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Meclise teklif sunuldu: Polislere ikinci emeklilik hakkı
Meclise teklif sunuldu: Polislere ikinci emeklilik hakkı
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Askerlerin emeklilik ve yardımlaşma fonu OYAK benzeri emeklilik sistemi polisler için de Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunuldu. Polislere ikinci bir emekli... 05.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-05T19:27+0300
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TBMM'de sunulan AK Parti'nin son teklifinde polislere ikinci emeklilik maaşı için çalışma yer aldı.Askeri personelde OYAK sistemi olarak hayata geçirilen emeklilik çalışması polislere de uygulanacak. CNN Türk'ün haberine göre Meclis'te AK Parti'nin teklif olarak sunduğu çalışmada polislerin ikinci bir emekli maaşı alması sağlanacak.Hangi polis emeklilik hakkından yararlanacak?TBMM'de sunulan teklife göre 28 Aralık 2018 tarihinden önce polis olanlar sistemden faydalanacak. Ayrıca Polis Bakım ve Yardım Sandığı üyeleri, Emeklilik Teşkilatı mensupları ve üyelikleri devam ederken emekli olup katılım payını sandıkta bırakanlar emekli olabilecek. Üyelerin vefatı halinde mirasçılarına emeklilik-maluliyet ve ölüm yardımı yapılacak. Özel Güvenlik şartları değişti mi?Meclis'te sunulan teklifte ayrıca Özel Güvenlik kriterleri değişecek. Yüz kızartıcı suç işleyenlerin görev yapamaması sağlanacak. HAGB kararı olanlar mesleğe alınmayacak. Yargılaması devam eden kişilerde Özel Güvenlik olamayacak.Çarşı ve Mahalle Bekçisi'ne arama yetkisi geliyorÇarşı ve Mahalle Bekçisi kişinin yaşamını güvene sokacak bir sebep gördüğü an üst araması yapması teklife sunuldu. Araçlarda ise dışarıdan bakıldığında görülebilen yerleri kontrol edebilecek.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241017/gozaltinda-ciplak-arama-davasinda-iki-polise-bes-ay-hapis-cezasi-1089343334.html
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polsan, polis emeklilik, polis mesai saatleri, özel güvenlik, bekçi yetkileri, özel güvenlik kriterleri
polsan, polis emeklilik, polis mesai saatleri, özel güvenlik, bekçi yetkileri, özel güvenlik kriterleri

Meclise teklif sunuldu: Polislere ikinci emeklilik hakkı

19:27 05.11.2024 (güncellendi: 19:31 05.11.2024)
polis
polis - Sputnik Türkiye, 1920, 05.11.2024
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Askerlerin emeklilik ve yardımlaşma fonu OYAK benzeri emeklilik sistemi polisler için de Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunuldu. Polislere ikinci bir emekli maaşı sunacak teklif AK Parti'nin Meclis'e sunduğu son teklifte yer aldı.
TBMM'de sunulan AK Parti'nin son teklifinde polislere ikinci emeklilik maaşı için çalışma yer aldı.
Askeri personelde OYAK sistemi olarak hayata geçirilen emeklilik çalışması polislere de uygulanacak. CNN Türk'ün haberine göre Meclis'te AK Parti'nin teklif olarak sunduğu çalışmada polislerin ikinci bir emekli maaşı alması sağlanacak.

Hangi polis emeklilik hakkından yararlanacak?

TBMM'de sunulan teklife göre 28 Aralık 2018 tarihinden önce polis olanlar sistemden faydalanacak. Ayrıca Polis Bakım ve Yardım Sandığı üyeleri, Emeklilik Teşkilatı mensupları ve üyelikleri devam ederken emekli olup katılım payını sandıkta bırakanlar emekli olabilecek. Üyelerin vefatı halinde mirasçılarına emeklilik-maluliyet ve ölüm yardımı yapılacak.

Özel Güvenlik şartları değişti mi?

Meclis'te sunulan teklifte ayrıca Özel Güvenlik kriterleri değişecek. Yüz kızartıcı suç işleyenlerin görev yapamaması sağlanacak. HAGB kararı olanlar mesleğe alınmayacak. Yargılaması devam eden kişilerde Özel Güvenlik olamayacak.

Çarşı ve Mahalle Bekçisi'ne arama yetkisi geliyor

Çarşı ve Mahalle Bekçisi kişinin yaşamını güvene sokacak bir sebep gördüğü an üst araması yapması teklife sunuldu. Araçlarda ise dışarıdan bakıldığında görülebilen yerleri kontrol edebilecek.
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