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https://anlatilaninotesi.com.tr/20241114/scholzun-parlamentodaki-konusmasi-kahkahalarla-karsilandi-gurur-duyuyorum-1090373298.html
Scholz’un parlamentodaki konuşması kahkahalarla karşılandı: ‘Gurur duyuyorum’
Scholz’un parlamentodaki konuşması kahkahalarla karşılandı: ‘Gurur duyuyorum’
Sputnik Türkiye
Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Federal Meclis'te yaptığı konuşma sırasında, hükümetin federal bütçeyi düzgün bir şekilde yönetebildiğini söyleyince salondan... 14.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-14T08:38+0300
2024-11-14T08:48+0300
dünya
almanya
alman federal meclisi (bundestag)
olaf scholz
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Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Federal Meclisi’nde dün bir konuşma yaptı. Televizyondan canlı yayın yapılan konuşma sırasında, Şansölyenin bütçe harcamalarıyla ilgili sözleri milletvekilleri tarafından kahkahalarla karşılandı.Scholz, “Almanya’nın parayı iyi idare ediyor olmasından gurur duyuyorum” deyince milletvekilleri yüksek sesle gülmeye başladı.Şansölye, kısa bir aradan sonra konuşmasına yeniden başlamak zorunda kaldı.Almanya, bu ayın başında, Scholz'un ısrarı üzerine Maliye Bakanı Christian Lindner'in (FDP) görevden alınmasının ardından büyük bir hükümet kriziyle karşı karşıya kaldı. Şansölye, Lindner’i görevden alma sebepleri arasında, Maliye Bakanı’nın devlet bütçe planlaması kapsamında aynı anda Ukrayna'ya yönelik harcamaların arttırılmasını ve Almanya'nın geleceğine yatırım yapılmasını onaylamayı reddetmesini gösterdi.Almanya'da hükümetin dağılmasının ardından Sosyal Demokrat Parti (SPD), Yeşiller ve ana muhalefetteki Hristiyan Birlik (CDU/CSU) partileri erken seçimin 23 Şubat 2025'te yapılması için anlaştı. Protokol gereğince Scholz, 11 Aralık’ta Federal Meclisten güven oyu isteyecek, 16 Aralık’ta mecliste bu konuyla ilgili oylama yapılacak.Başbakan, güven oyu alması durumunda, azınlık hükümetinin başında diğer partilerle koalisyon görüşmeleri başlatabilecek. Ama güven oyu alamaması durumunda cumhurbaşkanının 21 gün içinde meclisi feshetmesi, 60 gün içinde seçime gidilmesi gerekiyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241114/avrupa-birligi-rusyayi-kara-para-aklama-riski-yuksek-ulkeler-listesine-eklemeyi-planliyor-1090369076.html
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almanya, alman federal meclisi (bundestag), olaf scholz, kahkaha
almanya, alman federal meclisi (bundestag), olaf scholz, kahkaha

Scholz’un parlamentodaki konuşması kahkahalarla karşılandı: ‘Gurur duyuyorum’

08:38 14.11.2024 (güncellendi: 08:48 14.11.2024)
© REUTERS / Annegret HilseOlaf Scholz
Olaf Scholz - Sputnik Türkiye, 1920, 14.11.2024
© REUTERS / Annegret Hilse
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Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Federal Meclis'te yaptığı konuşma sırasında, hükümetin federal bütçeyi düzgün bir şekilde yönetebildiğini söyleyince salondan kahkahalar yükseldi.
Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Federal Meclisi’nde dün bir konuşma yaptı. Televizyondan canlı yayın yapılan konuşma sırasında, Şansölyenin bütçe harcamalarıyla ilgili sözleri milletvekilleri tarafından kahkahalarla karşılandı.
Scholz, “Almanya’nın parayı iyi idare ediyor olmasından gurur duyuyorum” deyince milletvekilleri yüksek sesle gülmeye başladı.
Şansölye, kısa bir aradan sonra konuşmasına yeniden başlamak zorunda kaldı.
Almanya, bu ayın başında, Scholz'un ısrarı üzerine Maliye Bakanı Christian Lindner'in (FDP) görevden alınmasının ardından büyük bir hükümet kriziyle karşı karşıya kaldı. Şansölye, Lindner’i görevden alma sebepleri arasında, Maliye Bakanı’nın devlet bütçe planlaması kapsamında aynı anda Ukrayna'ya yönelik harcamaların arttırılmasını ve Almanya'nın geleceğine yatırım yapılmasını onaylamayı reddetmesini gösterdi.
Almanya'da hükümetin dağılmasının ardından Sosyal Demokrat Parti (SPD), Yeşiller ve ana muhalefetteki Hristiyan Birlik (CDU/CSU) partileri erken seçimin 23 Şubat 2025'te yapılması için anlaştı. Protokol gereğince Scholz, 11 Aralık’ta Federal Meclisten güven oyu isteyecek, 16 Aralık’ta mecliste bu konuyla ilgili oylama yapılacak.
Başbakan, güven oyu alması durumunda, azınlık hükümetinin başında diğer partilerle koalisyon görüşmeleri başlatabilecek. Ama güven oyu alamaması durumunda cumhurbaşkanının 21 gün içinde meclisi feshetmesi, 60 gün içinde seçime gidilmesi gerekiyor.
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