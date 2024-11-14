https://anlatilaninotesi.com.tr/20241114/avrupa-birligi-rusyayi-kara-para-aklama-riski-yuksek-ulkeler-listesine-eklemeyi-planliyor-1090369076.html
Avrupa Birliği, Rusya'yı kara para aklama riski yüksek ülkeler listesine eklemeyi planlıyor
Avrupa Birliği, Rusya'yı kara para aklama riski yüksek ülkeler listesine eklemeyi planlıyor
Sputnik Türkiye
AB, Rusya'yı yüksek kara para aklama ve terör finansmanı riski taşıyan Avrupa ülkeleri listesine dahil etmeyi planladığını dile getirdi. Mali Eylem Görev Gücü... 14.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-14T03:03+0300
2024-11-14T03:03+0300
2024-11-14T03:03+0300
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rosfinmonitoring (rusya federal mali izleme servisi)
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Avrupa Komisyonu'nun Finansal İstikrar ve Sermaye Piyasaları Birliğinden Sorumlu Üyesi Mairead McGuinness, Avrupa Komisyonu'nun Rusya'yı yüksek kara para aklama ve terör finansmanı riski taşıyan Avrupa ülkeleri listesine dahil etme konusunu incelediğini söyledi.McGuinness, “Değerlendirmenin sonucu hakkında peşin hüküm veremem. Ancak bu kararın hukuki açıdan sağlam olacağına sizi temin edebilirim. Eğer Rusya'yı listeye dahil etmek için yeterli neden bulursak, gerekli başvuruları Avrupa Parlamentosu ve Avrupa Birliği Konseyi'ne yapacağız” dedi.Aynı zamanda, Avrupa Komisyonu'nun, Rusya'nın mali sistemini ve Avrupa'nın mali sistemine yönelik olası riskleri değerlendirmek üzere incelemeler yapacağı ifade edildi.Açıklamaya göre, Rusya'nın yüksek riskli üçüncü ülkeler listesine dahil edilmesi, bankaların ve diğer finans kuruluşlarının Rusya ile etkileşimlerinde ek kontroller yapmalarını gerektirecek.Daha önce Mali Eylem Görev Gücü (FATF) Rusya'yı 'kara' ve 'gri' listelere dahil etmemişti. Öte yandan, Rusya Devlet Mali İzleme Servisi (Rosfinmonitoring), Rusya'nın kara para aklamayı önleme sisteminin uluslararası standartlara uygun olduğunu defalarca dile getirmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241113/beyaz-saray-abd-ulusal-guvenligine-yonelik-en-buyuk-tehditleri-acikladi-1090366365.html
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rusya, rosfinmonitoring (rusya federal mali izleme servisi), rosfinmonitoring, ab, avrupa birliği, kara para
rusya, rosfinmonitoring (rusya federal mali izleme servisi), rosfinmonitoring, ab, avrupa birliği, kara para
Avrupa Birliği, Rusya'yı kara para aklama riski yüksek ülkeler listesine eklemeyi planlıyor
AB, Rusya'yı yüksek kara para aklama ve terör finansmanı riski taşıyan Avrupa ülkeleri listesine dahil etmeyi planladığını dile getirdi. Mali Eylem Görev Gücü (FATF) Rusya'yı 'kara' ve 'gri' listelere dahil etmemişti ve Rusya Devlet Mali İzleme Servisi, kara parayı önleme sistemlerinin uluslararası standartlara uygun olduğunu dile getirmişti.
Avrupa Komisyonu'nun Finansal İstikrar ve Sermaye Piyasaları Birliğinden Sorumlu Üyesi Mairead McGuinness, Avrupa Komisyonu'nun Rusya'yı yüksek kara para aklama ve terör finansmanı riski taşıyan Avrupa ülkeleri listesine dahil etme konusunu incelediğini söyledi.
McGuinness, “Değerlendirmenin sonucu hakkında peşin hüküm veremem. Ancak bu kararın hukuki açıdan sağlam olacağına sizi temin edebilirim. Eğer Rusya'yı listeye dahil etmek için yeterli neden bulursak, gerekli başvuruları Avrupa Parlamentosu ve Avrupa Birliği Konseyi'ne yapacağız” dedi.
Aynı zamanda, Avrupa Komisyonu'nun, Rusya'nın mali sistemini ve Avrupa'nın mali sistemine yönelik olası riskleri değerlendirmek üzere incelemeler yapacağı ifade edildi.
Açıklamaya göre, Rusya'nın yüksek riskli üçüncü ülkeler listesine dahil edilmesi, bankaların ve diğer finans kuruluşlarının Rusya ile etkileşimlerinde ek kontroller yapmalarını gerektirecek.
Daha önce Mali Eylem Görev Gücü (FATF) Rusya'yı 'kara' ve 'gri' listelere dahil etmemişti. Öte yandan, Rusya Devlet Mali İzleme Servisi (Rosfinmonitoring), Rusya'nın kara para aklamayı önleme sisteminin uluslararası standartlara uygun olduğunu defalarca dile getirmişti.