var'

Donald Trump ve Joe Biden, Beyaz Saray'da bir araya geldi: 'Bugün güzel bir dünya var'

Sputnik Türkiye

ABD Başkanı Joe Biden ve seçilmiş Başkan Donald Trump Beyaz Saray'da gerçekleştirdikleri görüşmede iktidarın barışçıl bir şekilde el değiştirmesinin önemini... 13.11.2024, Sputnik Türkiye

2024-11-13T19:57+0300

2024-11-13T19:57+0300

2024-11-13T19:57+0300

dünya

abd

abd seçimleri

donald trump

joe biden

oval ofis

beyaz saray

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Donald Trump ve Joe Biden Oval Ofis'te bir araya geldi.Basın mensuplarının odaya girmesine yalnızca bir dakikalığına izin verilirken bu esnada Trump'ın siyasetin ne kadar zor olduğuna dair cümleler kurduğu ve yumuşak bir iktidar geçişi için Biden'a teşekkür ettiği dile getirildi.Trump'ın gazeteciler tarafından duyulan konuşmasında, "Siyaset karmaşık bir şey. Genellikle hoş bir dünya olmaktan uzaktır ancak bugün çok güzel bir dünya var. İktidar geçişinin olabildiğince sorunsuz ilerlemesini takdir ediyorum” dediği ifade edildi.Biden'ın ise Trump'a, “Söylediğimiz gibi, sorunsuz bir geçiş süreci geçirmeyi, ihtiyaçlarınızı karşılamak için elimizden gelen her şeyi yapmayı dört gözle bekliyoruz ve bugün bunların bir kısmı hakkında konuşma şansımız olacak. Hoş geldiniz, tekrar hoş geldiniz” şeklinde karşılık verdiği belirtildi.Daha sonra basın mensuplarının odadan çıkmaları istenirken herhangi bir soru alınmadığı ifade edildi.

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abd, abd seçimleri, donald trump, joe biden, oval ofis, beyaz saray