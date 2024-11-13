https://anlatilaninotesi.com.tr/20241113/atama-duyurusunda-saatler-sonra-ilk-kriz-italya-cumhurbaskanindan-elon-muska-sert-tepki--1090348609.html
ABD ile İtalya arasında 'yasadışı göçmen' krizi: İtalya Cumhurbaşkanı ve Elon Musk karşı karşıya geldi
ABD ile İtalya arasında 'yasadışı göçmen' krizi: İtalya Cumhurbaşkanı ve Elon Musk karşı karşıya geldi
Sputnik Türkiye
Elon Musk'ın, Trump tarafından 'DOGE Bakanı' atanmasından saatler sonra ilk uluslararası kriz baş gösterdi. Yasadışı göçmenlerin sınırdışı edilmesini... 13.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-13T15:42+0300
2024-11-13T15:42+0300
2024-11-13T15:50+0300
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Göçmen karşıtlığıyla bilinen ve İtalya Başbakanı Giorgia Meloni ile iyi bir ilişki yürüten Elon Musk, daha resmi olarak göreve başlamadan ABD ile İtalya arasında uluslararası krize neden oldu. Musk, göçmenlerin Arnavutluk'ta İtalya tarafından inşa edilen Göçmen Merkezi'ne sınır dışı edilmesini engelleyen Roma mahkemesine atıfta bulunarak "Bu İtalyan yargıçların gitmesi gerekiyor” açıklamasını yapmıştı. İtalya Cumhurbaşkanı Sergio Mattarella, Elon Musk'a kamuoyu önünde ve Musk'ın sosyal medya platformu X'te yanıt verdi. Trump tarafından kısaltması 'DOGE' olan Hükümet Verimliliği Bakanlığı yönetimine atandığı duyurulan Elon Musk'a seslenen Mattarella şunları kaydetti:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241113/trump-elon-muskin-gorevini-acikladi-doge-baskanligi-1090322407.html
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elon musk, donald trump, dogecoin, doge, italya, giorgia meloni, sergio mattarella, kriz, siyasi kriz
elon musk, donald trump, dogecoin, doge, italya, giorgia meloni, sergio mattarella, kriz, siyasi kriz
ABD ile İtalya arasında 'yasadışı göçmen' krizi: İtalya Cumhurbaşkanı ve Elon Musk karşı karşıya geldi
15:42 13.11.2024 (güncellendi: 15:50 13.11.2024)
Elon Musk'ın, Trump tarafından 'DOGE Bakanı' atanmasından saatler sonra ilk uluslararası kriz baş gösterdi. Yasadışı göçmenlerin sınırdışı edilmesini engelleyen hakim için "Bu İtalyan hakimler gitmeli" diyen Musk'a cevap İtalya Cumhurbaşkanı Mattarella'dan geldi: "Önemli bir hükümet pozisyonu almak üzere olan biri, egemenliğe saygı göstermeli"
Göçmen karşıtlığıyla bilinen ve İtalya Başbakanı Giorgia Meloni ile iyi bir ilişki yürüten Elon Musk, daha resmi olarak göreve başlamadan ABD ile İtalya arasında uluslararası krize neden oldu. Musk, göçmenlerin Arnavutluk'ta İtalya tarafından inşa edilen Göçmen Merkezi'ne sınır dışı edilmesini engelleyen Roma mahkemesine atıfta bulunarak "Bu İtalyan yargıçların gitmesi gerekiyor” açıklamasını yapmıştı. İtalya Cumhurbaşkanı Sergio Mattarella, Elon Musk'a kamuoyu önünde ve Musk'ın sosyal medya platformu X'te yanıt verdi.
Trump tarafından kısaltması 'DOGE' olan Hükümet Verimliliği Bakanlığı yönetimine atandığı duyurulan Elon Musk'a seslenen Mattarella şunları kaydetti:
"İtalya büyük bir demokratik ülke ve daha önce,7 Ekim 2022'de kullandığım aynı sözcüklerle tekrar vurgulamam gerekiyor: 'İtalya, Anayasası konusunda kendi başının çaresine bakabilir.'
Herkes ve özellikle de duyurulduğu üzere dost ve müttefik bir ülkede önemli bir hükümet pozisyonu almak üzere olan biri egemenliğe saygı göstermeli ve tek başına herhangi bir reçete dayatma rolünü üstlenmemelidir."