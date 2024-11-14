https://anlatilaninotesi.com.tr/20241114/rusya-silahli-kuvvetleri-donetsk-halk-cumhuriyetinde-bir-yerlesimde-daha-kontrolu-sagladi-1090388147.html
Rusya Silahlı Kuvvetleri, Donetsk Halk Cumhuriyeti'nde bir yerleşimde daha kontrolü sağladı
Rusya Silahlı Kuvvetleri, Donetsk Halk Cumhuriyeti'nde bir yerleşimde daha kontrolü sağladı
Sputnik Türkiye
Rusya ordusu, Ukrayna ve Donbass'ta sürdürdüğü özel askeri harekat kapsamında Kiev rejimine bağlı güçlerin bulunduğu yerleşim birimlerini temizlemeye devam... 14.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-14T13:01+0300
2024-11-14T13:01+0300
2024-11-14T13:10+0300
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Rusya Savunma Bakanlığı, Donetsk Halk Cumhuriyeti'nin (DHC) Voznesenka köyünün ele geçirildiğini duyurdu.Ukraynalı güçlerin onlarca karşı saldırı girişiminin bastırıldığı bildirilirken Rus ordusu, tüm cephelerde toplam 2 bin 25 Ukrayna askerini etkisiz hale getirdi. Ayrıca düşmanın 4 tank ve 15 zırhlı savaş aracı imha edildi.Ukrayna’nın 142 noktasına savaş uçakları, insansız hava araçları ve füzelerle düzenlenen grup saldırısı sonucu Ukrayna hava üslerinin altyapısı, Ukrayna savunma sanayisini besleyen enerji tesisleri ile asker ve askeri teçhizatın yoğun olduğu yerler imha edildi.Rus hava savunma güçleri Ukrayna’ya ait 6 adet ABD yapımı HIMARS füzesini ve 78 insansız hava aracını imha etti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241114/ingiliz-medyasi-zelenskiyin-cevresi-cephedeki-durum-hakkinda-ona-yalan-soyluyor-1090373934.html
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rusya, ukrayna, rusya savunma bakanlığı, rusya silahlı kuvvetleri, rus ordusu, ukrayna ordusu, donbass, donetsk halk cumhuriyeti, himars, insansız hava aracı (iha)
rusya, ukrayna, rusya savunma bakanlığı, rusya silahlı kuvvetleri, rus ordusu, ukrayna ordusu, donbass, donetsk halk cumhuriyeti, himars, insansız hava aracı (iha)
Rusya Silahlı Kuvvetleri, Donetsk Halk Cumhuriyeti'nde bir yerleşimde daha kontrolü sağladı
13:01 14.11.2024 (güncellendi: 13:10 14.11.2024)
Rusya ordusu, Ukrayna ve Donbass'ta sürdürdüğü özel askeri harekat kapsamında Kiev rejimine bağlı güçlerin bulunduğu yerleşim birimlerini temizlemeye devam ediyor.
Rusya Savunma Bakanlığı, Donetsk Halk Cumhuriyeti'nin (DHC) Voznesenka köyünün ele geçirildiğini duyurdu.
Ukraynalı güçlerin onlarca karşı saldırı girişiminin bastırıldığı bildirilirken Rus ordusu, tüm cephelerde toplam 2 bin 25 Ukrayna askerini etkisiz hale getirdi. Ayrıca düşmanın 4 tank ve 15 zırhlı savaş aracı imha edildi.
Ukrayna’nın 142 noktasına savaş uçakları, insansız hava araçları ve füzelerle düzenlenen grup saldırısı sonucu Ukrayna hava üslerinin altyapısı, Ukrayna savunma sanayisini besleyen enerji tesisleri ile asker ve askeri teçhizatın yoğun olduğu yerler imha edildi.
Rus hava savunma güçleri Ukrayna’ya ait 6 adet ABD yapımı HIMARS füzesini ve 78 insansız hava aracını imha etti.