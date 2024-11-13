ABD ile İtalya arasında 'yasadışı göçmen' krizi: İtalya Cumhurbaşkanı ve Elon Musk karşı karşıya geldi

"İtalya büyük bir demokratik ülke ve daha önce,7 Ekim 2022'de kullandığım aynı sözcüklerle tekrar vurgulamam gerekiyor: 'İtalya, Anayasası konusunda kendi başının çaresine bakabilir.'

Herkes ve özellikle de duyurulduğu üzere dost ve müttefik bir ülkede önemli bir hükümet pozisyonu almak üzere olan biri egemenliğe saygı göstermeli ve tek başına herhangi bir reçete dayatma rolünü üstlenmemelidir."