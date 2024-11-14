https://anlatilaninotesi.com.tr/20241114/soguk-ve-yagisli-havayla-birlikte-geliyor-prof-dr-orhan-senden-uyari-istanbula-kar-yagisi-icin-1090394826.html

Soğuk ve yağışlı havayla birlikte geliyor, Prof. Dr. Orhan Şen'den uyarı: İstanbul'a kar yağışı için tarih verdi

Soğuk ve yağışlı havayla birlikte geliyor, Prof. Dr. Orhan Şen'den uyarı: İstanbul'a kar yağışı için tarih verdi

Sputnik Türkiye

Hafta sonu planlar yapanlar dikkat! Balkanlar gelen soğuk ve yağışlı hava Türkiye'de etkisini gösterecek. Kayak merkezlerinde kar yağışı etkisini gösterecek... 14.11.2024, Sputnik Türkiye

2024-11-14T14:37+0300

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hafta sonu

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Balkanlardan gelen soğuk hava etkisiyle Türkiye'deki kayak merkezlerine kar yağması bekleniyor. Meteoroloji'nin 5 günlük hava tahmin haritasına göre, hafta sonu İstanbul başta olmak üzere birçok ilde gök gürültülü sağanak yağış etkisini gösterecek. Yarın ise İstanbul, İzmir ve Antalya dahil birçok kentte gök gürültülü sağanak ve sağanak yağış görülecek. Cumartesi günü 5 ilde kar yağışının etkili olması bekleniyor. Kar yağışı beklenen iller şöyle: Ardahan, Bayburt, Erzincan, Erzurum ve Bitlis. Peki, İstanbul'a kar yağacak mı? İstanbul'a kar ne zaman yağacak? Meteoroloji uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen, İstanbul'a kar yağışı tarihini verdi.Orhan Şen, Marmara ve Ege Bölgesi için saat vererek şu uyarılarda bulundu: "Bu sene bir türlü kış sıcakları düşmedi. Hala sonbahar sıcaklıkları devam ediyor. Ama bu akşamdan itibaren Marmara ve Ege Bölgesi büyük bir yağış geliyor. Akşam saatlerinden sonra İstanbul'da gösterecek. Asıl tehlikeli tarafı İzmir'in kuzey ilçeleri, Balıkesir civarlarında akşam saatlerinde kuvvetli yağmur var. Bu arada su baskınları olabilir. Hatta gece saatlerinde İzmir'in içinde su baskını olabilir. Buradaki vatandaşlarımızın dikkatli olması lazım."Yoğun kar yağışı uyarısıMeteoroloji uzmanı, sıcaklıklar yarından itibaren düşeceğini söyleyerek pazar günü Doğu Anadolu'ya yoğun kar yağışı uyarısı yaptı. Şen, "Türkiye'nin hemen hemen her yerinde etkisini gösterecek. Bazı yerlerde 6-7 dereceye varan düşüşler olacak. İstanbul'da sıcaklık hafta sonu 12-13 dereceye kadar düşecek. İzmir 21 derece. Bu akşamdan itibaren başlayacak sistemde Türkiye'nin büyük bir bölümünde yağış var. Bunu çiftçiye müjde olarak verelim. Hafta sonu gelecek yağışlar, pazar günü sıcaklıkların düşmesiyle Doğu Anadolu ve kuzeyinde yoğun kar yağışı da görülebilecek. Pazartesiden sonra Batı'da sıcaklıklar yükselecek ve yağışlar sona erecek" diye konuştu.İstanbul'a kar ne zaman yağacak?Prof. Dr. Orhan Şen, İstanbul'a kar yağacak mı sorusu gündemdeyken tarih verdi. Şen, "Batı'ya kar aralık aylarında pek görünmüyor. Batı'ya kar yağışı deyince İstanbul akla geliyor. İstanbul'a karı ocak ayında göreceğiz. Yerde tutar mı tutmaz mı göreceğiz. Ama Batı'daki kar yağışı için daha zaman var" dedi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241114/kus-gribi-tehdidi-buyuyor-veteriner-hekimler-dernegi-genel-baskani-uyardi-onlem-alinmazsa-salgina-1090378766.html

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