Avrupa Birliği, Rusya'yı kara para aklama riski yüksek ülkeler listesine eklemeyi planlıyor

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
SEYİR HALİ
Avrupa Ligi'nde favoriler belli oldu: 'Türk takımları kupanın biraz uzağında gibi görünüyor'
07:06
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
YERİ VE ZAMANI
Çocuk yoksulluğunun görünmeyen yüzü: 5 çocuk yangında öldü
09:05
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:07
14 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:21
16 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:45
11 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
OKAN ASLAN İLE GÜN ORTASI
MOTED Genel Sekreteri Remzi Öztürk, ilk kez açıkladı: Kademeli bir ceza sistemi üzerinde çalışılıyor
12:05
83 dk
HABER MASASI
90’larda izleyicileri Ekran Başına Kilitleyen Unutulmaz Pembe Diziler
13:30
35 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
Pankreas kanseri ve tedavi başarısı
14:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
5 dk
EKONOMİ PANORAMA
Erdal Kaplanseren'le Ekonomi Panorama
15:06
54 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:05
85 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
3 dk
YOL ARKADAŞI
Kurtlar Vadisi MHP
17:33
87 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
4 dk
BÖLGENİN KALBİ
Ceyhun Bozkurt'la Bölgenin Kalbi
19:05
85 dk
ÖZEL HABER
Abdullah Ağar: Türk SİHA'larının gizli bilgilerini Fransa'ya Ukrayna vermiş olabilir
20:34
8 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
1 dk
SEYİR HALİ
Ali Çağatay'la Seyir Hali
07:01
119 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
1 dk
YERİ VE ZAMANI
Güçlü Özgan'la Yeri ve Zamanı
09:05
115 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
1 dk
YAZI - YORUM
Fethi Yılmaz'la Yazı - Yorum
11:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
1 dk
GÜN ORTASI
Okan Aslan'la Gün Ortası
12:05
85 dk
HABER MASASI
Selin Yazıcı, Ebru Dönmez ve Serkan Baştımar'la Haber Masası
13:30
35 dk
YAPAY ZEKA GÜNLÜĞÜ
Serhat Ayan'la Yapay Zeka Günlüğü
14:05
55 dk
ANKARA FARKI
İsmet Özçelik'le Ankara Farkı
15:01
59 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:01
89 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
1 dk
YOL ARKADAŞI
Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı
17:33
87 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
ÖZEL HABER
Abdullah Ağar: Türk SİHA'larının gizli bilgilerini Fransa'ya Ukrayna vermiş olabilir
19:10
8 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241114/avrupa-birligi-rusyayi-kara-para-aklama-riski-yuksek-ulkeler-listesine-eklemeyi-planliyor-1090369076.html
Avrupa Birliği, Rusya'yı kara para aklama riski yüksek ülkeler listesine eklemeyi planlıyor
Avrupa Birliği, Rusya'yı kara para aklama riski yüksek ülkeler listesine eklemeyi planlıyor
Sputnik Türkiye
AB, Rusya'yı yüksek kara para aklama ve terör finansmanı riski taşıyan Avrupa ülkeleri listesine dahil etmeyi planladığını dile getirdi. Mali Eylem Görev Gücü... 14.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-14T03:03+0300
2024-11-14T03:03+0300
dünya
rusya
rosfinmonitoring (rusya federal mali izleme servisi)
rosfinmonitoring
ab
avrupa birliği
kara para
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e6/08/1d/1060518517_0:0:3122:1756_1920x0_80_0_0_b751e8022dfed972c37adb23a14d0821.jpg
Avrupa Komisyonu'nun Finansal İstikrar ve Sermaye Piyasaları Birliğinden Sorumlu Üyesi Mairead McGuinness, Avrupa Komisyonu'nun Rusya'yı yüksek kara para aklama ve terör finansmanı riski taşıyan Avrupa ülkeleri listesine dahil etme konusunu incelediğini söyledi.McGuinness, “Değerlendirmenin sonucu hakkında peşin hüküm veremem. Ancak bu kararın hukuki açıdan sağlam olacağına sizi temin edebilirim. Eğer Rusya'yı listeye dahil etmek için yeterli neden bulursak, gerekli başvuruları Avrupa Parlamentosu ve Avrupa Birliği Konseyi'ne yapacağız” dedi.Aynı zamanda, Avrupa Komisyonu'nun, Rusya'nın mali sistemini ve Avrupa'nın mali sistemine yönelik olası riskleri değerlendirmek üzere incelemeler yapacağı ifade edildi.Açıklamaya göre, Rusya'nın yüksek riskli üçüncü ülkeler listesine dahil edilmesi, bankaların ve diğer finans kuruluşlarının Rusya ile etkileşimlerinde ek kontroller yapmalarını gerektirecek.Daha önce Mali Eylem Görev Gücü (FATF) Rusya'yı 'kara' ve 'gri' listelere dahil etmemişti. Öte yandan, Rusya Devlet Mali İzleme Servisi (Rosfinmonitoring), Rusya'nın kara para aklamayı önleme sisteminin uluslararası standartlara uygun olduğunu defalarca dile getirmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241113/beyaz-saray-abd-ulusal-guvenligine-yonelik-en-buyuk-tehditleri-acikladi-1090366365.html
rusya
avrupa birliği
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e6/08/1d/1060518517_391:0:3122:2048_1920x0_80_0_0_a2cdeeaa26f264aee764e4891b2d6f29.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
rusya, rosfinmonitoring (rusya federal mali izleme servisi), rosfinmonitoring, ab, avrupa birliği, kara para
rusya, rosfinmonitoring (rusya federal mali izleme servisi), rosfinmonitoring, ab, avrupa birliği, kara para

