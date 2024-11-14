https://anlatilaninotesi.com.tr/20241114/scholzun-parlamentodaki-konusmasi-kahkahalarla-karsilandi-gurur-duyuyorum-1090373298.html

Scholz’un parlamentodaki konuşması kahkahalarla karşılandı: ‘Gurur duyuyorum’

Scholz’un parlamentodaki konuşması kahkahalarla karşılandı: ‘Gurur duyuyorum’

Sputnik Türkiye

Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Federal Meclis'te yaptığı konuşma sırasında, hükümetin federal bütçeyi düzgün bir şekilde yönetebildiğini söyleyince salondan... 14.11.2024, Sputnik Türkiye

2024-11-14T08:38+0300

2024-11-14T08:38+0300

2024-11-14T08:48+0300

dünya

almanya

alman federal meclisi (bundestag)

olaf scholz

kahkaha

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Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Federal Meclisi’nde dün bir konuşma yaptı. Televizyondan canlı yayın yapılan konuşma sırasında, Şansölyenin bütçe harcamalarıyla ilgili sözleri milletvekilleri tarafından kahkahalarla karşılandı.Scholz, “Almanya’nın parayı iyi idare ediyor olmasından gurur duyuyorum” deyince milletvekilleri yüksek sesle gülmeye başladı.Şansölye, kısa bir aradan sonra konuşmasına yeniden başlamak zorunda kaldı.Almanya, bu ayın başında, Scholz'un ısrarı üzerine Maliye Bakanı Christian Lindner'in (FDP) görevden alınmasının ardından büyük bir hükümet kriziyle karşı karşıya kaldı. Şansölye, Lindner’i görevden alma sebepleri arasında, Maliye Bakanı’nın devlet bütçe planlaması kapsamında aynı anda Ukrayna'ya yönelik harcamaların arttırılmasını ve Almanya'nın geleceğine yatırım yapılmasını onaylamayı reddetmesini gösterdi.Almanya'da hükümetin dağılmasının ardından Sosyal Demokrat Parti (SPD), Yeşiller ve ana muhalefetteki Hristiyan Birlik (CDU/CSU) partileri erken seçimin 23 Şubat 2025'te yapılması için anlaştı. Protokol gereğince Scholz, 11 Aralık’ta Federal Meclisten güven oyu isteyecek, 16 Aralık’ta mecliste bu konuyla ilgili oylama yapılacak.Başbakan, güven oyu alması durumunda, azınlık hükümetinin başında diğer partilerle koalisyon görüşmeleri başlatabilecek. Ama güven oyu alamaması durumunda cumhurbaşkanının 21 gün içinde meclisi feshetmesi, 60 gün içinde seçime gidilmesi gerekiyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241114/avrupa-birligi-rusyayi-kara-para-aklama-riski-yuksek-ulkeler-listesine-eklemeyi-planliyor-1090369076.html

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almanya, alman federal meclisi (bundestag), olaf scholz, kahkaha