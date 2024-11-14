https://anlatilaninotesi.com.tr/20241114/rusya-silahli-kuvvetleri-donetsk-halk-cumhuriyetinde-bir-yerlesimde-daha-kontrolu-sagladi-1090388147.html

Rusya Silahlı Kuvvetleri, Donetsk Halk Cumhuriyeti'nde bir yerleşimde daha kontrolü sağladı

Rusya Silahlı Kuvvetleri, Donetsk Halk Cumhuriyeti'nde bir yerleşimde daha kontrolü sağladı

Sputnik Türkiye

Rusya ordusu, Ukrayna ve Donbass'ta sürdürdüğü özel askeri harekat kapsamında Kiev rejimine bağlı güçlerin bulunduğu yerleşim birimlerini temizlemeye devam... 14.11.2024, Sputnik Türkiye

2024-11-14T13:01+0300

2024-11-14T13:01+0300

2024-11-14T13:10+0300

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Rusya Savunma Bakanlığı, Donetsk Halk Cumhuriyeti'nin (DHC) Voznesenka köyünün ele geçirildiğini duyurdu.Ukraynalı güçlerin onlarca karşı saldırı girişiminin bastırıldığı bildirilirken Rus ordusu, tüm cephelerde toplam 2 bin 25 Ukrayna askerini etkisiz hale getirdi. Ayrıca düşmanın 4 tank ve 15 zırhlı savaş aracı imha edildi.Ukrayna’nın 142 noktasına savaş uçakları, insansız hava araçları ve füzelerle düzenlenen grup saldırısı sonucu Ukrayna hava üslerinin altyapısı, Ukrayna savunma sanayisini besleyen enerji tesisleri ile asker ve askeri teçhizatın yoğun olduğu yerler imha edildi.Rus hava savunma güçleri Ukrayna’ya ait 6 adet ABD yapımı HIMARS füzesini ve 78 insansız hava aracını imha etti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241114/ingiliz-medyasi-zelenskiyin-cevresi-cephedeki-durum-hakkinda-ona-yalan-soyluyor-1090373934.html

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