Avrupa Birliği, Rusya'yı kara para aklama riski yüksek ülkeler listesine eklemeyi planlıyor

03:03 14.11.2024
© SputnikAvrupa Birliği (AB)
Avrupa Birliği (AB) - Sputnik Türkiye, 1920, 14.11.2024
© Sputnik
Abone ol
AB, Rusya'yı yüksek kara para aklama ve terör finansmanı riski taşıyan Avrupa ülkeleri listesine dahil etmeyi planladığını dile getirdi. Mali Eylem Görev Gücü (FATF) Rusya'yı 'kara' ve 'gri' listelere dahil etmemişti ve Rusya Devlet Mali İzleme Servisi, kara parayı önleme sistemlerinin uluslararası standartlara uygun olduğunu dile getirmişti.
Avrupa Komisyonu'nun Finansal İstikrar ve Sermaye Piyasaları Birliğinden Sorumlu Üyesi Mairead McGuinness, Avrupa Komisyonu'nun Rusya'yı yüksek kara para aklama ve terör finansmanı riski taşıyan Avrupa ülkeleri listesine dahil etme konusunu incelediğini söyledi.
McGuinness, “Değerlendirmenin sonucu hakkında peşin hüküm veremem. Ancak bu kararın hukuki açıdan sağlam olacağına sizi temin edebilirim. Eğer Rusya'yı listeye dahil etmek için yeterli neden bulursak, gerekli başvuruları Avrupa Parlamentosu ve Avrupa Birliği Konseyi'ne yapacağız” dedi.
Aynı zamanda, Avrupa Komisyonu'nun, Rusya'nın mali sistemini ve Avrupa'nın mali sistemine yönelik olası riskleri değerlendirmek üzere incelemeler yapacağı ifade edildi.
Açıklamaya göre, Rusya'nın yüksek riskli üçüncü ülkeler listesine dahil edilmesi, bankaların ve diğer finans kuruluşlarının Rusya ile etkileşimlerinde ek kontroller yapmalarını gerektirecek.
Daha önce Mali Eylem Görev Gücü (FATF) Rusya'yı 'kara' ve 'gri' listelere dahil etmemişti. Öte yandan, Rusya Devlet Mali İzleme Servisi (Rosfinmonitoring), Rusya'nın kara para aklamayı önleme sisteminin uluslararası standartlara uygun olduğunu defalarca dile getirmişti.
Jake Sullivan - Sputnik Türkiye, 1920, 13.11.2024
DÜNYA
Beyaz Saray, ABD ulusal güvenliğine yönelik 'en büyük tehditleri' açıkladı
Dün, 22:49
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала