https://anlatilaninotesi.com.tr/20241105/meclise-teklif-sunuldu-polislere-ikinci-emeklilik-hakki-1090061970.html

Meclise teklif sunuldu: Polislere ikinci emeklilik hakkı

Meclise teklif sunuldu: Polislere ikinci emeklilik hakkı

Sputnik Türkiye

Askerlerin emeklilik ve yardımlaşma fonu OYAK benzeri emeklilik sistemi polisler için de Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunuldu. Polislere ikinci bir emekli... 05.11.2024, Sputnik Türkiye

2024-11-05T19:27+0300

2024-11-05T19:27+0300

2024-11-05T19:31+0300

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TBMM'de sunulan AK Parti'nin son teklifinde polislere ikinci emeklilik maaşı için çalışma yer aldı.Askeri personelde OYAK sistemi olarak hayata geçirilen emeklilik çalışması polislere de uygulanacak. CNN Türk'ün haberine göre Meclis'te AK Parti'nin teklif olarak sunduğu çalışmada polislerin ikinci bir emekli maaşı alması sağlanacak.Hangi polis emeklilik hakkından yararlanacak?TBMM'de sunulan teklife göre 28 Aralık 2018 tarihinden önce polis olanlar sistemden faydalanacak. Ayrıca Polis Bakım ve Yardım Sandığı üyeleri, Emeklilik Teşkilatı mensupları ve üyelikleri devam ederken emekli olup katılım payını sandıkta bırakanlar emekli olabilecek. Üyelerin vefatı halinde mirasçılarına emeklilik-maluliyet ve ölüm yardımı yapılacak. Özel Güvenlik şartları değişti mi?Meclis'te sunulan teklifte ayrıca Özel Güvenlik kriterleri değişecek. Yüz kızartıcı suç işleyenlerin görev yapamaması sağlanacak. HAGB kararı olanlar mesleğe alınmayacak. Yargılaması devam eden kişilerde Özel Güvenlik olamayacak.Çarşı ve Mahalle Bekçisi'ne arama yetkisi geliyorÇarşı ve Mahalle Bekçisi kişinin yaşamını güvene sokacak bir sebep gördüğü an üst araması yapması teklife sunuldu. Araçlarda ise dışarıdan bakıldığında görülebilen yerleri kontrol edebilecek.

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